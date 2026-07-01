СИРОТИНСКАЯ Мария Моисеевна

Родилась 09.11.1957 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1980 г.

Кандидатская диссертация : США и революция 1848 г. во Франции (ИВИ АН СССР, 1988).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института Российского Государственного Гуманитарного Университета, старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН .

Член Российской Ассоциации историков-американистов; член Общества по изучению культуры США; член Ассоциации выпускников Программы Фулбрайт.

Область интересов : Общественная мысль США до Гражданской войны; политические ин-ты США и Франции, 1830-1840-е гг.: взаимное восприятие.

Сочинения: Американское общество и Французская республика 1848–1852. М.: ИВИ РАН, 2003. 17,75 п.л.

Американская революция в контексте европейских революций середины XIX века: историческая реконструкция «Молодой Америки // Люди и тексты. Исторический альманах. 2012 / Отв. ред. д.и.н. М.С. Бобкова. М.: ИВИ РАН, 2013. С. 295-343. 1,5 п.л. URL: http://histrf.ru/uploads/media/default/0001/03/0e48733da1f0bd4f7e9712df4fdddec3b2ec1477.pdf

"Молодая Америка" и европейские революции, середина XIX в. // Американцы в поисках идентичности Americans in Pursuit of the Identity / Сост., предс. ред.колл. И.В. Морозова. М.: РГГУ, 2013. С. 257-267. 0,5 п.л.

Молодые американцы в нью-йоркской жанровой живописи середины XIX в. Особенности визуализации. Saarbrucken (Deutschland): LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 84 c. 3 п.л.

"Дело Кошты может быть текстовым полем, в котором … державы намереваются осуществлять взаимодействие": капитан Инграхем, «Молодая Америка», пресса США и российский посланник в Вашингтоне Александр Бодиско // Американский ежегодник 2012 / Отв. ред. проф. В.В. Согрин. М.: изд-во «Весь мир», 2012. С. 105-121. 1,2 п.л.

Джордж Николас Сэндерс: «Мефистофель восстания». // Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Вып. 4 / Отв. ред. Т.В. Алентьева. Курск: КГУ, 2012. С. 64-79. 0,9 п.л.

«Вы хотите встать под защиту американского флага? Тогда вы получите ее!»: «Дело Кошты» в освещении газеты “The New York Times” // Вестник РГГУ. 2012. № 7 (87). Серия «Международные отношения. Регионоведение». С. 97-107. 0,7 п.л.

Здесь все фигуры «взяты из жизни»: «Молодая Америка» Томаса ЛеКлира // Americana. Вып. 13. Россия и Гражданская война в США. Сборник материалов конференции (Волгоград, 20-21 октября 2011 г.) / Отв. ред. И.И. Курилла. Волгоград: ВолГУ, 2012. С. 120-133. 0,8 п.л.