СКИАТОС (др.-греч. Σκίαθος)

Остров в Эгейском море.

Скиатос располагается к северу от Эвбеи, недалеко от Магнесии на юго-восточного берегу Фессалии и острова Пепарет. Площадь Скиатоса ок. 50 кв. км, высшая точка – 433 м. Особенно ценились местное вено и рыба кестрей, которую ловили у берегов Скиатоса.

Изначально остров был заселен карийцами и фессалийцами, которых постепенно вытеснили халкидянами, основавшими город на юго-востоке. Во время похода Ксеркса на Грецию в 480 г. часть его флота потерпела крушение у скалистых берегов Скиатоса. Позже он вошел в I Афинский морской союз, платя сравнительно небольшой форос (значительно меньше таланта), затем во II Афинский морской союз, но не по своей воле: остров занимал слишком выгодное положение и был важной морской базой сначала для Афин, а позже для македонян, захвативших его ок. 200 г. до н.э., римлян и Митридата VI. Остров был освобожден римлянами в 197 г. до н.э., затем Антоний передал его афинянам, под властью которых он находился до Септимия Севера, снова вернувшего ему независимость.