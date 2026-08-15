СКАБИНЫ

Скабины (шеффены, эшевены; лат. scabini; ит. scabini; фр. échevins; старофр. eschevin, eskevin; нем. Schöffen, Scheffen) — 1) (эшевены) должностные лица в средневековых городах Сев. Франции, помощники мэра в Бельгии и Люксембурге. Их число составляло от 2 до 10, в зависимости от полномочий, которые тоже значительно варьировались. Выполняли административные и судебные функции. Назначались сеньорами города или избирались (иногда пожизненно) горожанами. Декрет 14 декабря 1789 ликвидировал институт эшевенов во Франции;

2) (шеффены) члены судебной коллегии в Германии, Италии и других государствах Зап. Европы; светские судьи или помощники судей в Германии и Австрии. Появились в результате судебной реформы Карла Великого вместо рахинбургов. Шеффены были знатоками местных обычаев, давали советы и выносили приговор вместе с судьей-чиновником;

3) суд шеффенов введен к 1871 в Германской империи. Состоял из 2 заседателей (шеффенов) и коронного судьи, с 1924 — 2 судей и 6 шеффенов. Рассматривал мелкие уголовные дела. С 1950 в ФРГ суды, рассматривающие дела о значительных уголовных преступлениях, не подсудных участковому судье, но относящихся к компетенции участкового суда;

4) суд эшевенов был создан в 1941 во Франции правительством А. Ф. Петена вместо ликвидированного суда присяжных.

Лит .: Estey F. N. The Scabini and the Local Courts // Speculum. Vol. 26. № 1. 1951. P. 119–129; Насонов С. А. Дискуссия о шеффенском суде в русской юридической литературе конца XIX — начала XX века // Юридическая наука. № 5. 2016. С. 145–153; Hicklin A. The scabini in historiographical perspective // History Compass. 2020. Vol. 18. URL:https://doi.org/10.1111/hic3.12624. А. А. Анисимова.