СИРОТКИН Владлен Георгиевич

Родился 28.11.1933, г. Судогда Владимирской обл. Окончил исторический факультет МГУ в 1956 г.

Кандидатская диссертация : Русская дипломатия и франко-русский союз в Тильзите в 1807 г. (Институт истории АН СССР, 1963).

Докторская диссертация : Русская дипломатия и Франция в 1814-1821 гг. (Московский государственный педагогический институт, 1976).

Доктор исторических наук, профессор. (1980). Работал в Институте истории Академии наук СССР: младший, затем старший научный сотрудник. Был редактором в издательстве "Наука"

С 1965 – старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков им. М. Тореза, Высшей комсомольскей школе при ЦК ВЛКСМ, Московском государственном педагогическом институте;

С 1987 года — профессор Дипломатической академии МИД РФ. В 1990—1993 гг. советник комитета по международным делам Верховного Совета РСФСР. Эксперт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Председатель экспертного совета по материальным и культурным ценностям «Эритаж». Читал лекции в зарубежных университетах и был ассоциированным профессором Парижского, Кембриджскогои Принстонского университетов. Академик Международной Академии бонапартистских наук (Канада) (1994). В 1996 году удостоен «Legion of Merit of the International Napoleonic Society»

Учителя : Е.В. Тарле, А.Л. Нарочницкий, А.З. Манфред.

Область интересов : Отечественная и всеобщая история, Россия и Запад ХVIII-ХХ вв.

Сочинения: Наполеон и Россия. — М. : ОЛМА-Пресс, 2000. — 379 с.

Отечественная война 1812 года : Кн. для учащихся ст. классов сред. шк. — М. : Просвещение, 1988. — 252 с.

Золото и недвижимость России за рубежом. — 2. изд., испр. и доп. — М. : Междунар. отношения, 2000. — 421 с.

Кто обворовал Россию?. — М. : Алгоритм, 2003 (ОАО Можайский полигр. комб.). — 252 с. (в пер.)

Великая Французская революция и Россия 1989