СКУИНЬ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

Советская художница, педагог.

Становление

Родилась в 1908 году в Екатеринодаре. Окончила 9 классов, после чего поступила в Кубанский педагогический техникум. К моменту выпуска в 1930 году он освоила первые необходимые художественные навыки. В начале 1930-х трудилась в обычной краснодарской средней школе - преподавала рисование.

Затем Елена Петровна решила, что ей нужно совершенствоваться как профессионалу, и с этой целью она отправилась в Ленинград. Первая попытка поступить в художественный институт не увенчалась успехом, и она устроилась художником на завод имени Сталина. Параллельно посещала Институт повышения квалификации работников искусств. Известный живописец и педагог А. Осмеркин заметил молодую художницу и предложил ей перейти в Институт живописи, скульптуры и архитектуры.

В 1934 году девушка поступила на третий курс института, окончила его по мастерской Осмеркина в 1939 году. Ее выпускная работа “Занятие кружка, изучающего военно-морское дело” была высоко оценена. В том же году Елену приняли в Ленинградский союз художников.

Творчество и преподавание

В годы Великой Отечественной войны Елена Петровна вместе с дочерью проживала в эвакуации в Ленинске-Кузнецком. Там он служила художником в местном театре, принимала участие в оформлении выставок.

В северную столицу возвратилась в 1944 году и продолжила преподавательскую деятельность. Работала она теперь в Средней художественной школе при Институте имени И.Е. Репина , затем в Высшем художественно-промышленном училище имени В.И. Мухиной . Параллельно принимала участие в многочисленных выставках. Создавала жанровые полотна, пейзажи, натюрморты, а также портреты. Но лучше всего художнице удавались натюрморты.

В 1950-е натюрморт становится основным направлением в творчестве Елены Скуинь. Оставив педагогику, она сосредоточилась на художественной сфере. Начала сотрудничать с Ленизо - кооперативным товариществом ленинградских художников. В 1960-е годы путешествовала по Кубани в поисках натуры. Тогда появились такие полотна, как «Табак Кубани» (1962), «В садоводстве» (1962), «Табак», «Садово-парниковый натюрморт» (обе 1964).

е - своего рода расцвет творчества Елены Скуинь. Все чаще она обращается к акварели. Наиболее известные ее произведения этого этапа - «Натюрморт с пролесками» (1969), «Старый английский фарфор и ананас» (1971), «Красный угол» (1974).

В 1978 году состоялась первая персональная выставка картин мастера.

Скончалась художница в 1986 году.