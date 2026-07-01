СКАЛДИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Русский писатель и поэт, символист, один из последних писателей Серебряного века.

Биография и творчество

Происходил из семьи плотника. В начале XX столетия она переселилась в Петербург, и в 1905 году Алексей начал свою службу с места рассыльного при Страховом обществе (кстати, спустя девять лет уже трудился на посту управляющего округом).

Молодой человек занимался самообразованием - в свободное от службы время слушал лекции на историко-филологическом факультете Петербургского университета, самостоятельно изучал философию (русскую, западную и даже восточную) и иностранные языки (немецкий, французский, латынь, древнегреческий).

С юности увлекался поэзией и сам писал стихи, однако его первая публикация состоялась только после знакомства с Вячеславом Ивановым в 1909 году. Тогда же его литературное направление определилось как символизм, и скалдинские произведения появились на страницах журналов «Аполлон», «Gaudeamus», «Сатирикон», «Отечество», альманахов «Орлы над пропастью», «Альманах Муз», «Война в русской поэзии». Единственный стихотворный сборник поэта, увидевший свет при его жизни, вышел в 1912 году под непритязательным названием “Стихотворения”.

Занимался и философией. Был участником прений в Петербургском религиозно-философском обществе, полемизировал с В.В. Розановым.

В 1915 году оставил холостую жизнь и женился. Его супругой стала Елизавета Вальтер-Бауман. Еще до заключения брака у них родилась дочь.

Роман “Странствия и приключения Никодима старшего”, опубликованный в 1917 году, можно назвать главным сочинением Скалдина. Позднее отмечалось влияние этого романа на знаменитое произведение Булгакова “Мастер и Маргарита”. Роман “Повествование о земле” задумывался как трилогия, однако последующих частей не сохранилось. Вероятно, они были утрачены наряду с основным скалдинским архивом.

После Октябрьских событий оставил столицу. Четыре года обитал в Саратове, выпускался в периодике, трудился в Радищевском музее, обучал студентов в педагогическом институте. В 1922 году поэта обвинили в сокрытии музейных ценностей и арестовали, но благодаря поддержке Луначарского освободили досрочно, и он возвратился в Петроград. Там он продолжил музейную работу, торговал книгами. С 1927 года работал в библиотеке и редакции Госиздата.

Однако в 1933 году случился повторный арест, в 1941 - третий. По обвинению в контрреволюционной деятельности был приговорен к восьми годам лагерей. Дальнейшая судьба поэта точно неизвестна. По одним данным, он был расстрелян в октябре 1941-го, по другим - скончался от сердечного приступа в 1943-м.

Большая часть сочинений Алексея Скалдина утрачена, среди них и те, которые он создавал в ссылке.