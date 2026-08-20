СКРЖИНСКАЯ, ЕЛЕНА ЧЕСЛАВОВНА

Скржи́нская, Елена Чеславовна (24.04.1894, Санкт-Петербург — 02.04.1981, Ленинград) — советский историк-медиевист, филолог. Отец, Ч. К. Скржинский, был одним из ведущих инженеров-электриков. Мать, Е. В. Голловина-Скржинская, — врач, судебный эксперт-психиатр. В 1911 С. с золотой медалью окончила Коломенскую женскую гимназию, в 1912 поступила на историко-филологический факультет Бестужевских курсов . Училась у И. М. Гревса , О. А. Добиаш-Рождественской , Л. П. Карсавина . В 1919, уже после включения Бестужевских курсов в состав Петро­градского университета, подготовила дипломную работу на тему «Паломничество в Монтекассино и Монтегаргано». В том же году поступила на службу в Государственную академию истории материальной культуры в должности научного сотрудника. В 1930 уволена по обвинению в посещение церковной службы и приверженности идеям Л. П. Карсавина. В 1931–1934 зарабатывала переводами научной литературы в НИИ гидротехники, состояла референтом во Всесоюзном институте экспериментальной медицины. В 1934–1937 по предложению О. А. Добиаш-Рождественской С. участвовала в работе над коллективными трудами Института истории науки и техники АН СССР: «Очерками по истории техники докапиталистических формаций» и комментированным изданием переводов памятников средневековой агрикультуры. За публикации в рамках этих проектов в 1936 С. была присуждена ученая степень кандидата исторических наук. С 1935 сотрудничала с Ленинградским университетом: преподавала латинскую палео­графию, читала курсы по истории Средиземноморья в Средние века. С началом блокады Ленинграда продолжала читать лекции в университете и в Институте народов Севера. В мае 1942 эвакуирована в Москву для подготовки сборника научных трудов, посвященного 300-летию со дня рождения И. Ньютона. В 1943 поступила на работу в Институт истории материальной культуры и Московский городской педагогический институт. В июне 1945 вернулась в Ленинград. До 1953 работала в Ленинградском отделении Института истории материальной культуры, уволена на пенсию. В июле 1956 была зачислена старшим научным сотрудником в Ленинградское отделение Института истории АН СССР. Время работы там стало самым плодотворным в научной деятельности С. Она занималась исследованиями древней и средневековой истории Крыма, истории средневековой Италии, истории ремесла, военного и горного дела в Европе, связям средневековой Руси с Европой, путешествиям итальянцев в Вост. Европу в XIV в. Выдающейся заслугой С. стали переводы и публикации источников. Комментированный перевод «О происхождении и деяниях гетов» Иордана , изданный в 1960, стал ее докторской диссертацией. В 1970 вышла на пенсию, но продолжала работать и публиковаться, развивая начатые ранее исследования.

Соч .: Иордан . О происхождении и деяниях гетов (Getica) / Вступит. ст., пер., комм. Е. Ч. Скржинской. СПб., 2001.

Лит .: Мажуга В. И. Е. Ч. Скржинская — исследователь и публикатор исторических источников // Иордан . О происхождении и деяниях гетов (Getica). СПб., 2001. С. 490–505; Медведев И. П. Е. Ч. Скржинская (некролог) // Византийский временник. 1983. Т. 44 (69). С. 267–268. А. В. Кузнецов.