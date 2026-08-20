СИРИЙСКИЙ ТЕТРАПОЛИС (ЧЕТЫРЕХГРАДЬЕ)

Союз-конфедерация четырех селевкидских столиц в Сирии – Антиохии-на-Оронте, Селевкии Пиерии, Лаодикеи Приморской и Апамеи Сирийской.

Эти города, называемые в древности сестрами, были основаны Селевком I Никатором и названы в честь членов его семьи (Антиохия – в честь отца, Лаодикея – матери, Апамея – жены) и его самого (Селевкия). Антиохия была крупнейшим из них и традиционно считалась главной, политической столицей Сирии, а впоследствии, в эпоху упадка династии, – и всего царства. Именно Антиохия стала во II в. до н.э. главной ареной династических распрей Селевкидов: владевший Антиохией формально мог считаться победителем, хотя эта схема достаточно условна и срабатывала далеко не всегда. После превращения Сирии в римскую провинцию в 64 г. до н.э. главным оплотом римской власти на Востоке долгое время оставалась именно Антиохия-на-Оронте.

И если Антиохия всегда служила скорее политическим центром власти и резиденцией царя, то Апамея была главной военной базой Селевкидов. Так, она сыграла важную роль в роль в кампаниях Антиоха III в Келесирии (221 г. до н.э.) и против мятежника Молона (221–219 гг. до н.э.). Также именно этот город стал столицей и оплотом власти селевкидского узурпатора Диодота-Трифона (140-е – начало 130-х гг. до н.э.). После падения династии Селевкидов апамейская цитадель была разрушена Гнеем Помпеем.

Селевкия Пиерия и Лаодикея Приморская основывались как главные селевкидские гавани. Селевкия, однако, была своего рода городом-некрополем династии; именно здесь хранился прах основателя династии Селевка I Никатора. Первоначально роль главного порта и военно-морской базы державы Селевкиды играла Селевкия. Однако после захвата города войсками Птолемея III в 246 г. до н.э. эту функции стала выполнять Лаодикея. В 219 г. до н.э. в ходе Четвертой Сирийской войны Селевкия Пиерия была отвоевана Антиохом III и снова стала морской столицей державы Селевкидов. Свое значение город сохранял и в римское время.

Автор статьи: Е.М. Берзон