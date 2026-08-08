СИСЛЕЙ АЛЬФРЕД

Англо-французский художник-пейзажист, представитель импрессионизма.

Ранние годы и становление

Будущий художник родился в семье бизнесмена Уильяма Сислея, занимавшегося продажей шелка, и любительницы и знатока музыки Фелиции Сэлл. О детстве Альфреда ничего не известно. Можно предположить, что он получил достойное образование, чтобы продолжить семейное дело. В 1857 г. Альфред Сислей отправился в Лондон изучать коммерцию. Однако он не проявил должного интереса к торговой деятельности и решил отказаться от навязанной ему карьеры. В 1861 г. он вернулся в Париж. Трудно сказать, когда в нем зародился интерес к живописи – был ли он следствием проявившихся еще в детстве наклонностей или же сформировался во взрослом возрасте. Так или иначе, в 1862 г. Альфред поступил в мастерскую Шарля Глейра, где познакомился с Клодом Моне, Огюстом Ренуаром и Фредериком Базилем. Уже тогда эти молодые художники не желали следовать традициям академического искусства, отказываясь от копирования античных слепков в пользу работы на природе. Сислей под влиянием своих товарищей пробует работать на пленэре. Для молодых художников основной задачей становится не повторить или приукрасить окружающий мир, что свойственно их предшественникам, но запечатлеть различные состояния постоянно меняющейся природы. На протяжении веков ключевой проблемой живописи оставалось изображение света. Сислей и его товарищи изучали свет и его эффекты на открытом воздухе, делая его главным героем своих произведений. Этот новый подход и разрабатываемая молодыми художниками техника были революционными для своего времени. К сожалению, ученических работ Сислея в период его пребывания в мастерской Глейра не сохранилось. Первые дошедшие до настоящего времени произведения датируются серединой 1860-х. В этих произведениях доминируют коричневые, синие и зеленые тона, что дает возможность сравнить палитру Альфреда с творчеством другого англичанина, Уильяма Тернера. Вероятно, Сислей познакомился с его работами во время своей учебы в Лондоне. Однако в колорите этих ранних произведений прослеживается также влияние барбизонской школы.

Картины Сислея отличались не только сюжетом, но и манерой, непривычной французской публике. Отойдя от плавного мазка, темноватой палитры и классических приемов светотени, художник все больше испытывал влияние своего коллеги и товарища Клода Монэ. Можно сказать, что весь творческий путь Сислея прошел в тени этого знаменитого француза, чья картина «Восход солнца. Впечатление» дала название группе молодых живописцев.

Главное событие в художественном мире – ежегодный Салон - на долгие годы стал предметом разочарования молодого художника. Жюри выставки отвергало работы Сислея и не допускало их к экспозиционированию. Впервые он был допущен в Салон только в 1868 г., но ожидаемого успеха не произошло. Несмотря на это, финансовое положение Альфреда Сислея долгие годы было более прочным и стабильным по сравнению с его товарищами из мастерской Глейра. Получая содержание от отца, художник смог создать и свою собственную семью. В 1866 г. Альфред стал жить с Мари Эжени Лекуэзек, в браке с которой родилось двое детей. Пара зарегистрировала отношения только в 1897 г.

Зрелые годы

Поворотным событием в судьбе Альфреда Сислея стала франко-прусская война 1870 г. - содержащий его семью шелковый бизнес разорился. Альфред был вынужден активней сбывать свои работы, однако они не пользовались большим успехом и популярностью. Вырученных средств катастрофически не хватало. С годами ситуация не улучшилась, и бедность сопровождала Сислея до конца его дней.

Несмотря на непонимание французской публики, Сислей и его товарищи продолжали работать на пленэре, исследуя цвет и световые эффекты. В 1874 г. ими была проведена первая независимая выставка, благодаря которой у группы живописцев появилось название - импрессионисты. После участия в наделавшей шума выставке Сислей отправился в Англию, где создал серию работ с видами Темзы около Молиси, неподалеку от Лондона. Вернувшись вскоре во Францию, художник поселился в пригороде Парижа, где проживал до 1880 г., когда вместе с семьей переехал в маленькую деревню Море-сюр-Луэн около леса Фонтенбло. В этот период Сислей уделяет все большее внимание изображению воздушной среды, запечатлевая различные состояния изменчивого неба.

В 1881 г. и 1897 г. Сислей снова посетил Великобританию, где работал над серией местных пейзажей. В 1898 г. художник подал документы на получение французского гражданства, но ему было в нем отказано.

Альфред Сислей долгое время страдал от ревматизма, что значительно мешало ему в работе. Он скончался в бедности от рака горла в возрасте 59 лет в 1899 г. через несколько месяцев после смерти жены.

На протяжении всего творческого пути художник остался верен выбранной им еще в 1860-х теме городского и сельского пейзажа. Сейчас его наследие составляют около 900 картин, написанных маслом, многочисленные рисунки и эскизы, а также около сотни произведений, выполненных пастелью. Вклад художника в развитие живописи, так же как и ценность его работ, были признаны публикой только после его смерти. Альфред Сислей был самым последовательным пейзажистом из всех выходцев из мастерской Глейра, оставаясь всю жизнь верным принципам импрессионизма.