СКАЗАНИЕ «О ПИСЬМЕНАХ» ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА

Сказáние «О письменáх» чернори́зца Хрáбра — болгарский литературный памятник, приписываемый черноризцу Храбру и составленный не позднее начала X в. в Преславе в правление болгарского царя Симеона I (893–927). Повествует об истории создания Константином Философом (Кириллом) славянской азбуки, доказывает преимущества славянского письма перед греческим и латинским для записи звуков славянской речи. Сообщает о докирилловской письменности — «чертах и резах» (разновидности пиктографическо-тамгового и счетного письма (?)), которыми славяне-язычники пользовались для письма, счета и гадания. Сказание сохранилось в 89 списках XIV–XVIII вв., самый ранний находится в составе так называемого Лаврентьевского сборника 1348 — среднеболгарской рукописи Основного собрания РНБ (F.I.376). Наиболее древняя редакция сказания представлена так называемым «Московским списком» XV в. (РГБ. Ф. 173. I. № 145), сохранившим архаические черты протографа сказания.

Лит .: Куев К. М. Черноризец Храбър. София, 1967; Сказания о начале славянской письменности / Вступ. ст., пер. и комм. Б. Н. Флори. М., 1981; Veder W. R. Utrum in alterum abiturum erat: A Study of the Beginnings of Text Transmission in Church Slavic. Bloo­mington, 1999. Л. В. Столярова.