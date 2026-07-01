СКОБЕЛЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ (ГЕНЕРАЛ)

русский военачальник, национальный герой Болгарии, генерал-адъютант (1878), генерал от инфантерии (1881).

Происходил из военной семьи, сын генерал-лейтенанта Дмитрия Ивановича Скобелева; его дед ‒ Иван Никитич Скобелев ‒ был сыном сержанта-однодворца и закончил карьеру в звании генерала от инфантерии и коменданта Петропавловской крепости. Получил домашнее образование, в 1855‒1860 гг. учился в пансионе Дезидерия Жирарде в Париже. В 1861 г. сдал экзамены для поступления в Петербургский университет по математическому разряду и в 1 августа зачислен в университет своекоштным студентом. В ноябре занятия в университете из-за беспорядков были приостановлены, а Скобелев 22 ноября поступил на службу Кавалергардский полк. В феврале 1864 г. в качестве ординарца генерал-адъютанта графа ЭТ. Баранова командированного в Варшаву. Выправив отпуск Скобелев в Польше поступил добровольцем в одном из дислоцированных в Царстве Польском полков и принял участие в боевых действиях против инсургентов во время Польского восстания 1863‒1864 гг., одновременно он подал прошение о переводе в лейб-гвардейский Гродненский гусарский полк, также находившийся в Польше (перевод состоялся 19 марта 1864 г.). Участник операций против повстанцев, отличился в бою в Радковицком лесу.

После подавления восстания получил отпуск, во время которого посетил театр военных действий австро-датско-прусской войны 1864 г. В сентябре 1866 г. после успешной сдачи экзаменов зачислен в Николаевскую академию Генерального штаба, которую успешно окончил в ноябре 1868 г., был причислен к Генеральному штабу и направлен для прохождения службы в штаб Туркестанского военного округа в Ташкент. Во время службы в Туркестане принял участие в разведывательные поездах, а также в стычках с бухарцами. После скандала (Скобелев был обвинен в том, что приписал себе не существовавший бой в бухарцами) Скобелев в ноябре 1870 г. был откомандирован в распоряжение главнокомандующего Кавказской армией. С 12 марта 1871 г. начальник кавалерии Красноводского отряда полковника Н.Г. Столетова в Закаспийском крае. Провел сложную секретную рекогносцировку путей в Хиву, к Сарыкамышу, пройдя в тяжелых погонных условиях за 9 дней 410 верст. Составил подробное описание маршрута и план похода в Хиве, однако начальство сочло его действия преждевременными и он был уволен в 11-месячный отпуск. В апреле 1872 г. прикомандирован к Главному штабу. 5 июня переведен в Генеральный штаб и назначен старшим адъютантом штаба 22-й пехотной дивизии (Новгород), а 30 августа ‒ штаб-офицером для поручений при штабе Московского военного округа. В сентябре прикомандирован к 74-му пехотному Ставропольскому полку для отбытия ценза по командованию батальоном

Азиатские походы

В январе 1873 г. Скобелев был переведен в Закаспийский край и назначен офицера Генерального штаба при Мангышлакском отряде полковника Н.П. Ломакина. командиром авангарда 14 апреля ‒ 25 мая 1873 г. в составе отряда принял участие в Хивинском походе, с 20 апреля командовал авангардом, проявил себя храбрым и распорядительным офицером. к мая у колодца Итыбая атаковал с 10 бойцами караван, в бою получил семь ран и вернулся в строй только 21 мая. 22 мая командуя 3 ротами отбил несколько атак хивинцев, а 24 мая во время очередной атаки хивинцев совершил во главе 2 сотен обходной маневр и обратил в бегство сильный отряд противника. 28 мая Хива капитулировала. 4‒11 августа Скобелев с 5 всадниками провел разведку участка Змукшир‒Ортакую, пройдя за 7 дней 600 верст.

Зимой 1873 г. получил отпуск, который провел в Южной Франции, одновременно некоторое время состоял при армии карлистов во время войне гражданской войны в Испании, был свидетелем сражений при Эстеле и Пепо-ди-Мурра.

По возвращении в Россию в 1874 г. состоял при Главном штабе, 17 сентября был командирован в Пермскую губернию с заданием ввести в действие Устав о воинской повинности и организовать набор по новым правилам.

В апреле 1875 г. переведен в Туркестан с назначением в распоряжение генерал-губернатора ген. К.П. фон Кауфмана. 10 июля назначен начальником военной части российского посольства, направленное к эмиру Кашгара Якуб-беку-Бадаулету. Когда посольство находилось близ Коканда, там 13‒22 июля вспыхнуло восстание против прорусски ориентированного Худояр-хана. Скобелев обеспечил бегство хана и благополучный отход посольства в Ходжент.

После вторжения кокандских войск в русские пределы, отряду Скобелева (2 сотни) было поручено борьба с бандитами в окрестностях Ташкента. С 18 августа командовал кавалерией Ходжентского отряда. Во время боев за Махрам 22 августа опрокинул многочисленную кокандскую конницу и обратил ее в бегство.войска генерала Кауфмана взяли Махрам. Скобелев с конницей стремительно атаковал многочисленные неприятельские скопища пеших и конных, обратил в бегство и преследовал более чем на 10 вёрст, своевременно пользуясь поддержкой ракетной батареи, сам при этом был легко ранен в ногу. В этом сражении Михаил Дмитриевич показал себя блестящим кавалерийским начальником и русские войска одержали убедительную победу. После падения Коканда 29 августа Скобелеву поручено преследование отряда вождя восстания Абдуррахмана. Хотя Скобелеву и удалось разгромить его отряд, Абдуррахману удалось бежать. На втором этапе войны с кокандцами, Скобелев отличился при взятии Андижана (1 октября), а затем в разгроме сильного лагеря кипчаков (5 октября).

18 октября 1875 г. назначен начальником Наманганского отдела. Имея в своем подчинении 3 батальона пехоты, 5,5 сотен казаков и 12 орудий, Скобелев успешно боролся с восстаниями местного населения, а также пресекал вторжения кокандцев. 23 октября разбил у Тюря-кургана отряд Батыр-тюря, а 12 ноября у Балыкчей рассеял 20-тысячный отряд кокандцев. 25 декабря 1875 ‒ 26 января 1876 г. совершил карательную экспедицию в Ике-су-арасы, уничтожая мятежные кишлаки и громы отряда восставших. 8 января 1876 г. он взял штурмом Андижан, а 18 января разбил у Ассака последний отряд Абдуррахмана, который был захвачен 26 января.

С 5 марта 1876 г. по 17 марта 1877 г. военный губернатор Ферганской области, созданной на территории ликвидированного Кокандского ханства. Кспешно и без лишней жестокости провел умиротворения области и подчинил селения русской власти. Инициатор основания города Новый Маргилан (186 г.; с 1907 г. – Скобелев, с 1924 г. – Фергана). В июле‒августе 1876 г. предпринял военно-научно-дипломатическую экспедицию в Алайскую долину и на Памир. Пытался наладить эффективное управление областью и боролся с казнокрадском, особенно широко распространенным в Средней Азии. Своими действиями Скобелев нажил себе множество врагов, которые стали засыпать Петербург жалобами на него, что стало одной из причин его отзыва из Средней Азии.

Русско-турецкая война 1877‒1878 гг.

По личной просьба в марте 1877 г. направлен в действующую армию на Балканах, состоял при Главной квартире армии, в апреле‒мае начальник штаба Сводной казачьей дивизии, которое командовал его отец. 14‒16 июня участвовал в форсировании Дуная русскими войсками у Зимницы, во главе 4 рот нанес удар туркам во фланг, отбросил их, обеспечив безопасность переправы. Затем принял участие занятии города Белы (25 июня), в боевых столкновениях у Сельви (3 июля), руководил взятием Шипкинского перевала (7 июля), в разведке к Ловче (16 июля), во 2-м неудачном штурме Плевы (18 июля). 22 августа разбил противника и взял Ловчу. Во время 3-го штурма Плевы (30 августа) Скобелев командовал левым флангом русских войск; ему удалось взять два редута, однако сил для развития наступления у него не было. Противник, сосредоточив против Скобелева превосходящие силы, 31 августа предпринял серию ожесточенных атак. Отбив 4 атаки, Скобелев ввиду тяжелых потерь (до 6 тыс. чел.) в полном порядке отвел свои войска на исходные позиции.

7 сентября назначен и.д. начальника 16-й пехотной дивизии, одновременно возглавлял Плевно-Ловчинского отряда и IV участок осадного кольца вокруг Плевны. Сыграл важную роль в сражении 28 ноября, в ходе которого была предотвращена попытка прорыва из Плевны армии Османа-паши и завершилось капитуляцией турок.

25‒27 декабря Скобелев во главе правой колонны русских войск (15 батальонов, 7 ополченских дружин, 17 эскадронов и сотен, 14 орудий) совершил переход через Балканский хребет в обход турецких позиций на Шипке и 28 декабря принял участник в Шипко-Шейновском сражении, которое завершилось разгромом и капитуляцией османской армию Весселя-паши; командующий лично отдал свою саблю Скобелеву.

29 декабря Скобелев принял начало над авангардом русской армии (32 батальона, 25 эскадронов сотен). За 2 дня совершил марш-бросок на ок. 100 км и с боями вышел к Тырново, 8 января 1878 г. занял Адрианополь, а к 19 января вышел к Деде-Акау, откуда до Константинополя оставалось 12 км. После подписания завершения военных действий 1 мая Скобелев возглавил левый отряд русской армии и руководил его выводов в Россию.

Действия Скобелева во время русско-турецкой войны принесли ему всероссийскую славу, он стал одним из самых известных и популярных генералов русской армии. Кроме того, в Болгарии он стал национальным героем.

Ахал-текинская экспедиция 1880‒1881 гг.

С 4 февраля 1879 г. и до своей смерти Скобелев занимал пост командира IV армейского корпуса (с главной квартирой в Москве). Одновременно вел большую работу по созданию гимнастических обществ в Болгарии, ездил за границу, где изучал военной систему Германии, стал интересоваться политикой и сблизился со славянофилами.

В марте 1879 г. Скобелев также стал временно командующим Закаспийским отделом. Он разработал план военной экспедиции против туркменов (текинцев), целью которого была занятие Ахал-текинского оазиса и ликвидация базы для постоянно грабивших Закаспий туркменских отрядов. Главной крепостью текинцев была Георг-Тепе. 1‒7 июля 1880 г. Скобелев провел рекогносцировку Георк-Тепе. В течение полугода Скобелев готовил операцию, подвозя припасы и концентрируя войска.

Экспедиция началась в декабре 1880 г., текинцы проводили вылазки, беспокоя русские войска и нанося им серьезный ущерб. 12 января 1881 г. русские войска пошли на штурм, сломили отчаянное сопротивление текинцев и обратили их в бегство. Потери русской армии составили немногим более 1100 чел., в т.ч. 398 при штурме (потери текинцев неизвестны). Затем Скобелев выслал несколько отрядов и взял под контроль все окрестные оазисы и занял Асхабад; местное население было разоружено и в Закаспие восстановлен мир. В результате проведенных Скобелевым операций в состав Российской империи включены Мервский и Пендинский оазисы с городом Мервом и крепостью Кушка.

Победы в Средней Азии еще больше увеличили популярность Скобелева, которого стали повсеместно назвать «Белым генералом» ‒ Ак-пашой.

Загадочная смерть

Прибыл в июне 1882 г. в Москву, Скобелев остановился в гостинице «Дюссо», откуда собирался выехать 25 июня на проходившие в это время в Подмосковье маневры. 24 июня он встретился с известным славянофилом И.С. Аксаковым, которому передал связку документов на хранение, обосновав это тем, что боиться их кражи.

Утром 25 июня тело мертвого Скобелева было обнаружено в номере гостиница «Англия» (угол Столешникова переулка и улицы Петровка), где жили в основном проститутки. Полиция перевезла тело в гостиницу «Дюссо». Подобные обстоятельства создали вокруг смерти Скобелева целый ряд легенд: говорили, что он покончил с собой, что был убит, вт.ч. германскими шпионами или агентами полиции, и др. Окончательно обстоятельства его смерти так и не были установлены.

Тело Скобелева было захоронено в родовом имении ‒ селе Спасском-Заборовском Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне они находятся в Спасской церкви села Заборово Александро-Невского района Рязанской области). 28 сентября 2003 г. в Заборово был мемориальный комплекс, в составе которого действует посвященный Скобелеву музей.

Семья

Скобелев был женат (с января 1874 г.) на фрейлине княжне Марии Николаевне Гагариной. Брак был неудачным, супруги в 1876 г. фактически жили раздельно и в апреле 1881 г. брак был официально расторгнут.

Его сестры:

‒ Надежда (1847–1920) была замужем за генерал-лейтенантом и генерал-адъютантом князем Константином Эсперовичем Белосельским-Белозерским (16.06.1843 – 26.5.1920);

‒ Зинаида (11.6.1856 – 4.6.1899) в 1880–1899 гг. состояла в любовных отношениях с великим князем Алексеем Александровичем, а 3 июля 1878 г. вышла замуж за генерал-адъютанта герцога Евгения Максимилиановича Лейхтенбергского светлейшего князя Романовского (27.01.1847 – 18.08.1901). 3 июля 1878 г. он получила право именоваться графиней Богарнэ, а 16 августа 1889 г. – герцогиней Лейхтенбергской.

Звания:

портупей-юнкер – 8 сентября 1862 г.

корнет – 31 марта 1863 г.

поручик – 30 августа 1864 г.

штаб-ротмистр – 20 мая 1868 г.

подполковник ‒ 30 августа 1872 г.

полковник ‒ 22 февраля 1874 г.

флигель-адъютант ‒ 17 апреля 1874 г.

генерал-майор с зачислением в Свиту Е.И.В. ‒ 18 октября 1875 г.

генерал-лейтенант ‒ 1 сентября 1877 г.

генерал-адъютант ‒ 30 августа 1878 г.

генерал от инфантерии ‒ 14 января 1881 г.