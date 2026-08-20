СКРЫПНИК, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Скры́пник, Николай Алексеевич (13[25].01.1872, слобода Ясиноватое Бахмутского уезда Екатеринославской губ. — 07.07.1933, Харьков) — украинский советский политический и государственный деятель. Родился в семье железнодорожного служащего. Марксист с 1897. В 1902–1906 неоднократно отправлялся в ссылку и бежал. Был пропагандистом-нелегалом. Большевик. В 1908 — член Центрального бюро профсоюзов. В 1909–1913 и 1914–1917 находился в заключении и ссылке. В 1913–1914 работал в редакции «Правды». После февраля 1917 — председатель Моршанского совета. С июня 1917 — секретарь Центрального совета фабрично-заводских комитетов . Кандидат в члены ЦК партии большевиков в 1917–1918. Участник Демократического совещания 1917 . В октябре 1917 — член Петроградского военно-революционного комитета . Участвовал в подавлении Керенского–Краснова выступления . Член Всероссийского центрального исполнительного комитета. Один из организаторов Высшего совета народного хозяйства . С декабря 1917 — народный секретарь (министр) труда, позже торговли и промышленности Украинской рабоче-крестьянской республики, в марте-апреле 1918 председатель ее народного секретариата и народный секретарь иностранных дел. Выступал против отделения от Украины Донецко-Криворожской республики . Один из организаторов Коммунистической партии (большевиков) Украины (КП(б)У), кандидат в члены ее ЦК с июля, член ЦК с декабря 1918. С июля 1918 — член коллегии Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем . В 1919 — нарком госконтроля Украины. Делегат I конгресса Коммунистического интернационала в марте 1919. В 1920 — нарком рабоче-крестьянской инспекции УССР, в 1920–1921 — начальник особых отделов Юго-Восточного и Кавказского фронтов. В 1921—1922 — нарком внутренних дел, в 1922–1927 — нарком юстиции и генеральный прокурор УССР. Член комиссии по разработке союзной конституции, выступал за союз «внутренне независимых» республик. В 1923–1927 — кандидат в члены, с 1927 — член ЦК ВКП(б), с 1925 — член ЦК КП(б)У, член Президиума ЦИК СССР, с 1927 — председатель Совета национальностей ЦИК, с 1928 — член Исполнительного комитета Коммунистического интернационала. С марта 1927 — нар­ком просвещения УССР, проводил политику украинизации, одновременно критикуя ее более радикальных сторонников. В 1928 утвердил правописание украинского языка, принятое в СССР. С 1928 — академик АН БССР, с 1929 — АН УССР. В результате кампании против «национал-уклонизма» в феврале 1933 освобожден от должности наркома просвещения, назначен председателем Госплана и заместителем председателя СНК УССР. На пленуме ЦК КП(б)У обвинен в покровительстве националистам. Застрелился.

Соч. : Национальный вопрос в программе Коминтерна. Харьков, 1929; Моя автобиографія. Харьків, 1932.

Лит. : Бабко Ю. В., Білокобильський І. О. Микола Олексійович Скрипник. Киïв, 1967; Солдатенко В. Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скріпника. Киïв, 2002; История Украины. СПб., 2019. Т. С. Мельниченко.