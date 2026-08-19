СКАЛОВ, ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ

Скáлов, Георгий Борисович (псевдоним Синани) (07.05.1896, Москва — 1940, ?) — деятель русской революции, функционер Коминтерна. Учился в Санкт-Петербургском институте инженеров путей сообщения, в 1915 ушел добровольцем в армию. Во время Февральской революции 1917 в Петрограде избран членом Петроградского совета, меньшевик. В октябре 1917 являлся одним из руководителей сопротивления большевистскому перевороту. Позднее сотрудничал с антибольшевистскими силами в Могилеве (штаб Духонина), Самаре (КОМУЧ), Ижевске, Уфе. Весной 1919 перешел на сторону большевиков, служил на Восточном фронте Красной армии, член Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. Председатель ЧК Туркестана, секретарь Семиреченского обкома партии (1921–1922). Весной 1925 направлен в Китай начальником Кайфынской группы военных советников. Позднее работал в IV Управлении (Разведупре) штаба Красной армии. С 1930 — заместитель заведующего Лендер-секретариата Южной и Центральной Америки, с января 1931 по 1934 фактически руководил этой структурой. Одновременно преподавал в Международной ленинской школе и Коммунистическом университете трудящихся китайцев. Член комиссии по вопросам Южной и Караибской Америки, созданной для подготовки восстания в Бразилии. Арестован 29 марта 1935, осужден как якобы «руководитель белогвардейской офицерской террористической организации». В 1937 был обвинен в принадлежности к троцкистской группе в Коминтерне; умер в заключении. Посмертно реабилитирован в годы «перестройки».

Соч. : Вой­на в Южной Америке и англо-американское соперничество. М., 1933; Проблемы Южной и Караибской Америки М., 1934.

Лит.: Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Красный карандаш судьбы. Две жизни Георгия Борисовича Скалова // Латинская Америка. М., 1998. № 5. В. Л. Хейфец.