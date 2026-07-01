СКОРИКОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1980).

Биография

Родился 13 марта 1920 года в станице Мигулинская (ныне – Верхнедонской район Ростовской области). В 1937 году добровольцем поступил на службу в РККА. В 1939 году окончил Тамбовское кавалерийское училище. в 1942 году – Харьковское ВАУШК.

Великая Отечественная война

20 октября 1942 года был направлен в действующую армию. Служил в Управлении 293-й бомбардировочной авиационной дивизии. Временно командировался в штаб 1-го бомбардировочного авиационного корпуса на должность штабного офицера, в июне 1943 года вернулся к службе в 293-й БАД, был назначен старшим помощником по оперативной части начальника оперативно-разведывательного отделения штаба.

Принимал участие в Курской битве на Белгородско-Курском направлении, лично руководя службой донесений и составлений оперативной документации по итогам боевых вылетов. Проявлял настойчивость, инициативу и работоспособность в проведении решений командира и собственной службе. Постоянно находился в курсе изменений обстановки на фронте, доводил их до штабов подчинённых частей, организовывал отражение их на картах лётного состава. Благодаря усилиям Скорикова за время тех боёв лётчики показали хорошее знание обстановки, что позволило им в совокупности выполнить сотни боевых вылетов на бомбометание по заданным целям.

В дальнейшем дивизия Скорикова была преобразована в 8-ю гвардейскую. Он продолжал службу в оперативно-разведывательном отделении её штаба вплоть до самого конца войны. Участвовал в освобождении Украинской ССР. Чётко и своевременно отрабатывал боевые приказы, боевые донесения, вёл журналы боевых действий. В ходе боевых операций содействовал изучению, обобщению и обмену боевым опытом в использовании бомбардировочной авиации. Внёс большой вклад в поднятии на должную высоту оперативности и организованности работы штаба. Во время Львовско-Сандомирской операции лично выезжал в район действий дивизии, путём опроса командования наземных войск, местных жителей и фотографированием определял эффективность бомбовых ударов.

В дальнейшем участвовал в Висло-Одерской, Оппельнской, Бреславской, Берлинской и Пражской операциях. В боях завершающего периода войны исполнял обязанности начальника оперативно-разведывательного отделения штаба. Боевые действия в это время проходили с большим напряжением – от дивизии требовалось максимальное количество самолётов для нанесения ударов по гарнизонам противника в Бреслау и Берлине, а также по врагу перед передним краем советских войск. Благодаря усилиям Скорикова ежедневно организовывалось по 3 боевых вылета полным составом дивизии с высокой степенью организованности – все поставленные командованием задачи были выполнены. На должную высоту поставил аэрофотослужбу – качество снимков значительно повысилось, все 100% бомбовых ударов к концу войны исправно фотографировались.

Послевоенная жизнь

В 1948 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1957 году – Высшую военную академию. С 1971 года – первый заместитель начальника, начальник ГУ Штаба ВВС. С 1985 года – в ГГИ МО СССР. Умер 6 сентября 2000 года.