СКОГЛУНД СЭНДИ

Американская художница, фотограф.

Биография и творчество

В детстве Скоглунд много путешествовала по стране, жила в разных штатах. Изучала историю искусства и визуальное искусство в Смит-Колледж, который окончила в 1968 г. В 1967 г. в рамках студенческого обмена училась в Сорбонне и Эколь-ду-Лувр. В 1969 г. изучала кинопроизводство, мультимедийное искусство и гравюру в Университете Айовы. В 1971 г. Скоглунд стала магистром искусств, а в 1972 г. получила степени магистра изобразительных искусств по классу живописи.

В 1972 г. переехала в Нью-Йорк, где стала заниматься концептуальным искусством. В этот период она увлеклась фотографией, исследовала различные техники, обучалась фотокопированию. В 1973-1976 гг. Скоглунд преподавала историю искусства в Гарварде. В 2000-х она стала сотрудничать с Университетом Ратдженс, обучая студентов фотографии, мультимедиа-искусству и инсталляции.

В 1978 г. Скоглунд создала серию фотографий-натюрмортов, где все пространство снимка заполнял один и тот же повторяющийся объект. Критики отметили новаторский подход фотохудожницы, ее способность «пробуждать взрослые страхи в игровом, детском контексте». В 1970-х Скоглунд часто «играла» с темой еды, противопоставляя идею натуральности сложившейся в США традиции фаст-фуда, полуфабрикатов и т.д.

В 1980 г. создала принесшую ей известность работу «Радиоактивные кошки». Серое пространство комнаты здесь символизирует мир, переживший глобальные катастрофы; обращенные спиной к зрителю фигуры людей в сером – обезличенность как следствие глобализации; многочисленные фигуры зеленых кошек, заполнивших все пространство – способность живой природы адаптироваться и противостоять антропогенному фактору. Используя довольно простые и понятные обывателю ситуации, как, например, сиденье на стуле, прогулку или заглядывание в холодильник, Скоглунд при добавлении объекта-символа добивалась создания со-реальности. Для нее окружающее человека пространство и объекты-спутники становятся поводом к художественной рефлексии. Чтобы реализовать творческий замысел и добиться нужного визуального эффекта, Скоглунд прибегала к совмещению инсталляции (внедрению объекта в пространство) и фотографическому коллажу.

В 1981 г. представила снимок под названием «Месть золотой рыбки». Как и с «Радиоактивными кошками», фотохудожница создала монохромную пространственную композицию – все пространство спальной комнаты выкрашено в синий цвет: потолок, стены, окна, пол, кровать, комод, лампы и т.д. Вещественный мир противопоставлен живому – людям и золотым рыбкам. Выплывающие из комода, потолка, лежащие на полу рыбы создают сюрреалистическое пространство, где соединились сон и реальность. В 1992 г. фотография Скоглунд использовалась музыкальной группой Inspiral Carpets для обложки своего альбома.

Таким образом, можно говорить о том, что уже в начале 1980-х Скоглунд нашла свой неповторимый стиль, соединила несколько видов изобразительного искусства. В ее инсталляциях повседневное пространство при помощи монохромности становилось чуждым, инородным объектом. Разыгрываемая в нем сцена - уже не часть бытовой реальности, но некий фарс, повторяющиеся объекты напоминают застрявшую в голове мысль, которая с упорной навязчивостью утверждает саму себя. На выполнение каждого проекта Скоглунд тратит по нескольку месяцев, т.к. ее замысел предполагает выстраивание пространства с нуля, а также раскраску многочисленных объектов. Часто статистами в ее работах выступают друзья, коллеги, родственники. Скоглунд, которая начинала как концептуальная художница, трансформировала идею инсталляции как временного объекта. Её замысел – запечатлеть идею, которая всегда отражает некую грань между фантазией и реальностью. Сама фотохудожница отмечает, что ее работы – попытка отразить внутренний конфликт, возникающий из-за привязанности человека к окружающей его обстановке. Все это позволяет говорить, что искусство Скоглунд может рассматриваться как некий сплав сюрреализма и концептуализма.

В 1986 г. Скоглунд начала работать над серией «Правдивая фантастика», которая не была закончена по техническим причинам. В 2008 г. фотохудожница представила продолжение проекта – «Правдивая фантастика Два». Среди задач позднего этапа ее творчества – предложить зрителю задуматься и почувствовать, как «мы можем дать друг другу возможность чувствовать себя комфортно, делясь нашими дискомфортными состояниями с другими».