СКОБЕЛЕВ, МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ

Скóбелев, Матвей Иванович (28.10[09.11].1885, Баку — 29.07.1938, Москва) — российский политический деятель. Из семьи предпринимателя. Член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) с 1903. Один из организаторов стачек нефтяников в Баку в 1905 и 1914. В 1906–1912 в эмиграции. В 1908–1912 — член редакции газеты «Правда», издававшейся Л. Д. Троцким . Участник конгресса Интернационала 2-го в Копенгагене в 1910. В 1912 окончил Венский политехникум. В 1912–1917 — депутат Государственной думы в Российской империи от русской курии Закавказья. Меньшевик. В 1915 был 4 месяца в заключении за публикацию радикальной статьи. Оборонец. Во время Февральской революции 1917 — один из организаторов и товарищ председателя Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (27 февраля [12 марта] — 6[19] сентября 1917). 5[18] мая — 1[14] сентября — министр труда Временного правительства 1917 . Поощрял примирительные камеры и препятствовал деятельности фабрично-заводских комитетов . В июне–октябре [ноябре] — заместитель председателя Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов. Участник Государственного совещания 1917 и Демократического совещания 1917 . Член Временного совета российской республики. В августе избран членом ЦК РСДРП (объединенная). Депутат Учредительного собрания 1918 . Член антибольшевистского Комитета спасения Родины и Революции. 1[14] ноября вышел из ЦК в знак протеста против переговоров с большевиками. Затем отошел от меньшевизма и стал симпатизировать большевизму . В 1918 работал в «Петросоюзе» (центр петроградской рабочей кооперации). Предпринял поездку через Украину в Закавказье. Арестовывался германскими и деникинскими властями, освобождался под давлением социал-демократов. В 1920 эмигрировал во Францию. Содействовал установлению торговых связей Советской России. В 1922 вернулся в Россию и вступил в РКП(б). В 1924 — член торговой делегации СССР в Велико­британии, уполномоченный Наркомата внешней торговли во Франции. В мае 1925 — июне 1926 — председатель секции Внешней торговли Госплана СССР, затем член Главного концессионного комитета и председатель Концессионной комиссии РСФСР, член коллегии Наркомата внешней торговли. В 1936–1937 работал во Всесоюзном радиокомитете. В конце 1937 арестован. Расстрелян.

Лит .: Политические партии России. Конец XIX — первая треть ХХ века. М., 1996. А. В. Шубин.