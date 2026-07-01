СКОРОПАДСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Сын полковника, праправнук гетмана Украины И.И. Скоропадского, из дворян Полтавской губернии. 7.9.1885 зачислен в пажи к Высочайшему двору. 10.10.1886 поступил в Пажеский корпус. 15.8.1891 переведен в младший специальный класс корпуса и зачислен на действительную службу. 13.10.1892 получил звание камер-пажа. 7.8.1893 окончил корпус по 1-му разряду произведен корнеты с назначением в Кавалергардский полк. 6.12.1897 произведен в поручики (со старшинством с 7.8.1897). 6.12.1901 произведен в штабс-ротмистры (со старшинством с 7.8.1901). Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 16.3.1904 переведен в 3-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска с переименованием в есаулы. 27.4.1904 назначен в полевой штаб наместника его императорского величества на Дальнем востоке. 2.7.1904 назначен и. д. личного адъютанта начальника Восточного отряда. 20.7.1904 назначен состоять при штабе 3-го Сибирского армейского корпуса. 5.10.1904 назначен командиром 5-й сотни 2-го Читинского полка Забайкальского казачьего войска. 30.4.1905 назначен и. д. адъютанта главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооруженными силами на Дальнем Востоке. 25.7.1905 утвержден в должности с переименованием в ротмистры. С 15.8.1905 по 11.9.1905 прикомандирован к отряду в Корее. 25.11.1905 переведен в Кавалергардский полк штабс-ротмистром. 9.12.1905 назначен флигель-адъютантом его императорского величества. 7.12.1905 назначен командующим эскадроном Ее Величества. 14.1.1906 произведен в ротмистры (со старшинством с 7.8.1905). 7.8.1906 утвержден командиром эскадрона. 6.12.1906 произведен в полковники. 15.10.1907 командирован в Офицерскую кавалерийскую школу. 28.11.1908 окончил курс школы «отлично». 28.1.1909 назначен помощником командира Кавалергардского полка по хозяйственной части. 8.6.1910 назначен помощником командира Кавалергардского полка по строевой части. 4.9.1910 назначен командиром 20-го драгунского Финляндского полка. 15.4.1911 назначен командующим лейб-гвардии Конным полком. 25.3.1912 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 6.12.1912) с зачислением в Свиту его императорского величества и утверждением командиром полка. Участник Первой мировой войны. 3.10.1914 назначен командиром 1-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 29.7.1915 назначен командующим 5-й кавалерийской дивизией. 1.1.1916 произведен в генерал-лейтенанты за боевые отличия (со старшинством с 12.9.1915) с утверждением начальником дивизии. 2.4.1916 назначен начальником 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 22.01.1917 назначен командиром 34-го армейского корпуса.

2.7.1917 34-й армейский корпус переименован в 1-й Украинский корпус. 6.10.1917 на съезде Вольного казачества в Чигирине провозглашен атаманом – руководителем всех украинских военных формирований. 10.3.1918 уволен в отставку. Возглавил офицерскую организацию Украинской национальной громады и стал готовить переворот. 29.4.1918 на конгрессе хлеборобов, где была ликвидирована УНР и провозглашено создание Украинской Державы, избран гетманом. 16.11.1918 сичевые стрельцы в Белой Церкви подняли мятеж против правительства Украинской Державы. 14.12.1918 отрекся от власти и бежал в Германию. В Германии возглавлял одну из группировок украинской эмиграции. В апреле 1945 г. выехал из осажденного Берлина на юг Германии. 16.4.1945 на станции Платлинг смертельно контужен во время бомбардировки англо-американской авиации. 26.4.1945 скончался в больнице католического монастыря Меттен в Баварии. 28.4.1945 погребен на монастырском кладбище. Позднее перезахоронен на семейном участке на кладбище в Оберсдорфе.

Жена (с 11.1.1897): дочь генерала от инфантерии фрейлина Александра Петровна (урожденная Дурново ) (1878–1951, Франция). Дети: Мария (в замужестве графиня Монтрезор) (12.11.1898–1959), Елизавета (в замужестве Кужим) (14.11.1899–1976), Пётр (10.11.1900–1956), Даниил (31.1.1904–1957), Павел (1915–1918), Елена (в 1-ом браке Хиндер, во 2-ом браке Отт) (1919–2014, Швейцария ).