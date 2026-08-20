СИНЯВСКОГО – ДАНИЭЛЯ ДЕЛО

Синя́вского–Даниэ́ля дéло — первый громкий политический процесс эпохи Л. И. Брежнева , длился с сентября 1965 по февраль 1966, судебные заседания проходили 10–14 февраля 1966. Процесс определил отношение инакомыслящей интеллигенции к новому руководству страны и способствовал началу правозащитного движения в СССР (см. Диссиденты в СССР ). Литературовед А. Д. Синявский (псевдоним «Абрам Терц») и переводчик Ю. М. Даниэль (псевдоним «Николай Аржак») несколько лет под псевдонимами публиковали свои произведения за рубежом и были раскрыты КГБ. В сентябре 1965 их арестовали, предъявив обвинение в написании и передаче для публикации за границей произведений, «порочащих советский государственный и общественный строй» (ст. 70 Уголовного кодекса РСФСР). Среди произведений, за которые обвинялся Даниэль, были повести «Говорит Москва», «Искупление» и рассказы «Руки», «Человек из МИНАПа». Синявский был обвинен в написании повестей «Суд идет», «Любимов», статьи «Что такое социалистический реализм», а также в организации пересылки за границу произведений А. Ремизова (псевдонимом «И. Иванов»). Процесс сопровождался широкой кампанией в прессе, направленной на разоблачение «антисоветчиков». В защиту обвиняемых выступили значимые представители советской интеллигенции К. И. Чуковский, И. Г. Эренбург, В. Б. Шкловский, В. А. Каверин и др. Открытое письмо в защиту обвиняемых, опубликованное в «Таймс», подписали 48 знаменитых писателей. 5 декабря 1965 на Пушкинской площади в Москве прошел «митинг гласности», где прозвучало требования о соблюдении гласности процесса и «уважении собственной Конституции». Подсудимые не признали себя виновными, а последнее слово Синявского стало, по сути, манифестом свободы творчества. Синявский получил 7, а Даниэль 5 лет лишения свободы. После суда в защиту осужденных было выпущено «письмо 62-х», опубликованное в «Литературной газете» 19 ноября 1966 (среди подписавших — Л. А. Аннинский, П. Г. Антокольский, Б. А. Ахмадулина, В. Н. Вой­нович, Л. З. Копелев, Ю. П. Мориц, Ю. М. Нагибин, Б. Ш. Окуджава, Д. С. Самойлов, А. А. Тарковский, В. Т. Шаламов и др.). Ответом стала статья от секретариата Союза советских писателей, члены которого высказались против осужденных. Журналист А. И. Гинзбург собрал все материалы, которые были связаны с С.-Д. д., включая выступления в их защиту, статьи в советской и зарубежной прессе и саму запись процесса, и в конце 1966 издал во Франции документальный сборник под названием «Белая книга», за что в 1967 был осужден на 7 лет «за антисоветскую агитацию и пропаганду».

Ист .: Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля. Франкфурт-на-Майне, 1967; Цена метафоры, или преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1989.

Лит. : Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. Е. О. Гранцева.