СИЯНОВ Владимир Николаевич

Родился 16.08.1950, г. Орел. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета в 1972 г.

Кандидатская диссертация: Польско-германские отношения, 1933-1935 гг. (Санкт-Петербургский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 1994).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета Орловского государственного университета.

Область интересов : История международных отношений периода между двумя мировыми войнами.

Сочинения: Польша Пилсудского: между Союзом Сталина и Рейхом Гитлера. Орел, 1992;

Польша и ремилитаризация Рейнской области // Проблемы истории межд. отношений. Орел, 1993;

О некоторых мифах советской военной истории (на примере участия советских подводных лодок в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) // Война и армия в истории России: Материалы межвузовской научной военно-исторической конференции. Орел, 1993;

Проблемы развития индустриального общества: устойчивость реформ в России // Центр. Россия на рубеже XXI века: Материалы Международной научной конференции: В 4 кн. Орел, 1996. Кн. 2;

Le sens de la justice dans la société russe et les problèmes des collectivités locales // Principe d'autonomie locale institutions et enterprises. Aspects juridiques et financiers en Russie et en France. Reims, 2001.