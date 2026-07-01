СИСТЕМА СТАНИСЛАВСКОГО

Теория сценического искусства и методика актерской игры, разработанная К.С. Станиславским в 1900-1930-е годы.

Предпосылки создания

Формирование Константина Сергеевича Станиславского как актера происходило на протяжении десятилетий в русле традиций московского драматического театра. В частности, он постигал азы сценического мастерства на примерах актеров Малого театра ( А. Ленского , Н. Музиля , М. Ермоловой ). На протяжении всей театральной карьеры Станиславский вел дневник и делал заметки, касающиеся как сценографии, так и вхождения актера в роль. Со временем в нем нарастала неудовлетворенность общим состоянием драматического театра как явления, что привело к поиску новых форм и сценических решений. В итоге вместе с В. Немировичем-Данченко Станиславский создал Московский художественный театр (1898). В ходе репетиций спектаклей из репертуара МХТ и работы актерской лаборатории-студии на Поварской совместно с В.Э. Мейерхольдом Станиславский постепенно систематизировал накопленные многолетней актерской практикой знания.

В 1912 г. была образована 1-я студия МХТ, где Станиславский начал проводить экспериментальные занятия с актерами по своей системе. На тот момент его разработки требовали практического воплощения в «живом театре». Столкнувшись со скептическим отношением к его наработкам со стороны актеров старой школы, Станиславский решил доказать жизнеспособность его системы на примере юных студийцев.

Суть системы

К.С. Станиславский отразил суть системы в практическом руководстве «Работа актера над собой» (1938). В предисловии автор отметил, что все его книги не имеют «претензии на научность. Их цель исключительно практическая. Они пытаются передать то, чему меня научил долгий опыт актера, режиссера и педагога».

Разработанная Станиславским система базировалась на соединении актерских и режиссерских практик манингеймского театра, драматического реализма московской театральной традиции и следовании эстетике натурализма. Таким образом, «одна из главных задач, преследуемых «системой», заключается в естественном возбуждении творчества органической природы с ее подсознанием» - т.е. задачей актера и режиссера ставилось наиболее достоверное отражение повседневной реальности на сцене.

Для выполнения этой задачи Станиславский выделял три технологии актерской игры: ремесло, искусство представления и искусство переживания. «Ремесло» включало в себя изучение и использование актером готовых приемов (интонационных, жестовых, мимических и т.д.), являющихся для зрителя определенным маркером в передаче эмоций. «Искусство представления» включало ряд практик, позволяющих актеру во время репетиции достоверно воспроизвести те или иные эмоции и чувства. Чтобы создать внешний рисунок роли, актер должен испытать подлинные переживания, запомнить их штампы и воспроизводить их во время выступления. Фактически во время репетиционного процесса исполнитель роли искал внутренние мотивы действий персонажа. Для психологического погружения актера в заданные обстоятельства Станиславский использовал «метод физических действий». Вместо текстуального разбора и пассивного обсуждения деталей актер погружался в активный анализ, состоявший из импровизации сценических ситуаций. Так, автор методики отмечал, что «сценическое действие должно быть внутренне обосновано, логично, последовательно и возможно в действительности». Задачей актера ставилось продумывание всех обстоятельств, в которых находится его персонаж, его поведенческих реакций на те или иные события.

«Искусство переживания» строилось на мобилизации подсознательных психологических процессов через использование сознательной мысли и воли актера для проживания внутреннего рисунка роли. Если «искусство представления» строится на формировании внешнего образа актера, то «искусство проживания» ставит своей целью добиться возникновения у актера идентичных его персонажу автоматических психо-физиологических реакций, где внутреннее «я» актера превращается в «я» персонажа, являясь фундаментом для построения внутреннего рисунка роли. Станиславский утверждал, что «каждый момент пребывания на сцене должен быть санкционирован верой в правду переживаемого чувства и в правду производимых действий».

Среди качеств, которые должны быть развиты у актера для успешного погружения в роль, Станиславский выделял наблюдательность, внимательность, память, эмпатию и др. Режиссер отмечал, что от артиста требуется «проникнуть в суть наблюдаемого, внимательно изучать предлагаемые жизнью обстоятельства и поступки людей, понять склад души, характер того, кто совершает эти поступки». Помимо психологической работы над собой от актера требовалось прекрасное владение собственным телом, поэтому важную часть методики Станиславского составляют упражнения, направленные на снятие телесных зажимов и выработку пластической выразительности.

Резонанс

Система Станиславского активно применялась им в работе над постановками МХТ. После гастролей театра в США в начале 1920-х гг. ученики 1-й студии Р. Болеславский и М.А. Успенская решили остаться в стране и создать театральную лабораторию. Ее работа базировалась на выработанной Станиславским системе. В 1933 г. Болеславский представил серию лекций «Актерская игра: первые шесть уроков», которая оказала значительное влияние на сценическое искусство в США. Так, среди слушателей ученика Станиславского были Ли Страсберг, Стелла Адлер и Сэнфорд Мейснер, ставшие впоследствии ключевыми фигурами в американской школе сценического искусства.