СИВКОВ ГРИГОРИЙ ФЛЕГОНТОВИЧ

Генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 10 февраля 1921 года в деревне Мартыново (ныне — Кунгурский район Пермского края). После окончания семи классов школы и авиационного техникума работал на авиазаводе. В декабре 1939 года призван в РККА . В 1940 году окончил Молотовскую ВАШЛ.

Великая Отечественная война

В декабре 1941 года направлен в действующую армию. Сражался в составе 210-го штурмового авиаполка, пройдя путь от лётчика до полкового штурмана. Проявил себя как смелый и отважный лётчик, с большим рвением летал на любое, даже самое сложное, боевое задание. Большую часть своих вылетов сопровождал смелыми штурмовками, при этом заходя на намеченную цель по несколько раз, до полного израсходования своего боезапаса. Отлично применял и использовал тактические приёмы штурмовок, что позволяло ему наносить противнику максимально возможный ущерб. Только в январе-апреле 1942 года в результате произведённых им штурмовок на оккупированной территории Донбасса враг потерял 11 танков, 46 автомашин, 26 повозок с ценным имуществом, 2 артиллерийские батареи, 2 зенитно-пулемётные точки, до 300 солдат и офицеров.

Большое внимание уделял изучению материальной части самолётов, в том числе и новейших, только поступавших тогда на вооружение в действующие части. Бережно относился к вверенной ему дорогостоящей технике, даже на повреждённом самолёте всегда с большим вниманием относился к элементам посадки, не допуская поломок. Много раз водил на задания группы штурмовиков, не допуская среди них потерь. Неоднократно выполнял задания по разведке, даже при плохих метеорологических условиях доставляя командованию ценные данные о наземных силах противника.

За время своего участия в боевых действиях Сивков пять раз был подбит и садился на вынужденную посадку. 24 июня 1942 года он был ранен в голову, но вскоре вернулся в строй. 17 сентября 1943 года при выполнении очередной задачи его самолёт вновь был подбит над оккупированной территорией Краснодарского края. Лётчики были вынуждены приземлиться, однако их товарищ, младший лейтенант Н. Н. Калинин, сел рядом и вывез Сивкова с его экипажем на своём самолёте. Чтобы подбитая машина не досталась врагу, Сивков сжёг её.

По состоянию на 20 сентября 1943 года Сивков совершил 132 боевых вылета, нанеся врагу огромные потери. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. К 23 февраля 1945 года на его счету был 181 вылет, за что лётчик во второй раз получил высшую степень отличия СССР. Всего же за время войны Сивков совершил 247 вылетов.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в ВВС. В 1952 году окончил ВВИА имени Н. Е. Жуковского, после чего работал лётчиком-испытателем в ГК НИИ ВВС. В 1956 году окончил адъюнктуру в той же академии и на протяжении тридцати лет преподавал в ней. В 1972-1986 годах возглавлял кафедру безопасности полётов. В январе 1986 года уволен в запас, но продолжал работать в ВВИА старшим научным сотрудником. Умер 20 ноября 2009 года.