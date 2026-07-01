СИРОТКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Купец первой гильдии, коммерции советник, судопромышленник, общественный деятель.

Биография и карьера

Из крестьян-старообрядцев. Его отец Василий Иванович занимался торговлей и кустарным ремеслом. Затем приобрел несколько пароходов средней руки.

После смерти отца, в возрасте 23 лет, Дмитрий завел собственное дело. Он приобрел свой буксир, а затем и нефтетранспортное дело компании С.М. Шибаева. Основанию своего дела способствовал брак на дочери пароходчика из Казани Кузьмы Сидоровича Четвергова.

Уже в 1907 г. было учреждено «Торгово-промышленное и пароходное товарищество Дмитрия Васильевича Сироткина». Основной капитал компании составлял 1,5 млн. руб. В распоряжении фирмы находилось 15 пароходов, 50 непаровых судов, среди которых свыше двух десятков барж.

Председательствовал в совете Общества страхования судов, состоял в совете Московского банка и правления обществ «Волга», «Сормово», «Хива», Московско-Волжского нефтяного и Нефтепромышленного и разведочного обществ.

Занимал такие общественные посты, как председатель старообрядческих съездов, Нижегородского биржевого комитета, Совета съездов судовладельцев Волжского бассейна. К 1913 г. возглавил акционерное общество «По Волге».

В период 1913-1917 гг. занимал должность городского головы Нижнего Новгорода. На этом посту проявил свою озабоченность делами родного города. Благодаря ему шли работы по постройке канализации, в городскую собственность было получено трамвайное и электрическое хозяйство, была открыта городская хлебопекарня.

Будучи верным старообрядческим традициям своей семьи, предприниматель обеспечил финансами возведение в родном селе староверского храма. Кроме того, именно на его щедрые вложения продолжала существовать Нижегородская община.

В 1918-1919 гг. купец жил в основном в Ростове-на-Дону, затем перебрался во Францию. В 1920-е гг. со всей семьей осел в Югославии.

Смерть настигла его в 1946 г.