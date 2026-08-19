СИРИЙСКАЯ ВОЙНА 192 ‒ 188 ГГ. ДО Н.Э.

Военный конфликт, развернувшийся между Римской республикой и селевкидским царем Антиохом III Великим (223 – 187 гг.).

Первые дипломатические контакты Антиоха Великого с Римом относятся к 200 г. до н.э., когда римское посольство прибыло к царю с требованием завершить войну с Египтом (Пятая Сирийская война) и соблюдать нейтралитет в отношениях с Филиппом V в начавшейся Второй Македонской войне. Тем не менее, Антиох лишь прекратил наступление в южной Иудее, отказываться же от завоевания земель Птолемеев царь не стал. Об этом свидетельствует селевкидская экспедиция 196 г. до н.э. в Малой Азии и морской десант в Египет. В 198 г. до н.э. Антиох III был провозглашен «другом и союзником римского народа» (Liv. XXXII, 8, 13; XXXIII, 20, 8), однако уже через год отношения с Римом значительно ухудшились в связи с наступлением Антиоха III на Запад.

Захватив многие города в Малой Азии, царь со своей армией переправился через Геллеспонт во Фракию, где восстановил Лисимахию, превратив ее в мощную крепость. Эти действия встревожили римлян: они предполагали, что экспансия Антиоха на Запад не прекратится. В 196 г. до н.э. римские послы прибыли в Лисимахию, требуя от Антиоха прекратить агрессию по отношению к свободным малоазийским полисам и вернуть Птолемею V захваченные у него города южного побережья Малой Азии. Послы также не скрывали своего раздражения по поводу действий Антиоха во Фракии и даже угрожали ему объявлением войны (Pol. XVIII, 50-51; Liv. XXXIII, 39; App. Syr. 3). Царь, ссылаясь на свои законные права на вышеупомянутые земли, отказался выполнять эти условия. Зимой 194/193 гг. до н.э. переговоры с Римом возобновились, но вновь ни к чему не привели. Было очевидно, что война, в которой также были заинтересованы и третьи силы (например, пергамский царь Эвмен II и Этолейский союз), неизбежна. Этолийцам удалось добиться поддержки Антиоха, и царь высадился со своей армией в Деметриаде в 192 г. до н.э. В этом же году римский сенат объявил войну Селевкиду и его союзникам (Liv. XXXVI, 1, 5).

Весной 191 г. до н.э на Балканы переправилась римская армия, возглавляемая консулом Марком Ацилием Глабрионом, и атаковала у Фермопил войска Антиоха III. Потерпев поражение в этой битве, Антиох вернулся в Азию. Тем временем борьба продолжалась на море, но и там фортуна отвернулась от царя: селевкидский флот был разгромлен в сражении у Мионесса объединенными силами римлян и родосцев. Надо отметить, что еще потерпев поражение в Греции, царь предпринял попытку заключить мир с римлянами (Liv. XXXVI, 18, 11), однако против этого решительно выступил Эвмен II. Говоря о противозаконности заключения этого договора и о его негативных последствиях для Рима и его союзников, пергамскому царю удалось убедить римлян продолжать войну (Pol. XXI, 10; Liv. XXXVI, 19). Впоследствии была предпринята еще одна попытка заключения мира: Антиох обещал покрыть половину всех военных расходов Рима, отказывался от греческих малоазийских городов, из-за которых раньше был спор, и даже был готов уступить любую часть Азии. Однако и эти условия не удовлетворили алчность римлян: они требовали полной оплаты всех расходов и отказа Селевкида от своих владений к западу от Таврских гор (Pol. XXI, 13-17; Liv. XXXVII, 35; Just. XXXI, 7, 4-9).

В связи с этим Антиох был вынужден продолжать войну. Решающее сражение состоялось в конце 190 г. до н.э. (или в начале 189 г.) недалеко от города Магенесии у горы Сипила. Селевкидская армия была разбита римлянами и их союзниками (Liv. XXXVII; 41-44; App. Syr. 33-36; Just. XXXI, 8, 5-7). По условиям мирного договора, заключенного в 188 г. до н.э. в Апамее, царь должен был оставить свои владения в Малой Азии (западной границей царства теперь стали Таврские горы), выплатить римлянам огромную контрибуцию в 12 000 талантов в течение двенадцати лет, освободить всех военнопленных, сократить число армии и военного флота и выполнять некоторые иные требования (Pol. XXI, 45; Just. XXXI, 8, 8).

Автор статьи: Е.М. Берзон