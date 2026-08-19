СИРИЯ

Си́рия (Сирийская Арабская Республика) — государство в Зап. Азии. Граничит на севере с Турцией, на юге — с Иорданией, на западе — с Ливаном, на востоке — с Ираком, на юго-западе — с Израилем. Омывается Средиземным морем. Площадь — 185,9 тыс. кв. км. Численность населения — 21,56 млн человек (2022); 88 % — арабы (85 % — сирийцы; 3 % — палестинцы, египтяне, иорданцы и др.); 8 % — курды (включая йезидов ); 1,5 % — арамеи (носители новоарамейских языков — новоассирийского, туройо, диалектов Малулы, Бахи и Джуббадина); остальные — турки (с туркоманами), армяне, мухаджиры (абхазо-адыги и чечено-дагестанцы). Столица — Дамаск . Крупнейшие города: Алеппо , Хомс, Хама, Латакия, Ракка. Официальный язык — арабский. Государственная религия — ислам , который исповедуют около 90 % населения, представлен суннизмом (шафиитского и ханафитского мазхабов ) и шиизмом (крайним — алавиты, друзы, исмаилиты — и умеренным — имамиты ). Христианство исповедуют 10 %, представлено православными, униатами (греко-, армяно- и сиро-католиками, Халдейской церковью и маронитами ), миафизитами ( яковиты и Армянская апостольская церковь ). Административно-территориальное деление — 14 провинций (мухафаза).

Древняя С. (до VII в.). Первые свидетельства существования гоминидов в регионе относятся к ашелю (ок. 800–350 тыс. лет назад) и локализуются в междуречье Нахр эль-Аси (Оронт) и Евфрата, в том числе Умм-эт-Тлель (в оазисе Эль-Коум к северу от Тадмура; слои до неолита). За ними следуют индустрии Ябруд и Хуммаль (ок. 200–150 тыс. лет назад), встречающиеся от Средиземноморья до Месопотамии . Эпоха мустье представлена индустрией леваллуа (остроконечники и др.); ранний верхний палеолит — ориньяком (ахмарская культура, ок. 35–17 тыс. лет назад), средний и поздний — кебарской культурой, на основе которой складывается натуфийская культура.Территория С. входит в древнейший ареал производящего хозяйства

Территория С. входит в древнейший ареал производящего хозяйства — Плодородный полумесяц . Опорные памятники докерамического неолита типа Иерихон — Джармо в С. — Мурейбит, Телль-Абр, Телль-Асвад, Рас-Шамра, Эль-Кдейр и др. С середины VII тысячелетия до н. э. начинается производство керамики, в конце — распространяется культура Хассуны , затем — влияние традиций Самарры, которые последовательно сменяются культурами Халафа и северного Убайда .С начала

С начала IV тысячелетия до н. э. под импульсом из раннего Шумера на северо-востоке возникают поселения городского типа Телль-Брак, Телль-Хамукар и другие, в том числе связанные с торговлей металлом из Анатолии древней . С начала III тысячелетия до н. э. связи с шумерийцами прерываются и складывается культурная общность «Ниневия V» с иерархией протогородских поселений и храмово-административными центрами (Телль-Хазна). В середине тысячелетия появляются городища на холмах (телль) с концентрическими линиями обводных стен и проемами ворот. К той же эпохе относится первое городское поселение в Дамасском оазисе (Гуте). При раскопках телля Бейдар (древняя Набада) обнаружен древнейший в Сиро-Палестинском регионе (

При раскопках телля Бейдар (древняя Набада) обнаружен древнейший в Сиро-Палестинском регионе (XXV в. до н. э.) клинописный архив (на восточносемитском языке, родственном аккадскому языку ). К этому времени горный пояс, обрамляющий Сиро-Месопотамскую равнину, освоили выходцы с Армянского нагорья — носители куро-араксской культуры (предположительно, говорившие на языках северокавказской семьи). Со стороны Сирийской пустыни сюда продвинулись семиты: западные — ханаанеи — и восточные — эблаиты (получившие название по имени Эблы , соперничавшей с Мари на Среднем Евфрате).

При Саргоне Аккадском и его наследниках ряд округов северной С. конт­ролировался Аккадом, ­ позднее — III ­династией Ура . В конце III тысячелетия до н. э. сюда вслед за ханаанеями мигрировали близкородственные им кочевники и полукочевники — амореи . В конце XIX — начале XVIII в. до н. э. эти земли делили между собой царства Субарту (на востоке), Катна и Ямхад (на западе); из последнего к концу XVIII в. до н. э. выделился Мукиш со столицей в Алалахе . В середине XVIII в. до н. э. свой последний расцвет при Зимрилиме переживало Мари, которое вскоре сокрушил Хаммурапи .

Ханаанейско-аморейские царства заселяли преимущественно свободные земледельцы с заметной прослойкой рабов. О развитии условного и служебного землевладения и торгово-ростовщических отношений свидетельствует богатая документация местных архивов на аккадском языке, а также древнеегипетские источники. Они же рисуют картину сложных взаимоотношений между оседлой и кочевой средой в условиях постоянных перемещений, смешения и дробления племенных союзов скотоводов.

С XVII в. до н. э. видная роль в регионе принадлежала хурритам . С конца XVI в. до н. э. Митанни , при поддержке Среднехеттской державы и с участием Ассирии , а также коалиции во главе с Кадешем , вело здесь борьбу против Тутмоса I и Тутмоса III (в контексте которой находятся первые упоминания многих городов С., прежде всего Дамаска). С одним из зависимых от Египта Древнего городов — Угаритом — связан древнейший из известных алфавитов (XV в. до н. э.). В середине XIV в. до н. э. господство фараонов здесь поколебали Суппилулиума и его преемники (их верховенство, в частности, признали угаритские правители), но с начала XIII в. до н. э. его восстановил Сети I .По хетто-египетскому миру 1270 до н. э. после битвы при Кадеше хетты получили север территории современной С.,

По хетто-египетскому миру 1270 до н. э. после битвы при Кадеше хетты получили север территории современной С., Рамсес II — юг. Вскоре междуречье верхних Тигра и Евфрата захватил ассирийский царь Тукульти-Нинурта I (1244–1208 до н. э.), а в конце XIII — начале XII в. до н. э. Новохеттскую державу и азиатские владения египетского Нового царства опустошили « народы моря », которые в середине XII — середине XI в. до н. э. заняли сирийское побережье Средиземного моря. Внутреннюю часть страны делили между собой позднехеттские династии и арамейские вождества. Первые группировались на севере, вокруг Каркемиша , вторые — на юге, вокруг Пальмирского и Дамасского оазисов. Арамейские кочевники поднимались вверх по Евфрату в

Арамейские кочевники поднимались вверх по Евфрату в XIV–XIII вв. до н. э. и постепенно ассимилировались с предшествовавшими волнами западных семитов. Между Хабуром и Оронтом они основали ряд владений (Бит-Адини со столицей в Тиль-Барсибе, Бит-Бахиани со столицей в Гузане, Яуди со столицей Самаль и др.), среди которых выделялись Бит-Агуси, с Халпой (ныне Алеппо) и Арпадом , и Арам-Даммесек (Дамаск), возвысившийся в X в. до н. э. при Ризоне I и Табриммоне. С ними спорило за гегемонию Израильско-Иудейское царство Давида и Соломона , которое периодически ставило под свою власть Пальмиру (Тадмор).Расклад сил изменило вмешательство Новоассирийской державы. В 857–856 до н. э.

Расклад сил изменило вмешательство Новоассирийской державы. В 857–856 до н. э. Салманасар III сломил Северосирийский союз, группировавшийся вокруг Бит-Агуси, но в битве при Каркаре (853 до н. э.) встретил отпор Южносирийского союза, группировавшегося вокруг Арам-Даммесека, который поддерживали правители Финикии , Палестины , Египта и арабов. При этом дамасские цари Бенхадад II и Хазаиль продолжали упорно воевать с Израильским царством , пока в 796 до н. э. Ададнерари III не сделал Бенхадада III своим данником.Судьба С. окончательно решилась в начале 730-х до н. э., когда

Судьба С. окончательно решилась в начале 730-х до н. э., когда Тиглатпаласар III взял Арпад и ряд сопредельных городов-государств и сокрушил коалицию княжеств под началом Ризона II Дамасского, поддерживавшую союз с Израилем, Газой и Эдомом . В 732 до н. э. Дамаск был разрушен, Ризон — казнен, а местные жители — переселены во внутренние районы Ассирии. После падения Ниневии и Харрана в 612–609 до н. э. в С., поделенной ассирийцами на провинции, столкнулись захватнические устремления Позднеегипетского и Нововавилонского царств. На смену им пришло Ахеменидов государство , которое присоединило С. в 539–538 до н. э.Сражение при

Сражение при Иссе (333 до н. э.) отдало С. Александру Македонскому , а в противоборстве диадохов она сначала досталась Антигону Одноглазому , затем неоднократно переходила из рук в руки. После битвы при Ипсе (301 до н. э.) С. закрепилась за Селевком I Никатором . При нем и первых его преемниках сюда устремились миграционные потоки из Македонии и Греции, что отразилось в основании новых полисов эллинистического типа ( Антиохия , Лаодикея, Дура-Европос и др.). Одновременно перестраивались старые центры и среди самых разных слоев населения распространялись древнегреческий язык и культура, чему не мешали постоянно возобновлявшиеся Сирийские вой­ны между Селевкидами и Птолемеями . С началом распада Селевкидской державы после 190 до н. э. на левобережье Евфрата в 132 до н. э. образовалось царство Осроэна со столицей в Эдессе, которое последовательно признавало верховенство Армении Древней , Парфии и Рима Древнего . Правобережье Евфрата контролировали Набатея и Пальмира.

В 83 до н. э. всю С. завоевал Тигран II , которого в 69 до н. э. разбил Лукулл , временно восстановивший государство Селевкидов. Однако в 64 до н. э. Гней Помпей уничтожил его окончательно и на бóльшей части азиатских земель к западу от Евфрата организовал провинцию Сирия. При Августе она перешла под императорское управление и считалась одной из важнейших и богатейших, учитывая ее стратегическое положение (здесь стояли 4 легиона) и экономический потенциал (высокоразвитые сельское хозяйство и ремесло, в том числе текстильное и стеклодельное). Около 19 к ней была присоединена Пальмирена.

В 193/194 Сирийская провинция была разделена на Келесирию и Сиро-Финикию. Рим, заинтересованный в поддержке местных полисов в противоборстве с Парфянским царством, охотно предоставлял им статус союзников, освобождая их от податей и повинностей. Сирийцы славились во многих городах империи как купцы и мастера; из их элиты вышло несколько императоров (прежде всего Северы ). Несмотря на сильную эллинизацию и, в меньшей степени, романизацию, особенно в полиэтнических городах, сиро-арамейская культура получила серьезные стимулы к обогащению.Во внутренней части Вост. Средиземноморья

Во внутренней части Вост. Средиземноморья Шапур I в 244 упразднил самостоятельность Осроэны, которая после отвоевания ее римлянами оставалась отдельной провинцией до IV в. Напротив, Пальмира обрела полную независимость в 260-е при Оденате (ум. в 267) и Зенобии (до 272), но была также присоединена к римским владениям. При Диоклетиане обе провинции и оба царства вошли в диоцез Восток. К 350 из Келесирии была выделена Евфратесия (столица — Иераполь), после 415 — С. Первая (столица — Антиохия-на-Оронте) и С. Вторая (столица — Апамея-на-Оронте), в 528 — Феодориада.С. стала родиной для христианской церкви как таковой (значимость Дамаска и Антиохии для новозаветной истории и широкая сеть епархий начиная со

С. стала родиной для христианской церкви как таковой (значимость Дамаска и Антиохии для новозаветной истории и широкая сеть епархий начиная со II в.) и ряда ее важнейших институтов: в IV в. она служила средоточием монашеских обителей, где также зародилось столпничество, а в V в. здесь подвизался Симеон Столпник. В эпоху Вселенских соборов С., которую на I соборе в Никее (325) представляло более 20 епископов, превратилась в одну из главных арен христологических диспутов, вылившихся в череду расколов. В 451 обрела автокефалию Антиохийская православная церковь, ориентировавшаяся на диафизитов в Константинополе . Ей противостали миафизиты, которые после гонений при Юстине I выделились в Сирийскую православную церковь, вошедшую в содружество антихалкидонитских иерархий (наряду с Коптской, Эфиопской и Армянской).В ходе последней

В ходе последней ирано-византийской вой­ны в 609 Евфратесию, С. Первую и Вторую захватил Хосров II Парвиз , после смерти которого в 628 они вернулись под власть Ираклия I . Затяжное противоборство с Ираном ослабило власть Византии . Население тяготилось ее налоговым гнетом и нетерпимостью к миафизитской церкви, которая с 629 окончательно оформилась в самостоятельную патриархию Антиохийскую, параллельную соответствующей греко-православной (диафизитской). Используя против Сасанидов приграничные племена арабов-христиан, византийские власти облегчали их проникновение в С., что готовило почву для арабских завоеваний .

С. в составе Халифата и мусульманских держав (VII–XV вв.). В 634–637 Халид ибн аль-Валид, полководец Абу Бакра ас-Сиддика и Омара ибн аль-Хаттаба , после побед при Аджнадайне, Фахле и Мардж-эс-Суффаре вступил в Бостру (Бусра-ш-Шам), через Келесирию (долина Бекаа) вышел к Эмесе (Хомсу) и овладел почти всем югом современной С. В 638 та же участь постигла Берою (Алеппо), Антиохию (Антакья), Эпифанию (Хама) и Халкиду (Киннасрин). В горных районах вокруг Лаодикеи (Латакия), Триполиса (Тарабулус-эш-Шам) и Сидона (Сайда) антиарабское сопротивление продолжалось до начала 640-х.

Под владычеством Омейядов (начиная с Муавии ) страна, получившая название Билад аш-Шам, переживала экономический подъем. Сюда стекалась военная добыча и подати с разных концов громадной державы. Внедрялись новые сельскохозяйственные культуры (хлопок, сахарный тростник, шелк-сырец) и связанные с ними виды ремесла, в частности текстильного производства.Арабская знать превращалась в крупных землевладельцев. Главную опору

Арабская знать превращалась в крупных землевладельцев. Главную опору халифов составляли расселенные здесь племена кальбитов и кайситов , чьи распри стали одним из факторов ослабления династии. Широкое распространение рабовладения отмечается вплоть до X в.Хотя в качестве государственного греческий язык сменился арабским (окончательно

Хотя в качестве государственного греческий язык сменился арабским (окончательно — с начала VIII в.), эллинистическое наследие усваивалось как в культурно-интеллектуальном (наука и философия), так и в социально-политическом плане (военное дело и администрация). Архитектура обогащалась синкретическими элементами, в том числе ирано-сасанидского происхождения (Большие мечети Дамаска и Алеппо, загородные дворцы Кусайр-Амра , Мшатта и др.).

В середине VIII в. Омейядов халифат пал под ударами приверженцев Аббасидов , которые перенесли свою резиденцию в Месопотамию . Потеря столичного статуса и оттеснение сиро-арабских элит от принятия решений привели к постепенному упадку городов Билад аш-Шам и сокращению их населения. Сравнительно высокий уровень ремесленного производства (оружейного, мыловаренного, выпуск бумаги и пр.) сохранялся здесь еще несколько столетий, как и интеллектуальные традиции в мусульманской и сиро-христианской среде (у яковитов и мелькитов-православных), преемственные по отношению к поздней Античности.Политическая и экономическая нестабильность не остановила арабизацию и

Политическая и экономическая нестабильность не остановила арабизацию и исламизацию С. Однако ее северные границы стали более уязвимы перед лицом византийцев, вынашивавших планы ее отвоевания. Здесь возник ряд мелких мусульманских и христианских княжеств, которые обращались за помощью то к Багдаду , то к Константинополю.С распадом

С распадом Аббасидов халифата С. завладели Тулуниды (с 878), после которых ее юг перешел сначала к Ихшидидам (с 935), затем к Фатимидам (с 969). Севером С. в середине X в. правили Хамданиды , двор которых в Алеппо ненадолго превратился в важный очаг арабской культуры, где жили философ аль-Фараби (ум. в 950), филолог аль-Исфахани (897–967), поэты аль-Мутанабби (915–965), Абу Фирас (932–968) и аль-Вава (ум. в 980). В 1070-х сюда с п-ова Малая Азия и из северной Месопотамии вторглись сельджуки. С распадом державы

С распадом державы Сельджукидов выделилась два независимых султаната в Дамаске и Алеппо, где широко практиковалась система икта . Однако юг С. остался под властью локальных династий (Танухидов и др.) или слабых фатимидских наместников. Это создавало предпосылки для успеха крестовых походов , особенно на северо-западе С., где образовалось Антиохийское княжество . Крестоносное движение стимулировало взаимодействие между выходцами из Зап. Европы и жителями С. в военно-политической и культурной сферах (обмен опытом в области прикладного искусства, фортификации, ирригации, медицины).Дамасский и Алеппский султанаты вскоре распались на мелкие владения арабских и тюркских вождей, воевавших как с христианами, так и между собой. В 1150–1170-е бóльшую их часть объединили

Дамасский и Алеппский султанаты вскоре распались на мелкие владения арабских и тюркских вождей, воевавших как с христианами, так и между собой. В 1150–1170-е бóльшую их часть объединили Нур ад-Дин Махмуд и Салах ад-Дин , который в 1188, после битвы при Хиттине, вытеснил крестоносцев из значительной части Иерусалимского королевства . Айюбиды , прочно удерживая лишь внутреннюю С., на севере противостояли Румскому султанату , на западе — «франкам», на востоке — различным тюркским династиям.

Победа в 1260 султана Кутуза при Айн-Джалуте над монголами Хулагу и занятие в 1260-х Бейбарсом горных твердынь исмаилитов государства упрочило в С. господство мамлюков . В начале 1290-х султан Халиль захватил последние «франкские» оплоты Леванта . В Хаме до 1341 ветвь Айюбидов, к которой относился Абу-ль-Фида, сохранила власть, признав верховенство Мамлюков государства .Во 2-й половине

Во 2-й половине XIII — 1-й половине XIV в. на территории С. сложилась эффективная административная система, восстановилась торговля, начался подъем ремесел и сельского хозяйства. Получило большое распространение и усовершенствовалось крепостное строительство, обу­стройство госпиталей, рынков, бань, непревзойденного уровня достигло искусство орнаментального декора и каллиграфии. Наивысший расцвет мамлюкский Шам переживал при ан-Насире Мухаммаде (1309–1340). При его преемниках в середине и конце

Наивысший расцвет мамлюкский Шам переживал при ан-Насире Мухаммаде (1309–1340). При его преемниках в середине и конце XIV в., вследствие эпидемий чумы, частой смены правителей, произвола в фискальной сфере и усиления торговой конкуренции со стороны городов Малой Азии и Северной Африки начался экономический упадок, который усугубился после захвата Тимуром Алеппо и Дамаска (1401). Тогда же постепенно угасла в С. письменная традиция на сирийском языке, который даже в христианской среде оказался вытеснен арабским.

Османская С. (1520–1910-е). С последними мамлюкскими султанами Каитбаем и Кансаухом аль-Гаури в Шаме соперничали Османы , Ак-Коюнлу и Сефевиды . Воспользовавшись вой­ной Кансауха против Португалии на Красном море, Селим I в 1516 разбил его при Мардж-Дабике и покорил С. В составе Османской империи территория С. подразделялась на 4 эяле­та с центрами в Триполи, Алеппо, Дамаске и Сайде (позднее — в Акке), которые управлялись бейлербеями в звании паши, подчинявшимися непосредственно султану. Земельный фонд частично перераспределялся в виде военных ленов (тимар) среди ополчения сипахи, частично облагался прямыми податями в пользу султанской казны, а впоследствии также в качестве ильтизама передавался аянам , участвовавшим в советах при бейлербеях. Для упорядочения сбора налогов и пошлин и поощрения обработки заброшенных земель выходили особые канун-наме и кадастры, что на первых порах благоприятно сказывалось на состоянии сельского хозяйства.С конца

С конца XVII в. отягчение фискального гнета и усилившийся произвол чиновничества постепенно привели к экономической стагнации. Нарастающая децентрализация сказалась в неспособности властей сдержать продвижение бедуинов на ранее пахотные земли и номадизацию или бегство крестьян в города. Все большую роль играли сначала венецианская, затем французская, нидерландская и английская коммерция, привилегии которых гарантировались капитуляциями; на побережье росли многочисленные фактории. К XVIII в. Алеппо превратился в главный центр товарообмена в регионе.Европейское проникновение в С. сначала проходило как через купеческие колонии в городах, взявшие на себя почти полностью связи с христианским миром, так и через усилившийся приток миссионеров (преимущественно

Европейское проникновение в С. сначала проходило как через купеческие колонии в городах, взявшие на себя почти полностью связи с христианским миром, так и через усилившийся приток миссионеров (преимущественно францисканцев и иезуитов ), стремившихся завязать контакты с местной администрацией. Позднее западные державы стали строить планы установления в С. своих сфер влияния: Франция покровительствовала маронитам, Великобритания — друзам. В этой обстановке усилился провинциальный сепаратизм и межконфессиональная конфликтность (восстание в Триполи в 1770-х, в Дамаске в 1799). Одним из проявлений последней стали миграции друзов, завершившиеся в горной области Хауран к юго-востоку от Дамаска, которая с того времени получила название Джебель-Друз. В конце XVIII в. большую часть южной С. контролировал аккский бейлербей Ахмад аль-Джаззар, который в 1799 при помощи британского флота отбил натиск Н. Бонапарта (будущего Наполеона I ) в ходе Египетской экспедиции 1798–1801 .Во время

Во время Египетских кризисов 1831–1833, 1839–1841 С. завоевал Мухаммад Али . Он централизовал управление, благоприятствовал торговле и расширению обрабатываемых земель. Однако введение им рекрутской повинности и государственной барщины и отягчившийся налоговый гнет вызывали неоднократные восстания (1834, 1837–1838, 1840). Ослаблением Египта воспользовалась Порта, чтобы при поддержке европейских держав восстановить с 1840 в С. свою администрацию и распространить на нее действие танзимата , в том числе разделение финансовой, военной и судебной властей, уравнение всех подданных вне зависимости от вероисповедания, частичное введение муниципального управления, кодификацию коммерческого и гражданского законодательства и др.Распространение на сирийский рынок англо-османской торговой конвенции 1838, открыв его для западных товаров, нанесло серьезный удар по местному производству. Переход сельскохозяйственных наделов во владение горожан и появление крупных латифундий ускорились после закона 1858, разрешавшего переводить общинные земли в частную собственность при условии выплаты более высоких налогов. С середины

Распространение на сирийский рынок англо-османской торговой конвенции 1838, открыв его для западных товаров, нанесло серьезный удар по местному производству. Переход сельскохозяйственных наделов во владение горожан и появление крупных латифундий ускорились после закона 1858, разрешавшего переводить общинные земли в частную собственность при условии выплаты более высоких налогов. С середины XIX в., по мере разложения натурального хозяйства, общинной собственности и цехового строя, развития отходничества и мануфактур, в С. активно развивались товарно-денежные отношения, шла специализация отдельных районов (север — хлопок, Хауран — зерно, дамасская Гута — фрукты), появились отдельные элементы капитализма в аграрной сфере.

В последней четверти XIX в. в обмен на займы Порте французские компании получили многочисленные концессии в стране и, наряду с немецкими, финансировали портовое (в частности, в Александретте), шоссейное и железнодорожное строительство (за исключением Хиджазской магистрали), регулярное пароходное сообщение, прокладку телеграфных линий. К концу века командные позиции в экономике заняло управление Оттоманского долга под руководством совета из представителей кредиторов во главе с уполномоченными — британцами и французами. Участившееся вмешательство Запада в экономическую и политическую жизнь С. спровоцировало рост антихристианских и антиевропейских настроений.

Участившееся вмешательство Запада в экономическую и политическую жизнь С. спровоцировало рост антихристианских и антиевропейских настроений. В 1850 вспыхнуло восстание в Алеппо, начались волнения в Дамаске и Триполи, в 1852–1853 восстал Хауран. Решающую роль сыграли друзско-маронитские конфликты 1841, 1845, 1860 , кульминация которых — христианский погром в Дамаске в 1860 — стал поводом для масштабной интервенции Франции, Великобритании и Австрии. В легальных и тайных кружках интеллектуалов-реформистов оформлялись идеи как сирийского, так и общеарабского национализма, требования равноправия арабского языка с

В легальных и тайных кружках интеллектуалов-реформистов оформлялись идеи как сирийского, так и общеарабского национализма, требования равноправия арабского языка с османским и свободы от полицейского надзора. В 1870-х Ибрахим аль-Язиджи возглавил общество, созданное для борьбы с османо-турецким господством. К тому же времени относится деятельность наиболее ярких представителей оппозиционной арабской публицистики — уроженцев С., армяно-католиков Ризкаллаха Хассуна (1825–1890) и Адиба Исхака (1856–1885). В 1890-е в Алеппо и Дамаске появились новые организации, выступавшие за независимость С. Среди местных элит зрело недовольство правлением Абдул-Хамида II , наиболее ярко отразившееся в трактатах и памфлетах Кавакиби .Националистические выступления участились после

Националистические выступления участились после Младотурецкой революции 1908 . Учреждались десятки общественно-политических газет и журналов, создавались легальные патриотические объединения, шли массовые митинги и политические диспуты. С выявлением ограниченного характера перемен ускорилась идеологическая трансформация европейски образованной интеллигенции. Именно выходцы из С. (Абд аль-Карим Касим аль-Халиль, Сайф ад-Дин аль-Хатиб, Абд аль-Хамид аз-Захрави и др.) составили большинство в Литературном клубе, образованном в 1909 в Стамбуле, и преобладали в « Молодой Аравии » (1911) и в Османской партии административной децентрализации (1912). В создании широкой социальной базы арабским националистам препятствовал их элитизм.В

В Первую мировую вой­ну С. служила базой германо-турецкого командования на Ближнем Востоке. Здесь дислоцировалась IV армия под командованием Джемаль-паши , возглавившего в 1914 также гражданскую администрацию и объявившего военное положение. Местные патриоты — как христиане, так и мусульмане — подверглись массовым репрессиям (сотни казнены и брошены в тюрьмы, около 10 тыс. человек высланы). Арабский национализм теперь пользовался большей поддержкой вследствие серьезного кризиса во всех отраслях экономики, обусловленного повышением налогов на военные нужды и британской блокадой средиземноморских портов.В 1915 массовые реквизиции продовольствия и сырья для нужд германской промышленности и султанской армии, проводимые властями, спровоцировали

В 1915 массовые реквизиции продовольствия и сырья для нужд германской промышленности и султанской армии, проводимые властями, спровоцировали в ряде сирийских городов голодные бунты, а в горных местностях — партизанское движение. Националисты из «Молодой Аравии» и «Аль-Ахда» под руководством эмира Файсала ибн аль-Хусайна аль-Хашими (будущего Файсала I ) подписали в Дамаске протокол о сотрудничестве с Лондоном в мировой вой­не при условии создания после ее завершения единого независимого арабского государства. Поднятое Хашимитами в Аравии Хиджазское восстание , поддержанное антиосманским сопротивлением в С. (беспорядки в Дамаске, 1916), существенно облегчило действия Антанты на ближневосточном фронте.В 1918 очередное выступление в Джебель-Друзе совпало по времени с продвижением к Дамаску сил под командованием Э. Г.

В 1918 очередное выступление в Джебель-Друзе совпало по времени с продвижением к Дамаску сил под командованием Э. Г. Алленби и арабской армии Файсала ибн аль-Хусайна аль-Хашими. Несмотря на провозглашенную «независимость арабов», большая часть С., в соответствии с договором Сайкса — Пико , перешла под оккупационную администрацию британцев, прибрежная область Латакии — французов. Вступив в Дамаск, Э. Алленби сместил созданное здесь незадолго до того правительство Мухаммада Саида аль-Джазаири (внука Абд аль-Кадира ), провозгласившее «независимость арабов», и назначил так называемое Арабское военное правительство под председательством Али Риды ар-Рикаби. После занятия Алеппо все подконтрольные британцам сирийские земли были подчинены Управлению оккупированных территорий противника.На

На Парижской мирной конференции 1919–1920 Файсал ибн аль-Хусайн, назначенный Алленби военным губернатором внутренней С., сначала пытался подтвердить права Хашимитов на все бывшие арабские владения Османов, а затем настаивал на создании Сирийского королевства. В 1919 Сирийский национальный конгресс высказался за полную независимость С. в границах всего исторического Билад аш-Шам, но Д. Ллойд Джордж и Ж. Клемансо договорились о передаче французскому военному командованию британской оккупационной зоны в восточной С. в обмен на согласие Парижа на оккупацию британцами Месопотамии и Палестины, и британские вой­ска покинули страну, а Народный совет национальной обороны, объединивший антифранцузские силы, приступил к формированию добровольческих отрядов и сбору средств для закупки оружия.

В 1920 Клемансо предоставил Файсалу аль-Хашими гарантии независимости С. в обмен на принятие французской финансовой, административной и технической помощи и признание независимости Ливана (фактически — контроля над ним французов), но резолюция Всеобщего сирийского конгресса в Дамаске, который отверг гарантии, признала Файсала конституционным монархом суверенной С. Однако конференция в Сан-Ремо передала мандат Лиги Наций (ЛН) на управление С. (с Ливаном) Франции, а А. Гуро, командующий экспедиционным корпусом в Леванте, предъявил сирийскому национальному правительству ультиматум и, не дожидаясь ответа, занял Дамаск и приступил к покорению будущей подмандатной территории (начиная с Хаурана). Файсал был выслан, а С. раздроблена на 5 автономных единиц: «государства» Дамаск и Алеппо, «территорию» алавитов с центром в Латакии, «область» Джебель-Друз с центром в Эс-Сувайде, и «санджак» Александретта (ныне Искендерун). Крайний северо-восток с Раккой и Дейр-эз-Зором выделялся в округ Джазира, подведомственный непосредственно верховному комиссару в Бейруте. Горный Ливан был расширен путем присоединения Бекаа и средиземноморского побережья от Триполи до Сайды.

С. под французским мандатом (1920–1930-е). В 1923 Совет ЛН утвердил мандат (осадное положение было официально снято в 1925), а принадлежавший французскому капиталу «Банк Сирии» (с 1925 — «Банк Сирии и Ливана») получил право эмиссии. С открытием С. для свободной торговли европейский импорт нанес тяжелейший удар по ее текстильной промышленности: в Алеппо за 1913–1926 численность ткачей сократилась наполовину. Транспорт, электростанция в Дамаске, водопроводы, табачная монополия находились в собственности французов.

Решающее влияние французских финансовых монополий на экономику страны слабо затрагивало ее традиционные формы. Крупное землевладение по-прежнему очеталось с мелким землепользованием арендаторов, скотоводство носило экстенсивный характер, в промышленности преобладало кустарное производство. Значительное большинство населения оставалось неграмотным.

В середине 1920-х зародилась сирийская партийно-политическая система, включившая на первых порах Коммунистическую партию (СКП, основана в 1924 как единая для С. и Ливана), Партию народа (ПН, Хизб аш-ша‘б, 1925) и Национальный блок (НБ, Кутла ватанийя ). Антифранцузские мятежи поднимались в 1921–1922 на севере, в 1922–1923 — в Джебель-Друзе. В 1925 друзы, освободив за неделю всю область, разгромили высланный против них отряд генерала Мишо. Восстание в Алеппо и Гуте было подавлено после двухдневного артобстрела Дамаска (5 тыс. убитых). Самое активное участие в нем приняла ПН, под лозунгами независимости и единства С. Париж в том же году вынужденно пошел на объединение «государств» Алеппо и Дамаск в «Сирийское государство», а национальный капитал был допущен к участию в отдельных французских предприятиях.

Во 2-й половине 1920-х на посту главы исполнительной власти Сирийского государства, с санкции мандатной администрации, сменялись османский аристократ черкесского происхождения Ахмад Нами (1926–1928) и отпрыск родовитой семьи дамасских богословов-законоведов (улама), шайх Тадж ад-Дин аль-Хасани (1926 и 1931). В 1928 на выборах в Учредительное собрание (УС) значительное количество мест получил НБ, продвинувший на пост председателя выходца из рода аянов Хомса Хашима аль-Атаси. УС разработало конституцию, провозглашавшую С. единым парламентарным государством, но верховный комиссар А. Понсо потребовал внести в проект поправку о сохранении мандатного статуса и, получив отказ, неоднократно откладывал заседания УС (в 1928 и 1929), а в 1930 распустил его.

В 1928–1929 продолжались выступления в Джебель-Друзе и округе Хомса. Взамен конституции Понсо издал Органический статут, провозглашавший С. республикой с сохранением французского мандата. Под управление по особым органическим законам помещались Джебель-Друз и «территория Алавитов», отныне — «правительство Латакия».

В 1931 прошли первые выборы в парламент, в условиях запрета оппозиционной прессы, ареста ряда лидеров национального движения и отстранения кандидатов НБ от предвыборной кампании. Фальсификации вызвали в 1932 всеобщую забастовку в Алеппо и столкновения протестующих с полицией и вой­сками в ряде других городов. Французские власти назначили перевыборы в Дамаске и двух других центрах. Большинство мест в избранном парламенте получили умеренные: только ¼ депутатов от НБ были сторонниками немедленного предоставления полной независимости. Президентом стал лояльный французам Мухаммад Али аль-Абид, а премьер-министром — умеренный националист Хакки аль-Азм.

После длительных переговоров Х. аль-Азм в 1933 подписал с новым верховным комиссаром Д. де Мартелем договор, предусматривавший отмену мандата через 4 года при сохранении еще на 25 лет политических, военных и экономических преференций для Франции. Массовые протесты заставили Д. де Мартеля, из опасения отказа депутатов в ратификации договора, прервать переговорный процесс и приостановить деятельность парламента. Он приступил к экономическим реформам, имевшим целью дальнейшее освоение С. французским капиталом (строительство стратегических дорог, аэродромов, восстановление табачной монополии, аннулированной в 1925 и пр.).

В 1934 компартия, призывавшая к созданию национального антиимпериалистического фронта, координировала нелегальную конференцию 14 профсоюзов в Дамаске, выработавшую общую программу. Аль-Азма сменил Тадж ад-Дин аль-Хасани. НБ конституировался в партию, и возникли общесирийские организации «Лига национального действия» и «Национальная молодежь». Оформилась Сирийская национальная партия, отражавшая воззрения части светской интеллигенции и среднего класса и противопоставлявшая пан­арабиз­му региональную идентичность как непрерывную преемственность между древними цивилизациями Плодородного полумесяца и современным сиро-арабским обществом.

Мировой экономический кризис 1929–1933 вызвал заметное снижение уровня жизни населения (резкое сокращение посевных площадей, промышленный спад, рост безработицы с разорением крестьян и ремесленников) и способствовал росту популярности Коммунистической партии. Начало 1930-х ознаменовалось политизацией прежде всего городского пролетариата. Появились первые профсоюзы, состоялись крупные забастовки (текстильщиков в Дамаске и Алеппо, кожевников, мукомолов и обувщиков в Алеппо и т. п.).

В начале 1930-х территория С. стала рассматриваться как важнейший участок транспортных коммуникаций для доставки нефти, добываемой в зоне Персидского залива (далее — Залив), на европейские рынки. Англо-франко-американская «Ирак петролеум компани» получила сроком на 70 лет концессию по прокладке нефтепровода из Киркука в Триполи и Хайфу (строительство проходило в 1932–1934). В 1935 ужесточились репрессии по отношению к национальному движению.

Ситуация обострилась в 1936, когда политический кризис наметился и во Франции, где сформировался Народный фронт, проявивший лояльность к требованиям сирийских активистов, тем более что мандатную территорию на полтора месяца парализовала всеобщая стачка, продемонстрировавшая силу массового движения и подавленная с применением огнестрельного оружия. На массовом собрании в Дамаске был принят Национальный пакт. Аль-Хасани во главе кабинета сменил более приемлемый для националистов Ата аль-Айюби, с которым де Мартель подписал соглашение о возвращении к переговорам по вопросу мандата. Был парафирован договор, декларировавший суверенитет С.: с ней воссоединялись Джебель-Друз и Латакия, где на 5 лет оставались французские ВС; возбранялось всякое вмешательство Парижа в ее внутренние дела, помимо права размещения и передвижения вой­ск (с ограниченными сроками и районами дислокации) и обустройства на не­определенный срок двух военных баз, а также гарантий для французского капитала; для ликвидации мандатного режима и вступления С. в ЛН преду­сматривался трехлетний переходный период. Объявлялась амнистия политзаключенным и ссыльным, легализована Компартия, разрешалась профсоюзная деятельность. НБ одержал победу на выборах в парламент, который избрал президентом страны Х. аль-Атаси, премьером — Джамиля Мардама и по итогам переговоров мандатной администрации с лидерами блока ратифицировал договор.

Кабинет Э. Даладье , придя к власти в 1938, отказался от ратификации, а в 1939 отверг и сам договор. На волну протестных демонстраций и забастовок верховный комиссар Г. Пюо ответил введением чрезвычайного положения (ЧП) и приостановкой действия конституции. Кабинет Мардама ушел в отставку, а правительства Лутфи Хаффара (НБ) и Насухи аль-Бухари (беспартийное) просуществовали лишь по нескольку недель каждое.

Пользуясь кризисным положением, Турция аннексировала Александреттский санджак, переименовав его в иль Хатай, а Г. Пюо объявил о восстановлении автономии Джебель-Друза и Латакии и введении прямого управления Джазирой. После того как аль-Атаси в знак протеста ушел в отставку, мандатные власти отменили конституцию и распустили парламент, учредив для управления внутренними делами Совет директоров, составленный из чиновников. С. оказалась под безраздельным диктатом военных властей во главе с М. Вейганом. Было объявлено ЧП, все партии поставлены вне закона, размещены большие контингенты французских вой­ск.

Пытаясь предотвратить массовые выступления, Пюо в 1940 на переговорах с представителями националистов согласился с требованиями о независимости. Но после капитуляции III Республики администрация «Виши» передала С. под контроль германо-итальянской комиссии по перемирию. Нарушение традиционных торговых связей и перебои в поступлении продовольствия, связанные с выкачиванием стратегического сырья в Германию, негативно сказались на экономической ситуации и уровне жизни. При активном участии коммунистов действовала созданная в 1939 Лига борьбы с фашизмом.

Зимой 1940–1941 начался голод с хлебными бунтами, затем развернулось стачечное движение. В 1941 НБ, во главе с Шукри аль-Кувватли ( Куатли ), организовал двухмесячную забастовку в Дамаске, вскоре распространившуюся на Алеппо, Хаму, Хомс и Дейр-эз-Зор, которая вынудила верховного комиссара А. Денца распустить Совет директоров и сформировать Комитет во главе с умеренным националистом Халидом аль-Азмом, управлявший С. Большая демонстрация в Дамаске привела к столкновениям с французскими вой­сками, что заставило Денца издать прокламацию о верности его администрации обязательству предоставить С. независимость. Аэродромы и транспортные узлы С. использовались германскими вой­сками, пока в С. не вступили британские силы и части «Свободной Франции», которые, заняв Дамаск, официально обещали через своего главнокомандующего Ж. Катру выполнить обязательство о независимости.

Сирийская Республика: начало независимости (1940–1960-е). Хотя власти в стране по-прежнему назначались французами, политический климат либерализовался, вышли из подполья коммунисты, в 1942–1943 проходили массовые демонстрации, организованные левыми движениями («Общество друзей СССР» и др.). Весной 1943 была восстановлена конституция 1930, а Ш. аль-Кувватли договорился с Союзниками о новых парламентских выборах, которые летом принесли победу НБ (преобразован в Национальный союз, НС). Новый парламент избрал аль-Кувватли президентом. По соглашениям Катру с сирийскими и ливанскими представителями зимой мандатный режим отменялся, а с нового года к правительствам в Дамаске и Бейруте переходили основные административные функции.

Летом 1944 С. установила дипломатические отношения с СССР, зимой 1945, ради укрепления внешнеполитического суверенитета, объявила вой­ну Германии и Японии, а весной участвовала в создании Лиги арабских государств (ЛАГ). Однако на вывод вой­ск с ее территории союзники соглашались только в обмен на экономические и стратегические привилегии. Отказ сирийского правительства идти на такие уступки вызвал столкновения между французскими военными и населением в ряде городов (артобстрел Дамаска, Хомса, Хамы и др.). Осенью С. как член ООН формально потребовала вывода воинских подразделений от Великобритании и Франции, которые зимой заключили соглашение о постепенной эвакуации их в Ливан, без определения конкретных сроков.

Зимой 1946 Дамаск и Бейрут обратились в Совет Безопасности (СБ) ООН с соответствующей просьбой, которую поддержали СССР, Польша, Югославия и Египет, но решения по ней принято не было. Только весной, под давлением массовых протестов внутри С. и дипломатического нажима Москвы, все иностранные вооруженные силы (ВС) покинули страну. В том же году сирийский парламент принял закон о труде, актуальный в условиях преимущественно аграрного общества, где господствовало крупное землевладение (доля промышленности в национальном доходе равнялась примерно 10 %), а основную массу крестьянства составляли издольщики и арендаторы.

В 1947 новый избирательный закон ввел прямые выборы и тайное голосование. В начале года крестьянское движение во главе с А. Хаурани инициировало кампанию по изменению избирательного законодательства. В ответ аль-Кувватли ввел ЧП и ограничил деятельность ряда партий (СКП была запрещена), обеспечив тем самым НС победу на парламентских выборах летом, а себе — переизбрание президентом. Зимой С. отклонила резолюцию ООН о разделе Палестины, а затем участвовала в Арабо-израильской вой­не 1948–1949 . Осенью правительство Кувватли, обвиненное в некомпетентности и коррупции, вынуждено было уйти в отставку. Начальник генерального штаба, Хусни аз-Заим, ввел ЧП, отменил конституцию 1930 и поставил вне закона партийно-политическую деятельность.

В начале 1949 по перемирию между Израилем и С. между ними устанавливалась демилитаризованная зона. Весной С. заключила финансовое соглашение с Францией и ряд соглашений с американскими компаниями (в частности, о прокладке нефтепроводов от месторождений Залива по территории страны), что было встречено массовыми демонстрациями протеста. Обострение франко-британско-американского соперничества дестабилизировало политическую жизнь страны. Летом аз-Заим, провозгласивший себя президентом, стал жертвой пробританского армейского переворота, возглавленного Сами аль-Хиннави, тщетно стремившимся сблизить С. с Ираком и Трансиорданией в рамках «Великой Сирии». Зимой власть захватил Адиб аш-Шишакли.

Конституция 1950 провозгласила С. «арабской демократической парламентарной республикой» и декларировала расширение гражданских прав (на труд, на материальное обеспечение в старости, на образование) и проведение социально-экономических реформ. Весной 1951, подавив забастовочную волну на промышленных предприятиях, А. аш-Шишакли установил режим военной диктатуры, ориентируясь на США. Этим он вызвал ожесточенную оппозицию как просоветской (СКП), так и пробританской (Национальная и Народная партии, созданные соответственно в 1946 и 1948) части политического спектра. Летом 1953 аш-Шишакли, распустив парламент и все общественно-политические организации и отменив конституцию, объявил себя президентом. Однако зимой 1954 его свергло восстание воинских частей на севере С. (главным образом в Алеппо), поддержанное массовыми выступлениями в Дамаске при активном участии СКП. Весной переходное правительство, под председательством Атаси, приступило к восстановлению гражданских институтов (возвращение конституции 1950, легализация политических партий). Осенью на парламентских выборах большинство получили Национальная и Народная партии, но впервые были избраны кандидаты от левых, в том числе Партии арабского социалистического возрождения «Баас» (с 1948 издававшей одноименную газету) и СКП (в лице ее генерального секретаря Халида Багдаша). Усилия консерваторов, настороженных стремлением «Баас» провести масштабные реформы в промышленности и аграрном секторе, способствовали новой победе Кувватли на президентских выборах летом 1955.

Достижение С. независимости содействовало оживлению экономики, развитию промышленности (в основном текстильной и пищевой; численность рабочего класса более чем удвоилась за 1930–1950-е), возникновению национальных банков, расширению обрабатываемых земель (вдвое за 1945–1957). Роль иностранного капитала (преимущественно французского, но также британского, а впоследствии американского) оставалась значительной. Начало созданию госсектора положила в 1951–1955 национализация (за выкуп) ряда французских и бельгийских компаний. В 1955–1956 заключены соглашения с британской «Ирак Петролеум» и американской «Трансарабиэн Пайплайн» об отчислении в пользу С. 50 % прибылей за транспортировку нефти через ее территорию.

Весной 1955 кабинет Сабри аль-Асали (НП), который поддерживали Москва и левые силы, координировавшие профсоюзное движение, отверг требование Турции о присоединении к Багдадскому пакту , а его представители участвовали в Бандунгской конференции. Осенью были заключены оборонительный союз с Египтом, предусматривавший объединение военных командований под началом общего Военного совета, и торговое и платежное соглашение с СССР. Эту связь укрепил Суэцкий кризис , после которого Дамаск открыто выступил против доктрины Эйзенхауэра и осенью 1956 разорвал дипломатические отношения с Лондоном (до 1966) и Парижем (до 1964). В 1957 был учрежден Национальный парламентский фронт, куда, в частности, вошла СКП; создавалось народное ополчение. Осенью СССР заявил, что примет все меры, чтобы оказать помощь С., если она станет жертвой внешней агрессии.

Зимой 1958 С. и Египет образовали Объединенную Арабскую Республику (ОАР). Осенью в ее «Сирийском районе» вступил в действие закон об аграрной реформе, предусматривавший изъятие у помещиков значительной части земель и передачу их безземельным и малоземельным крестьянам. Параллельно с центральным правительством учреждались два Исполнительных совета для двух районов республики.

В 1959–1961 прошла национализация иностранных и частных коммерческих банков и крупнейших промышленных компаний. Запрет на деятельность всех политических партий и ужесточение фискального контроля на фоне общей нестабильности в С. (трехлетний неурожай вследствие засухи, снижение текстильного производства, дороговизна, попытки египтян унифицировать экономическое устройство обоих районов ОАР и др.) вызвали массовое недовольство. Летом 1961 декрет Г. А. Насера о введении в «Сирийском районе» государственного планирования и укреплении госсектора спровоцировал военное командование С. на переворот, и осенью страна вышла из состава ОАР. Зимой было созвано УС, представлявшее интересы крупного капитала и землевладельцев.

Президентом стал Назим аль-Кудси, премьером — Маруф ад-Давалиби, который с 1962 сворачивал социально-экономические преобразования ОАР (отмена национализации банков и компаний, изменения в аграрном законодательстве). Попытки расширить частный сектор и опереться на крупное землевладение спровоцировали весной путч, который вывел на авансцену представителей средних слоев (прежде всего — офицерства). УС и правительство были разогнаны, Н. аль-Кудси — смещен. Однако среди путчистов произошел раскол, который преодолело командование гарнизона Алеппо, настоявшее, чтобы аль-Кудси вернулся на свой пост, а правительство возглавил представитель умеренных Башир аль-Азма, который заново ввел в действие законы об аграрной реформе, национализации крупной промышленности, участии рабочих в правлениях компаний и пр. Осенью заново созванное УС восстановило конституцию 1950 и сформировало коалиционный кабинет Халида аль-Азма.

Военный переворот весной 1963 привел к власти «Баас», один из лидеров правого крыла которой, Салах ад-Дин аль-Битар, занимал кресло премьера до осени 1964 (с перерывами). Под давлением левых баасистов прошли национализация банков и страховых обществ и новая аграрная реформа, понизившая максимум земельных владений. Летом 1963 было разрешено учреждение общенациональных профсоюзных объединений и принят закон, увеличивший роль государства в защите прав трудящихся.

Зимой 1965 «рамаданский» социалистический декрет ввел госконтроль на всех наиболее значительных предприятиях. В последующие полгода реализация программы по дальнейшей национализации поляризовала «Баас»: центристы и правые, во главе с Салахом аль-Битаром и Амином аль-Хафизом (премьер с осени 1963 по весну 1964 и с осени 1964 по лето 1965), противостали левым, во главе с начальником генерального штаба Салахом Джадидом и его ставленником Юсуфом аз-Зуайином (премьер осенью — зимой 1965). Летом Национальный революционный совет (НРС) принял в свой состав представителей рабочих и крестьянских организаций. Зимой аль-Битар вместе с аль-Хафизом устранили соперников со всех партийных и государственных постов.

На волне массового недовольства, забастовок и демонстраций протеста в Дамаске и Алеппо Джадид, поддержанный армией и профсоюзами, зимой 1966 взял реванш, изгнав противников из страны, и сформировал кабинет Ю. аз-Зуайина, в который вошли и другие левые (впервые министром стал коммунист). Ускорились темпы аграрной реформы и национализации крупной промышленности, банков и страховых компаний. Госсектор распространился на ключевые отрасли (в 1967 — около 85 % промышленной продукции).

К началу 1967 усилилась напряженность на сирийско-израильской границе, переросшая в июне в Шестидневную вой­ну . Неспособность режима вернуть Голанские высоты и район Эль-Кунейтры и обеспечить восстановление хозяйства (многие предприятия, в том числе в столице, были разрушены или повреждены авиаударами Армии обороны Израиля — ЦАХАЛ) подорвала его авторитет и спровоцировала волну протестных акций. Раскол среди левых баасистов подготовил почву для нового переворота (официально — «исправительного движения») осенью 1970, осуществленного генералом Хафизом аль-Асадом .

САР при отце и сыне аль-Асадах (1970–2010-е). При генерале Х. аль-Асаде САР избрала, в рамках пятилетнего плана, стратегию развития, предусматривавшую государственное финансирование и контроль за деятельностью капиталоемких предприятий, при поддержке торговли и инвестиционного процесса в частном секторе, особенно в строительстве и сельском хозяйстве. Весной 1972 сложился Прогрессивный национальный фронт (ПНФ), куда вошли «Баас», СКП, сирийские отделения Арабского социалистического союза и некоторые другие партии. Утвержденная им хартия провозглашала курс на социалистическое преобразование общества, укрепление госсектора и развитие кооперирования в сельском хозяйстве. Весной 1973 референдум одобрил новую конституцию, провозгласившую САР «народно-демократическим государством». Частные компании, появившиеся в начале 1970-х, выиграли от повышения цен на нефть, расширения связей с ливанскими банками и легкой промышленностью (особенно после вмешательства Дамаска в Гражданскую вой­ну в Ливане 1975–1990 ), укрепления дипломатических контактов с Королевством Саудовская Аравия (КСА) и Кувейтом и их щедрой экономической помощи в конце 1970-х.

«Вой­на судного дня» 1973 показала укрепление обороноспособности САР по сравнению с 1967, и в 1974 ЦАХАЛ эвакуировал часть Голан, включая Эль-Кунейтру. Однако использование правящей элитой бюджетных средств для поддержания своей клиентелы и быстрое обогащение бизнесменов, связанных с высшим чиновничеством, давало основания для обвинений в коррупции. Активизировались исламистские течения, начавшие в 1976 антиправительственную кампанию, которая в 1977–1978 вылилась в серию нападений на казенные объекты и убийства видных функционеров САР и «Баас».

После серьезных столкновений между армией и мятежниками в Алеппо, Хаме и Хомсе весной 1980, власти в июле объявили об уголовной ответственности за членство в организации « Братья-мусульмане » («БМ», признана террористической в соответствии с законодательством РФ). Группа влиятельных религиозных деятелей для координации действий радикальной оппозиции осенью сформировала Исламский фронт (ИФ). Режим отреагировал повышением заработной платы на предприятиях, увеличением фискального давления на частные компании в обрабатывающей промышленности, комплексом мер (особенно в северных и центральных провинциях-мухафазах) по развороту потока сырья от мелких юридических лиц к госпредприятиям.

С 1981 частные импортеры обязывались получать лицензии в министерстве торговли и обращаться за кредитами исключительно в госбанки, что ударило по мелкому бизнесу. Ответом стало восстание зимой 1982 под руководством «БМ» в Хаме, во имя установления шариатского порядка. Группировки ИФ и другие подпольные организации сплотились в Национальный союз за освобождение С. Они призывали к ликвидации коррупции, свободным выборам в Учредительное собрание и либерализации конституции, а также яростно нападали на генерала аль-Асада за поддержку Тегерана в Ирано-иракской вой­не 1980–1988 . В начале 1980-х, когда падение мировых цен на нефть существенно снизило валютные поступления от экспорта жидкого топлива, экономический курс ужесточился с резким повышением военных расходов под предлогом участия в израильско-ливанской вой­не 1982–1983 .

Упрочив контроль над страной, Х. аль-Асад, без формального отхода от официальной линии, вновь склонился к либерализации. Зимой 1985 съезд «Баас» критиковал неэффективность и коррумпированность госсектора, а весной премьер А.-Р. аль-Касм завязал переговоры с западными государствами и финансовыми организациями для привлечения инвестиций в сельское хозяйство и сферу услуг. В 1986 ЕЭС пообещало С. соответствующую помощь, которую разморозило только после того, как в 1990–1991 Дамаск поддержал операцию международной коалиции против Ирака.

Рекордного роста сирийской экономики (6 % — 1990, 8 % — 1991) позволили добиться только многомиллиардные субсидии и кредиты арабских монархий Залива. Дефицит платежного баланса и бюджета подтолкнул кабинет М. аз-Зуаби (с 1987) к дальнейшему стимулированию частного предпринимательства и попыткам улучшить отношения с Западом, хотя в 1990-х режим продолжал жесткий внутриполитический курс: освобождение более 3 тыс. политзаключенных (зима 1991, весна 1992) сопровождалось сопоставимыми по масштабу арестами. Дипломатические усилия по урегулированию сирийско-израильских отношений провалились: САР ставила его условием вывод ЦАХАЛ с Голан, где израильтяне построили 31 поселение, а также из Южн. Ливана. Переговорный процесс возобновился в 1995, но на 1996–1999 его прервала очередная эскалация насилия в Палестине.

В 1998 ПНФ в очередной раз одержал победу на выборах в Народный совет (меджлис), а зимой 1999 аль-Асад на референдуме был переизбран президентом (99,9 % голосов). Однако отражением ужесточившейся борьбы в руководстве «Баас» стали осенью смещение брата Х. аль-Асада, Рифата, с поста вице-президента и штурм армией принадлежавшего ему частного порта в Латакии, после которых вероятным преемником Хафиза стал его сын, Башшар.

Весной 2000 аз-Зуаби ушел в отставку и покончил с собой после обвинения в коррупции, а в кресле премьера его сменил М. М. Миро. Летом, после кончины отца, Башшар аль-Асад был официально выдвинут «Баас» кандидатом в президенты и получил на референдуме поддержку 97,3 %. Он заявил о намерении достичь урегулирования с Израилем, при условии отвода его ВС к границам 1967, а в 2002 объявил о готовности возобновить мирные переговоры с точки, на которой их прервал его предшественник. Улучшились отношения с Иорданией, на границе с которой открылась зона свободной торговли. Предпринимая шаги по сближению с Ираком, новый глава САР, в то же время, в целях расширения базы сирийского влияния в Ливане, пошел на стратегическое партнерство с шиитскими радикалами из « Хизбаллах ».

В 2002 дважды объявлялась амнистия, в том числе для уклонявшихся от воинской повинности и дезертиров; был освобожден ряд видных политзаключенных (включая коммунистов), хотя в местах лишения свободы оставались сотни приверженцев «БМ», «проиракского» крыла «Баас», Партии исламского освобождения (признана террористической в соответствии с законодательством РФ), Арабской коммунистической организации, палестинских активистов и др. Летом по инициативе «БМ» в Лондоне прошла конференция представителей оппозиции, на которой принята «Национальная хартия для Сирии», провозглашавшая приверженность правам человека и отказ от насилия. Однако преследование критиков режима продолжалось: аресты правозащитников и запрет их юридической практики, гонения на «БМ», курдские политические организации, исламистов (по обвинению в связях с террористической сетью « аль-Каида » (признана террористической в соответствии с законодательством РФ)).

В 2003 САР резко осудила иракскую кампанию НАТО, за что подверглась обвинению в поддержке терроризма и укрывательстве пособников С. Хусейна , за которым последовали санкции со стороны США. На выборах в меджлис весной ПНФ завоевал 167 мест; остальные достались независимым кандидатам. Осенью ЦАХАЛ, после теракта «Исламского джихада» (признан террористической организацией в соответствии с законодательством РФ) в Хайфе, нанес авиаудар по лагерям в окрестностях Дамаска (занятым, по израильской версии, палестинскими радикалами, по сирийской — беженцами).

Вопрос о санкциях против С. обострился зимой 2005 после взрыва в Бейруте автомобиля ливанского экс-премьера Р. аль-Харири: прозвучали обвинения в адрес Дамаска, якобы стремившегося к дестабилизации ситуации перед парламентскими выборами в Ливане, после того, как осенью 2004 ООН призвала к выводу сирийской армии из страны (весной 2005 ВС САР выполнили соответствующую резолюцию).

Весной 2007 состоялись всеобщие выборы (в меджлис, на пост президента, в местные органы власти), и Б. аль-Асад как единственный кандидат на пост президента получил утверждение на общенациональном референдуме (97,6 %). Он посещал Россию в 2005, 2006 и в 2008. Весной 2010 состоялся первый в истории двусторонних отношений визит В. В. Путина в Дамаск.

Весной 2011 в Дераа, на границе с Иорданией, арест школьников за антиправительственные лозунги спровоцировал демонстрации с призывом остановить разгул коррупции. Их жесткий разгон дал повод для следующих акций и стычек с полицией, под новыми лозунгами (освобождение политзаключенных, отставка губернатора). Очередное применение силы властями вызвало беспорядки по всей мухафазе Дераа, которые позже перекинулись на другие районы (Латакия, Банияс, Хомс, Хама, некоторые пригороды Дамаска). К лету противостояние на юге С. достигло максимального накала. Критической проблемой оставался стремительный рост населения при скромных темпах хозяйственного развития и урбанизации: за 1990–2012 численность сирийцев увеличилась с 12,3 млн до 21,9 млн, из которых горожане составляли чуть больше половины, при росте безработицы с 15 % до 35 % за 2011–2012. Оппозиция обвиняла государство в кровавом подавлении протеста с сотнями мирных жертв, государство оппозицию — в экстремизме, сеянии хаоса по подстрекательству извне, массовых убийствах служащих ВС и органов безопасности.

На этом фоне Б. аль-Асад объявил о политических реформах: отмене действовавшего с 1963 режима ЧП, снижении акцизов на некоторые предметы питания, создании фонда социальной помощи для малоимущих, сокращении воинской службы по призыву, повышении заработной платы. Была учреждена комиссия по расследованию событий в Дераа, а губернатор отправлен в отставку. Из тюрем освобождено более 300 политзаключенных, включая исламистов, курдских националистов и арестованных в ходе волнений. Протесты оппозиционеров в САР все чаще принимали вооруженную форму. Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено.

Зимой 2012 на референдум вынесли новый проект конституции, по которому «Баас» лишалась руководящего статуса и обязывалась участвовать в выборах наравне с другими партиями. Весной, на первых многопартийных выборах в меджлис, 183 места получил блок «Национальное единство», куда вошли «Баас» и ПНФ, 49 — независимые (в том числе оппозиционная «Коалиция сил за мирные перемены» — 5, региональные объединения — 13). Вскоре в Аль-Хуле (мухафаза Хомс), при невыясненных обстоятельствах, погибло более 100 мирных жителей (по данным ООН, 20 — в результате артобстрела, остальные — застрелены с близкого расстояния). Власти возложили ответственность на провокаторов от оппозиции. Президентские выборы летом 2014 прошли в условиях фактической гражданской вой­ны и не были признаны Западом: по официальным данным, за аль-Асада отдали голоса 88,7 % избирателей. Осенью международная коалиция против террористической организации «Исламское государство в Ираке и Леванте» (ИГИЛ, ИГ, признано террористическим в соответствии с законодательством РФ), сформированная по инициативе США на саммите НАТО, нанесла первые удары с воздуха по позициям ИГИЛ на территории С. К ней присоединились КСА, ОАЭ, Иордания; Катар и Бахрейн оказали военное содействие.

Количество беженцев и внутренне перемещенных лиц в С. достигло нескольких миллионов (по оценке ООН, к началу 2015 страну покинуло свыше 4 млн человек). Весной 2015 Турция разрешила США использовать базу ВВС Инджирлик для размещения боевых беспилотных летательных аппаратов. С осени по официальной просьбе аль-Асада для поддержки с воздуха сухопутных ВС в борьбе с ИГ началась военная операция РФ в С.

На протяжении 2016–2017 страна, по сути, оставалась расколота на секторы, контролируемые противоборствующими силами, основные из которых, помимо правительственных вой­ск (и поддерживающих их «Хизбаллах» и иранского спецназа): ИГ — на востоке, прочие исламисты (ИФ и Фронт «ан-Нусра» (признан террористическим в соответствии с законодательством РФ)) — на западе, Сирийская национальная коалиция (и Свободная армия С.) — на юге, курдские ополчения — на севере.

Весной 2016 правительственные вой­ска при поддержке «Хизбаллах» с суши и ВВС РФ с воздуха отбили у ИГ Пальмиру, а осенью сочетанием наземного наступления и интенсивных бомбардировок вернули контроль над Алеппо. Весной 2017 авиация США нанесла по ВВБ сирийской армии ракетный удар под предлогом возмездия за химическую атаку против повстанцев в Хан-Шайхуне. Летом курдские ополчения при поддержке ВВС США перешли в наступление на Ракку — «столицу» ИГ — и осенью объявили о ее полном освобождении, в то время, как правительственные силы выбили отряды ИГ из Дейр-эз-Зора.

Весной 2018 за химической атакой в Думе, якобы организованной сирийским правительством, последовали бомбардировки американскими и французскими ВВС оружейных заводов под Дамаском и Хомсом и авиаудары ЦАХАЛ по позициям иранского спецназа по всей территории Сирии. Летом натиск ВС САР в юго-западном направлении привел к переходу под их контроль мухафаз Дера и Эль-Кунейтра, откуда восставшим позволили отступить в мухафазу Идлиб. Осенью РФ и Турция пришли к соглашению о создании вокруг этого последнего оплота вооруженной оппозиции буферной зоны. Летом 2019 сирийская армия, поддержанная ударами ВВС РФ, выбила повстанцев в мухафазу Хама, где бои продолжились. Осенью турецкая армия перешла в наступление на населенные курдами районы северо-востока САР. Весной 2020 произошли непосредственные боестолкновения между ВС САР и Турции, сопровождавшиеся десятками жертв и завершившиеся перемирием, заключенным при посредничестве РФ.

Лит. : Perrier F . La Syrie sous le gouvernement de Méhémet-Ali jusqu’en 1840. Paris, 1842; Lockroy E . Ahmed le Boucher. La Syrie et l’Egypte au XVIII siècle. Paris, 1888; Руппин Л . Современная Сирия и Палестина / Пер. с нем. А. О. Зайденмана. Петроград, 1919; Gaudefroy-Demombynes M . La Syrie à l’époque des mamelouks d’après les auteurs arabes. Paris, 1923; Galling K . Syrien in der Politik der Achaemeniden bis zum Aufstand des Megabyzos 448 v. Chr. Leipzig, 1937; Луцкий В. Б . Проблема Сирии и Ливана. М., 1946; Dupont-Sommer A . Les Araméens. Paris, 1949; Laoust P . Les gouverneurs de Damas sous les Mamlouks et les premiers Ottomans. Damas, 1952; Tchalenko G . Villages antiques de la Syrie du Nord. 3 vols. Paris, 1953–1958; Hourani A. H . Syria and Lebanon. Oxford, 1954; Dussaud R . La pénétration des Arabes en Syrie avant l’Islam. Paris, 1955; Helbaoui Y . La Syrie. Paris, 1956; Ziadeh N. A . Syria and Lebanon. London, 1957; Смилянская И. М . Разложение феодальных отношений в Сирии, Ливане и Палестине в середине XIX в. // Переднеазиатский этнографический сборник. Т. 1. М., 1958. C. 156–179; Longrigg S. H. Syria and Lebanon under French mandate. London, 1958; Hitti Ph. K . History of Syria. London, 1959; Луцкий В. Б . Национально-освободительная вой­на в Сирии (1925–1927 гг.). М., 1964; Seale P . The Struggle for Syria: A Study in Post-War Arab Politics, 1945–1958. Oxford, 1965; Klengel H . Geschichte Syriens im 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, T. 1–3. Вerlin, 1965–1970; Оганесян Н. О . Образование независимой Сирийской республики (1939–1946). М., 1968; Вавилов В. В . Социально-экономические преобразования в Сирии (1946–1970 гг.). М., 1972; Paton L. B . The Early History of Syria and Palestine. Westport, 1981; Khoury P. S . Syria and the French Mandate: The Poli­tics of Arab Nationalism, 1920–1945. Princeton, 1987; Hinnebusch R . Syria: Revolution from Above. New York–London, 2002; Ахмедов В. М . Сирия на рубеже столетий. М., 2003; Akkermans P. M. M., Schwartz G. M . The Archaeology of Syria. New York, 2004; Базили К. М . Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношении. Иерусалим–М., 2007; Leverett F . Inheriting Syria: Bashar’s Trial by Fire. Washington, 2007; Dam N. van . The Struggle for Power in Syria: Politics and Society under Asad and the Ba’th Party. London, 2011; Sahner Ch. C . Among the Ruins: Syria Past and Present. New York, 2014. Т. К. Кораев .