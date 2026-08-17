СИВКИНА Наталья Юрьевна

Доктор исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и классических языков Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Родилась 17.09.1972. Окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 1995 г.

Кандидатская диссертация : Греко-македонские союзы IV-III в.в. до н.э. (Нижний Новгород, 1998).

Докториская диссерация : Греко-македонские отношения в конце III в. до н.э.: последняя попытка интеграции (Ивановский государственный университет, 2010)

Область научных интересов :

Политическая история Греции и Македонии в период эллинизма.

Сочинения:

Два этолийских рейда в Пелопоннес накануне Союзнической войны 220-217 г.г. до н.э. // ВДИ. 2003. № 3;

Ратификация решений в Лиге Антигона Досона // КЛИО. СПб., 2002. № 2;

Должность Тавриона в Этолийской Лиге 224 г. до н.э. // Античное общество IV: власть и общество в античности. СПб, 2001;

Полибий о походе Филиппа V в Акарнанию // Проблемы источниковедения всеобщей истории. Часть 1. Белгород, 2002.

Последний конфликт в независимой Греции. Союзническая война 220-217 гг. до н. э. 2007.

Виновен ли Филипп V в убийстве ахейского стратега Арата? / Н. Ю. Сивкина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. № 2 (6). – Пенза, 2008. С. 3–8.

Македонцы в Эллинской лиге 224 г. до н.э. / Н. Ю. Сивкина // МНЕМОН. Исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 7. – СПб., 2008. С. 71–84.

К вопросу о религиозной политике Филиппа V в конце III в. до н.э. / Н. Ю. Сивкина // Из истории античного общества. Вып. 12. – Н.Новгород: ННГУ, 2009. С.123–129.

Роль пропаганды в политике Филиппа V в конце III в. до н.э. / Н. Ю. Сивкина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. № 2 (10). – Пенза, 2009. С. 3–9.