СИССИТИИ (др.-греч. τὰ συσσίτια ‒ «совместное питание» или «общий стол») На чтение: 1 минута

Совместная трапеза в древней Спарте .

Употреблялись также следующие синонимы: андрия, фидития, филития или сюскения (греч. συσκήνια; дор. συσκάνια – досл. «обитание в одной палатке», т. е. за общим столом). Последний термин, очевидно, спартанский. Оба термина, и филития и сюскения характеризуют особый тип отношений между членами сисситий: отряд воинов-друзей, живущих и столующихся в одной палатке (φίλιος – «дружеский»; σύσκηνος – «сосед по палатке»).

Подобные обеденные клубы существовали в целом ряде греческих общин. Но известно только об обеденных товариществах в Спарте и на Крите. Спартанские сисситии и критские андрии в главных своих чертах были однотипными институтами, легко трансформирующимися при необходимости в чисто военные структуры. Главное их отличие – разные принципы их содержания. Критские андрии в основном содержались на общественный счет. Этим, как считает Аристотель , они выгодно отличались от спартанского аналога (Pol., II, 7, 5, 1272 a). Неимущие члены гражданского коллектива не лишались права посещать андрии и не поражались в своих гражданских правах, как это было в Спарте.

В Спарте сисситии объединяли всех взрослых спартиатов начиная с двадцатилетнего возраста. Ежедневное посещение сисситий было обязательным, за этим тщательно следили эфоры . Каждый гражданин ежемесячно должен был поставлять для сисситий строго фиксированное количество продуктов и денег. Установление твердой нормы взносов традиция приписывает Ликургу . Аристотель отметил, что обязательность равного взноса при кажущемся его демократизме была собственно недемократической мерой: обедневшие граждане, не способные вносить взносы, лишались части своих гражданских прав и переходили в разряд гипомейонов (досл. «низшие»). Новые члены попадали в сисситии не автоматически: их выбирали сотрапезники закрытым голосованием.

В каждую сисситию, состоящую из 15–20 членов, входили представители разных возрастных групп. Благодаря такому смешению возрастов молодые люди попадали под строгий контроль более пожилых граждан. В сисситиях культивировался дух воинского братства. Отдельные сисситии в условиях войны были самым мелким военным подразделением. После шестидесяти лет спартанцы, скорее всего, освобождались от обязанности ежедневно столоваться в сисситиях, но за ними сохранялось право их время от времени посещать.

Сисситии были центральным местом в Спарте, где старшее поколение передавало свой опыт молодежи. Цари также столовались в сиссития, но в отличие от прочих граждан – за государственный счет. Им полагалась двойная порция. Скромность спартанского обеда была широко известна. Богатые сотрапезники кроме положенных взносов добавляли к общему столу мясо и пшеничный хлеб. В Спарте дотации к столу стали основной формой литургий .

Исторические источники :

Ксенофонт. Лакедемонская полития;

Плутарх. Параллельные жизнеописания. Ликург.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова