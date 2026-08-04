СИСТОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Успешная операция русских войск по форсированию Дуная в начале русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

В ходе Балканского кризиса 1875-1877 годов в Болгарии вспыхнуло восстание местного христианского населения, которое было жестоко подавлено турецким правительством. Эти и другие события на Балканском полуострове вынудили Россию вмешаться. 12 (24) апреля 1877 года император Александр II объявил войну Турции. Русские войска, по согласованию с румынским правительством, перешли границу Румынии и разместились в окрестностях Бухареста.

Река Дунай отделяла турецкие владения от территории Румынии и представляла серьезную водную преграду на пути русских войск, которую, очевидно, необходимо было брать с боем. Весной Дунай широко разливался и обыкновенно к маю возвращался в нормальное русло. Тогда ширина реки составляла примерно 1 км. То обстоятельство, что правый (болгарский) берег — горный и везде господствует над левым (румынским) берегом, представляло дополнительную трудность для переправы.

В отличие от предыдущих русско-турецких войн, русское командование планировало вести боевые действия вдалеке от Черного моря, а значит, переправа должна была осуществиться на среднем течении Дуная, между Виддином и Рущуком. Для переправы был намечен пункт в районе Систова, поскольку это была самая южная точка течения Дуная, и местность больше благоприятствовала операции.

Подготовка к операции началась даже раньше официального объявления войны. В конце октября 1876 года в Румынию была отправлена группа флотских офицеров для обследования берегов Дуная. К декабрю того же года был готов проект моста через реку, и началась заготовка материалов. Войска упражнялись в посадке на понтоны и выгрузке с них.

С открытием боевых действий выяснилось серьезное препятствие. Весной 1877 года шли сильные дожди, и Дунай долго не возвращался в свои берега. Только в июне операция стала возможной. Для переправы назначалась 14-я пехотная дивизия генерал-майора М.И. Драгомирова, усиленная 4-й стрелковой бригадой генерал-майора А.И. Цвецинского, 23-м Донским казачьим полком, двумя сотнями пластунов. Переправу должны были осуществить понтонные батальоны, а на весла назначались уральские казаки. Значительных сил турок в Систове и ближайших окрестностях не ожидалось, кроме того, русское командование сделало все, чтобы убедить турок, что переправа будет происходить против Никополя.

15 (27) июня, примерно в час ночи, началась переправа. Количества понтонов хватало для переправы примерно 2 ½ батальонов. Путь от одного берега до другого занимал около часа. Следовательно, все зависело от того, сумеет ли первый рейс удержать плацдарм в течение двух часов, пока не придет подкрепление. Первый рейс был замечен турками только в самый последний момент. Высадка прошла успешно, и солдаты заняли небольшой плацдарм, простреливаемый насквозь турецкими пулями.

Второй рейс переправлялся при сильном обстреле с турецкого берега. Затонул плот с людьми, лошадьми и горными орудиями. Несколько понтонов было расстреляно с берега, однако неприятеля удалось постепенно оттеснить от берега, и обеспечить более или менее безопасную переправу. С третьим рейсом переправился начальник отряда генерал М.И. Драгомиров. Ему удалось придать разрозненному до того бою осмысленность, и плацдарм стал расширяться. К 8 часам утра к месту переправы пришел русский пароход «Аннет», который позволил значительно ускорить переправу частей на правый берег. К 15 часам дня русские войска вошли в Систово.

Потери отряда составили около 1000 человек. Успешная операция принесла славу ее руководителю генералу М.И. Драгомирову и его 14-й пехотной дивизии, подкрепленную в боях за Шипку в августе-декабре 1877 года. К вечеру 19 июня был наведен мост через Дунай, и постепенно действующая армия перешла на правый берег. Тем самым началось освобождение Болгарии.