СИРЕЛИУС ОТТО ЛЕОНИД ОТТОВИЧ

Русский военачальник.

Из дворян Великого княжества Финляндского, лютеранин.

27 августа 1877 года поступил в 1-е военное Павловское училище. 8 августа 1879 года окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Преображенскому полку. 6 августа 1880 года переведен лейб-гвардии Преображенский полк прапорщиком. 28 марта 1882 года произведен в подпоручики. 4 октября 1882 года поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30 августа 1883 года произведен в поручики. 29 марта 1885 года произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках.

1 апреля 1885 года окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военном округ. 26 ноября 1885 года переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 26-й пехотной дивизии. С 29 ноября 1886 года по 20 декабря 1887 года был прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку для цензового командования ротой. 5 декабря 1887 года назначен старшим адъютантом штаба 2-го армейского корпуса. 1 апреля 1890 года произведен в подполковники с назначением столоначальником Главного штаба. 1 июля 1892 года назначен штаб-офицером при управлении 4-й стрелковой бригады. 17 апреля 1894 года произведен в полковники. 3 октября 1895 года назначен штаб-офицером для поручений при штабе Одесского военного округа. С 2 мая 1894 года по 22 мая 1894 года прикомандирован к 15-му стрелковому полку для цензового командования батальоном. С 22 мая 1895 года по 30 августа 1895 года временно командовал 16-м стрелковым полком. 27 января 1896 года назначен штаб-офицером для особых поручений при командующем войсками Одесского военного округа. 11 января 1897 года назначен военным агентом в Копенгагене и Стокгольме. 14 апреля 1902 года произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 3 июня 1903 года назначен командиром лейб-гвардии Егерского полка. 18 февраля 1906 года назначен командиром 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии. 10 июля 1908 года произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением начальником 23-й пехотной дивизии. 11 июня 1910 года назначен начальником 3-й гвардейской пехотной дивизии.

Участник Первой мировой войны. 5 ноября 1914 года назначен командиром 23-го армейского корпуса. 6 декабря 1914 года произведен в генералы от инфантерии. 28 декабря 1914 года назначен в распоряжение главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта. 29 апреля 1915 года назначен командиром 37-го армейского корпуса. 3 июня 1915 года назначен в распоряжение главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта. 2 октября 1915 года назначен командиром 4-го Сибирского армейского корпуса. 10 апреля 1917 года назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа.

28 сентября 1917 года уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Затем эмигрировал в Финляндию (по другим сведениям – расстрелян большевиками).

Жена: дочь контр-адмирала Евгения Владимировна (урожденная Шмидт) (24.12.1860 - 13.11.1930, Сент-Женевьев-де-Буа, Франция).

Источники:

РГВИА. Ф.407. Оп.1. Д.17. Л.128;

РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 171697. П/с 145-055.