СИЙЕС, ЭММАНУЭЛЬ-ЖОЗЕФ

Сийéс ( фр. Sieyès) , Эммануэль-Жозеф (03.05.1748, Фрежюс — 20.06.1836, Париж) — политический деятель эпохи Французской революции XVIII в . Из семьи директора почты и сборщика налогов. Предпочитал военную карьеру, но по желанию семьи выбрал церковную. Учился в Фрежюсе и Драгиньяне, в парижской семинарии Сен-Сюльпис и в Сорбонне. Священник (1772), лицензиат теологии (1774), генеральный викарий епископа Шартрского (1784), член провинциальной ассамблеи духовенства Орлеана (1787). Находился под большим влиянием философии Просвещения . Приобрел широкую известность благодаря работам «Очерк о привилегиях» (1788) и «Что такое третье сословие?» (1789), в которых подчеркивал бесполезность привилегированных сословий и утверждал, что в основе организации общества должна лежать система национального представительства. Депутат Генеральных штатов от третьего сословия (1789), член трех комитетов: по регламенту, конституционного и центрального. Играл большую роль в начале Революции, избирался секретарем (1789) и председателем (1790) Учредительного собрания. Выступал против отмены церковной десятины. Член Якобинского клуба и Клуба фейянов. Депутат Национального Конвента (1792), член четырех комитетов: конституционного, по территориальному делению, общественного образования и общей обороны. Сидел на Равнине, голосовал за казнь Людовика XVI , отказался от сана (1793). После Термидорианского переворота в 1795 избирался членом Комитета общественного спасения, председателем Конвента, в том же году участвовал в заключении мира с Батавской республикой . Философ и политический мыслитель, С. отказался в 1795 вой­ти в комиссию по разработке новой конституции и представил свой проект, который не был принят. Депутат Совета пятисот (1795–1797), отказался от избрания членом Директории (1795), дважды отказывался от избрания депутатом (1798, 1799) ради постов посла в Берлине (1798–1799) и члена Директории (1799). Один из организаторов переворота 18 брюмера, член Временного консульства (1799). Председатель Сената (1799–1802), член Института (1795), пэр (1815). Высший офицер Ордена Почетного легиона (1802), граф Империи (1808). В 1816–1830 — в изгнании в Брюсселе, в 1830 вернулся в Париж. Член Академии моральных и политических наук (1832).

Соч. : Œuvres de Sieyès. 3 vol. Paris, 1989; Что такое третье сословие? СПб., 1906; Des manuscrits de Sieyès, 1773–1799 / Sous la dir. de Ch. Fauré. Paris, 1999.

Лит. : Bastid P. Sieyès et sa pensée. Nouv. éd. revue et augm. Paris, 1970; Bredin J.-D. Sieyès: la clé de la Révolution française. Paris, 1988; Pasquino P. Sieyès et l’invention de la constitution en France. Paris, 1998; Тырсенко А. В. Эмманюэль Жозеф Сийес и французская либеральная мысль его времени. М., 2005. Д. Ю. Бовыкин.