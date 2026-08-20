СИРИЙСКИЕ ВОЙНЫ

Серия военных конфликтов между державой Селевкидов и царством Птолемеев.

Поводом для этих войн чаще всего был вопрос о владении Келесирией, права на которую предъявляли и Птолемеи, и Селевкиды. После битвы при Ипсе (301 г. до н.э.) Птолемей I, еще ранее оккупировавший Келесирию, но непосредственно не участвовавший в сражении, отказался уступать эту область Селевку I, который считал, что южносирийские земли по праву являются его военной добычей. Впрочем, до настоящей войны дело дошло уже после смерти Селевка и Птолемея – в эпоху эпигонов.

Первая Сирийская война (274 – 271 гг. до н.э.). Была вызвана стремлением Антиоха I упрочить свое положение и вернуть часть земель, которые, как он полагал, должны были принадлежать ему по праву наследства. С этой целью Селевкид заключил союз с Магом Киренским, братом Птолемея ΙΙ. Однако наступление Мага на Египет было остановлено в связи со вспыхнувшими у него в тылу волнениями, Антиох же поначалу успешно отвоевал Келесирию и ряд территорий в Анатолии, однако вскоре эти земли были вновь отняты Птолемеем. На море также властвовали египтяне. После многочисленных стычек, которые существенно ничего не изменили, в 271 г. обе стороны заключили мир. Формально в этой войне не было проигравших, хотя, безусловно, победа досталась скорее Птолемеям.

Вторая Сирийская война (260–253 гг. до н.э.). Вторая Сирийская война началась вскоре после вступления на селевкидский престол Антиоха II, сына Антиоха I, намеревавшегося взять реванш. С этой целью он заключил договор с царем Македонии Антигоном II, также заинтересованном в том, чтобы лишить Птолемеев влияния в Эгеиде. К сожалению, источники сообщают крайне мало о ходе этой войны. Известно, что Антиох II начал наступление в Малой Азии, где война велась с переменным успехом. В то же время египетский флот был разбит Антигоном в битве при Косе (ок 260 г. до н.э.). В конечном итоге, между Птолемеем и Антиохом был заключен мир, по условиям которого Селевкид должен был оставить свою жену Лаодику и вступить в брак с египетской принцессой Береникой. И хотя шаткое перемирье сохранялось до самой смерти обоих царей, именно этот брак во многом стал причиной следующего конфликта между обеими державами.

Третья Сирийская война или «Война Лаодики» (246–241 гг.). В 246 г. до н.э. в Эфесе при таинственных обстоятельствах неожиданно скончался Антиох II. По весьма распространенным слухам он был отравлен своей первой женой Лаодикой, не простившей ему измены и стремившейся обеспечить наследование власти своим сыновьям, старшим из которых был Селевк II. В то же время в Антиохии находился другой претендент на трон – сын Береники, которая на тот момент была официальной супругой Антиоха II. Происками партии, поддерживавшей Лаодику и ее сыновей, Береника и младенец были убиты, что повлекло за собой вторжение брата погибшей Птолемея III. Последний, заняв Сирию и едва не дойдя до Месопотамии, фактически на встретил никакого сопротивления, так как выступал как защитник интересов Береники и ее сына – также законного наследника. Селевк II в это время находился в Малой Азии и предпринял попытку утвердиться на Востоке только после того, как Птолемей был вынужден вернуться в Египет в связи со вспыхнувшим мятежом. Вернув себе Антиохию и некоторые другие территории, захваченные Птолемеем, Селевк заключил мир с царем Египта. В то же время Селевкия Пиерия – главная гавань царства – осталась в руках Лагидов.

Четвертая Сирийская война (219-217 гг. до н.э.). Новая война началась при молодом и амбициозном сыне Селевка II – Антиохе III, стремившемся вернуть ранее принадлежавшие его предкам земли. Ситуация для этого складывалась благоприятная: на египетский престол недавно (в 221 г. до н.э.) вступил новый царь, Птолемей IV, который не обладал энергией своего отца, Птолемея III. Селевкид же, воодушевленный только что одержанной победой над мятежными сатрапами Молоном и Александром, в 219 г. до н.э. начал наступление. Ему удалось отвоевать захваченную ранее Птолемеями Селевкию Пиерию и продвинуться далеко на юг, почти к границе самого Египта. Здесь, в 217 г. до н.э., у городка Рафия состоялось одно из крупнейших сражений древности, где Птолемею IV, призвавшего под свои знамена коренных египтян, удалось нанести поражение Селевкиду. По условиям мирного договора, Птолемею удалось восстановить отвоеванные у него Антиохом в ходе этой кампании земли.

Пятая Сирийская война (202-195 гг. до н.э.). Однако Антиох III и не думал смиряться со своим поражением. Спустя 15 лет он, воспользовавшись смутой в самом Египте, связанной со смертью Птолемея IV и вступлением на престол его малолетнего сына Птолемея V, начал новую войну. В ходе этой кампании ему удалось, наконец, отвоевать Келесирию. В 200 г. до н.э. в битве при Панионе армия Птолемея была наголову разбита Антиохом, и лишь вмешательство Рима спасло Египет от вторжения Селевкида. Впрочем, Антиох III, вероятно, не был заинтересован в полном уничтожении или покорении царства Лагидов. Оставив Египет, он устремился в Малую Азию и в последующие годы был занят в основном делами на западных границах своей империи. В 195 г. с Птолемеем V был заключен мир, скрепленный династическим браком: дочь Селевкида Клеопатра, прозванная впоследствии Сирой (Сирианкой), была выдана замуж за царя Египта. Мир между обеими державами сохранялся почти целое поколение, что, возможно, во многом было заслугой самой Клеопатры, стремившейся не допустить войны между мужем и братом (в 187 г. Антиох III погиб и царем государства Селевкидов стал Селевк IV).

Шестая Сирийская война (170–168 гг. до н.э.). После смерти Клеопатры Сиры, управлявшей Египтом в качестве регента по причине юного возраста своих сыновей, власть захватили фавориты и новые регенты Птолемея VI (старшего сына Птолемея V и Клеопатры Сиры) Эвлей и Линей, в 170 г. объявившие войну селевкидскому царю Антиоху IV (младшему сыну Антиоха III). В том же году родные брат и сестра Птолемея VI Птолемей VIII и Клеопатра II были провозглашены его соправителями. Тем временем, Антиох в 169 г. до н.э. захватил важный стратегический пункт на восточной границе Египта – город Пелусий, после чего египетские министры попытались заключить с Селевкидом мир. Антиох же, поддерживая в конфликте двух братьев старшего, Птолемея VI, провозгласил его единственным легитимным царем Египта. В свою очередь александрийцы назвали своим царем Птолемея VIII. В ответ, Антиох осадил Александрию, однако тем временем царственным братьям удалось договориться друг с другом, и Селевкид под жестким давлением Рима вынужден был оставить Египет.

Автор статьи: Е.М. Берзон