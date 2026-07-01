СИРХАК

Сирхáк (редко сирхакпха; кор. «группировка настоящих/реальных наук») — течение в философской и общественно-политической мысли в Корее в конце XVI в. — начале XIX в., выступавшее за развитие полезных для общества знаний: как точных и естественных наук (математики, астрономии, медицины и др.), так и гуманитарных (истории, литературы и пр.) . С. был порожден социально-экономическими переменами и нараставшими кризисными явлениями в Корее, что привело к осознанию некоторыми представителями правящего класса необходимости трансформации существующих порядков для укрепления устоев и блага государства. Первыми крупными деятелями С. являлись ученые и мыслители Ли Сугван и Ли Ик. Кроме них, к этому течению причисляют Ли Ёнхю, Ли Гванса, Пак Чивона, Хон Дэёна, Ли Согу. Значимую роль в корейской культуре сыграл и Чон Ягён (литературный псевдоним Дасан), который в начале XIX в. выступал против абсолютной власти монарха и сословных различий. Как и другие представители С., он писал о необходимости социальных и культурных реформ. Сторонники С. призывали к развитию практических наук, объективному изучению окружающего мира (например, Ли Сугван считается основоположником изучения в Корее астрономии и механики), для чего следовало заимствовать научные и технические достижения Запада (посредником в этом часто являлся Китай). Активно выступали за отмену политики «закрытых дверей», расширение внешней торговли и контактов с соседними странами. Благодаря их деятельности выходили научные издания по истории, географии, агротехнике, медицине и др. Приверженцы С. критиковали существующую систему землепользования, выступали за ограничение крупного землевладения, настаивали на справедливом наделении землей крестьян. Пак Чивон и Чон Ягён даже предлагали ввести уравнительное землепользование. Сторонники С. придавали важность развитию ремесла и торговли, которая у конфуцианцев была не в почете. Большое внимание уделялось реформе образования: представители С. критиковали философские основы, косность и схоластичность конфуцианства, требовали упразднения оторванной от жизни системы государственных экзаменов на чин. Некоторые сторонники С. (Ли Ик, Ли Ёнхю и др.) оставили государственную службу ради занятий науками. Хотя приверженцами С. была только часть элиты Кореи, идеи его последователей оказали огромное воздействие на развитие не только общественной мысли, но и всей корейской культуры и во многом заложили фундамент для модернизации Кореи в конце XIX в.

Лит .: Никитина М. И., Троцевич А. Ф. Корея XVIII в. и движение «Сирхак» // История всемирной литературы. Т. 5. 1988. С. 603–606; Курбанов С. О. История Кореи с древности до начала XXI в. СПб., 2009; Тихонов В. М., Кан Мангиль . История Кореи. Т. 1. С древнейших времен до 1904 г. М., 2011. М. А. Стоякин .