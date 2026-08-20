СКРИПТОРИЙ

Скриптóрий ( лат . scriptorium) — в позднеантичной и средневековой Европе мастерская по переписке книг, как правило, в монастыре или в другом церковном учреждении. В Древнем Риме по крайней мере с I в. до н. э. существовали книготорговые лавки ( лат . taberna libraria), при которых работали мастерские с профессиональными переписчиками. Секретари и писцы имелись в домах богатых людей. Писцовые мастерские действовали при публичных библиотеках в крупных городах (например, в Константинополе с 372), при школах. По мере упадка античной городской культуры в Зап. Европе в качестве центров хранения и производства книг все большее значение приобретали монастыри, хотя в ранних монашеских уставах переписка книг не была включена в число обязанностей монахов. Один из первых монастырских С. действовал в аббатстве Виварий в Южн. Италии, основанном Кассиодором Флавием Магном Аврелием . Значение монастырских С. (как в мужских, так и в женских обителях) в Зап. Европе возросло в эпоху Каролингского возрождения (VIII–IX вв.). Руководить С. мог архикантор (регент хора), библиотекарь либо лично аббат. Наряду с монастырскими в раннее Средневековье также существовали С. при некоторых епископских кафедрах ( Кентербери , Мец, Реймс и др.). На плане идеального монастыря, сделанном в аббатстве Санкт-Галлен (около 819 или 826–830) над библиотекой обозначена комната со столами писцов ( лат . sedes scribentium), однако реальные примеры такой организации пространства при раскопках не были найдены.

В современной историографии под С. монастыря часто понимают совокупность работавших там примерно в одно время писцов и художников-иллюминаторов, имевших общие характерные стилистические особенности («домашний стиль»). В некоторых случаях (например, в ордене цистерцианцев ) правила создания книг регулировались особыми нормативными документами. При этом существовали профессиональные каллиграфы и художники, работавшие за плату в разных центрах. С середины XII в. по мере развития городских школ, а затем университетов значение монастырских С. стало уменьшаться, главными центрами переписки книг стали городские мастерские (упоминаются в «Книге ремесел» , около 1270). С. исчезли во 2-й половине XV — XVI в. с распространением книгопечатания .

Лит .: Добиаш-Рождественская О. А. Мастерские письма на заре западного Средневековья и их сокровища в Ленинграде. Л., 1930; Lesne E. Les Livres: «scriptoria» et bibliothèques du commencement du VIIIe à la fin du XIe siècle. Lille, 1938; McKitte­rick R. Books, Scribes and Learning in the Frankish Kingdoms, 6th–9th Centuries. Great Yarmouth, 1994. С. Г. Мереминский.