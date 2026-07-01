СКОПАС (др.-греч. Σκόπας)

Древнегреческий скульптор и архитектор IV в. до н.э.

Уроженец острова Парос , его отец – скульптор Аристандр. Работал в разных городах Эллады примерно с 70-60-х гг. по середину 30-х гг. IV в. до н.э., т.е. тогда же, когда творил Пракситель, с кем он, вероятнее всего, соревновался в славе и мастерстве (Plin., XXXVI, 25-6). Руководил постройкой храма Афины в Тегее. Античные авторы указывают на целый ряд статуй Скопаса, находившихся в полисах Эллады и Малой Азии и вызывавших неизменное восхищение зрителей; часть из них была впоследствии перевезена в Рим: например, статуи Афины и Потоса в Самофракии; скульптурная группа Эрос, Гимерос и Потос (Ἔρως, Ἵμερος, Πόθος, т.е. Любовь, Желание, Страсть) в Мегаре; статуя Гестии (потом – в садах Сервилия); Посейдон, Фетида, Ахилл, нереиды на дельфинах и прочая свита (потом – в цирке Фламиния) и т.п. Вместе с Бриаксисом, Леохаром и Тимофеем Скопас работал над скульптурным украшением Мавзолея – гробницы сатрапа Карии Мавсола (ум. 353 г. до н.э.), заказанной его вдовой Артемисией. Скопас трудился над восточной стороной фриза; его фрагменты, на котором изображена битва с амазонками, находятся в Британском музее. По утверждению античных авторов, именно благодаря скульптурному убранству гробница попала в списки семи чудес света (Vitr. 7. Praef. 12-13; XXXVI, 36.30-1).

Об утраченных оригиналах Скопаса можно судить по римским копиям его статуй, находящихся в различных музеях Европы: Мелеагр, Менада, Потос, «Молодой Геракл», «Аполлон Кифаред», «Арес» (т.н. «Арес Людовизи»). Скульптору передает с особым мастерством такие черты своих персонажей, как страстность, патетичность, исступленность, экстаз. Считается, что драматическая манера Скопаса, его новаторские приемы повлияли на последующее эллинистическое искусство.

Иллюстрация :

Танцующая менада. Копия оригинала Скопаса. Дрезден, Альбертинум.