СКРЯБИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Русский композитор и пианист, основоположник синтеза музыки и света (синестезии).

Биография и творчество

Родился в семье дипломата Н.А. Скрябина (1849-1915) и пианистки Л.П. Щетининой (1850-1873). Первой учительницей музыки стала тётя. С 1882 г. брал уроки игры на фортепиано у Г.Э. Конюса, затем у Н.С. Зверева, композиции – у С.И. Танеева. Выпустился из Кадетского корпуса (1889), затем - из Московской консерватории (1892, класс фортепиано В.И. Сафонова).

Активно давал концерты в России, в 1895-1896 гг. – и в Европе. В это время произведения композитора активно печатал предприниматель и меценат М.П. Беляев; в столице Скрябин сблизился с т.н. «Беляевским кружком», членами которого были Н. Римский-Корсаков, А. Глазунов, А. Лядов и др. В это время сочинены 12 этюдов и 47 прелюдий; 2 пьесы для левой руки, 3 сонаты; Концерт для фортепиано с оркестром (1897), оркестровая поэма «Мечты», 1-я (1900) и 2-я (1902) симфонии. В 1898-1903 гг. Скрябин – профессор Московской консерватории, в 1903-1904 гг. - педагог в Московском Екатерининском институте благородных девиц. Оставил учительскую деятельность, т.к. считал, что она отвлекает от творчества.

В 1904-1909 гг. обитал в Швейцарии, Франции и Италии, гастролировал в Европе и Америке. Игра Скрябина характеризовалась нервной утончённостью и одухотворённостью, богатством тембров и нюансов, виртуозной техникой педализации. Эти годы совпали со временем общественного подъёма и революции в России и напряжённых идейных поисков композитора. В Швейцарии Скрябин обращается к трудам философа С.Н. Трубецкого. В то же время знакомится с Г.В. Плехановым, изучает работы марксистов. Его философская концепция эволюционировала от идеи изменить мир с помощью искусства к замыслу «Мистерии» - некоего действа, объединяющего музыку, свет, запахи, движения, архитектуру. Идеи творческого обновления и самоутверждения лежат в основе 3-й симфонии («Божественная поэма», 1904), а также одночастных симфонических поэм – «Поэме экстаза» (1907) и «Поэме огня» («Прометей», 1910). В «Поэме огня» композитор использовал расширенный состав оркестра с участием колокола, органа и т.д., кроме того, впервые прописал отдельную партию света; по замыслу Скрябина разноцветные лучи прожекторов должны сменять друг друга на экране синхронно со сменами тем, тональностей, аккордов. В камерных 4-й (1903) и 5-й (1907) сонатах развивал те же идеи и образы.

С 1910 г. в первопрестольной. Гастролировал в Нидерландах (1912) и Великобритании (1914). В это время продолжал разрабатывать идею «Мистерии», что отразилось в сонатах № 6-10 (1911-1913), отличающихся сложностью образного строя, стремлением зафиксировать внезапную смену ощущений, запечатлеть мгновения. Последней работой Скрябина стало т. н. «Предварительное действо» для солистов, хора и оркестра – начальная часть «Мистерии» (незавершенная). Скончался от сепсиса. Погребен на Новодевичьем кладбище.

Творчество Скрябина испытало на себе влияние П.И. Чайковского, Р. Вагнера и Ф. Листа, однако в «симфонических поэмах», пронизанных духом символизма, он проявил себя как подлинный новатор и экспериментатор. В его новаторской гармонии, выходящей за границы традиционной тональности, в стремлении к синтезу искусств нашли отражение философско-мистические концепции композитора. Главной особенностью его творчества явилась его подчинённость единой идее литургического действа – мистерии, в которой должно было совершиться преображение человечества в одном вселенском экстазе. Музыкальные эксперименты композитора, его «симфонические поэмы» сам музыкант воспринимал как предварительные наработки, предшествующие созданию последнего, главного и всеобъемлющего сочинения. Творчество Скрябина, не имея прямых продолжателей, тем не менее не только оказало всеобъемлющее влияние на развитие музыки XX в., но и повлияло на многих поэтов и мыслителей (С.Н. Трубецкой, К.Д. Бальмонт, В.И. Иванов, А.Ф. Лосев и др.).

В Москве действует мемориальный музей Скрябина (1922).