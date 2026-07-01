СИНЯВИНСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Наименование трёх наступательных операций, предпринятых в 1941-1942 годах советскими войсками с целью прорыва блокады Ленинграда .

Положение к осени 1941 года и подготовка к первой операции

После упорных летних боёв 1941 года на Лужском рубеже немецкие войска, стремительно продвинувшись вперёд, вышли на подступы к Ленинграду. Советское командование в конце лета стало готовить операцию по недопущению установления блокады Ленинграда.

2 сентября 1941 года решением Ставки Верховного Главнокомандования было в ускоренном порядке начато формирование 54-й отдельной армии, командующим которой был назначен Маршал Советского Союза Г. И. Кулик . Перед ней ставилась задача наступать на тридцатипятикилометровом участке фронта от Ладожского озера до района Киришей, и остановить тем самым продвижение вперёд войск фельдмаршала В. Лееба . В состав армии Кулика были спешно включены 4 стрелковые и 1 кавалерийская дивизии, а также танковые бригада и батальон, и прочие приданные части. Данные части имели серьёзный некомплект в личном составе и вооружении. Развернуться и оказать серьёзное сопротивление они не смогли — блокада уже была установлена.

7-8 сентября 1941 года врагом были заняты последние населённые пункты, связывавшие город с остальной страной по суше — Шлиссельбург и Синявино. С севера Ленинград осадили финские войска. Однако штурм города, предпринятый по инициативе командования группы армий «Север» , окончился неудачей, в том числе и потому, что внимание центрального командования вермахта сосредоточилось на центральном участке фронта, и часть соединений была переброшена туда. В этих условиях командование решилось, пока немцы ещё не выстроили долговременную оборону, попытаться прорвать кольцо блокады и восстановить сухопутное сообщение с Ленинградом.

Первая Синявинская операция

9-10 сентября 1941 года начались наступательные бои частей и соединений 54-й армии. Успешнее всех действовала 128-я стрелковая дивизия, сумевшая 11 сентября 1941 года освободить несколько населённых пунктов. На всех прочих участках продвижение было незначительным — всего на 2-3 километра вглубь. Несмотря на непродолжительный период времени, части Лееба сумели выстроить прочную систему обороны в районе Мга-Синявино.

11 сентября 1941 года немецкие танковые части нанесли неожиданный мощный контрудар, из-за которого Кулик был вынужден ослабить натиск на мгинском направлении и бросить значительные силы на его отражение. На следующий день наступление 54-й армии продолжилось. Обеспокоенный этим Лееб приказ перебросить дополнительные танковые и пехотные силы. Немецкие войска беспрерывно контратаковали, и продвижение армии Кулика застопорилось. И. В. Сталин , К. Е. Ворошилов и Г. К. Жуков непрерывно требовали от 54-й армии продолжать наступление, поскольку на подступах к Ленинграду сложилась критическая обстановка, но реализовать наступательные планы не удалось. Наступление было возобновлено после перегруппировки и подтягивания резервов утром 17 сентября 1941 года, но желаемых результатов вновь не удалось достичь — продвижение было незначительным, а постоянные контратаки противника сбивали темпы наступления. К тому времени союзники немцев, финские части, вышли к реке Свирь, что создало угрозу для тылов армии Кулика. В последующие дни успехи носили лишь локальный характер. Ввиду создавшейся обстановки Кулик 26 сентября 1941 года был отстранён от командования армии, на его должность был назначен генерал-лейтенант М. С. Хозин. Под его руководством 54-я армия также не добилась существенных успехов, а в начале октября, после начала нового немецкого наступления, потеряла все приобретения первых дней операции. К тому времени части понесли тяжелейшие потери — в строю в полках оставалось всего по 150-300 человек.

Одновременно боевые действия вели войска Ленинградского фронта совместно с Ладожской военной флотилией. Предполагалось переправиться через Неву, создать на её берегу несколько плацдармов и освободить Шлиссельбург, чтобы двинуться навстречу частям Кулика. Для операции сил было недостаточно — командование привлекло лишь 1 дивизию и 1 бригаду. В двадцатых числах сентября был захвачен плацдарм в районе Московской Дубровки, вошедший впоследствии в историю как « Невский пятачок ». Ожесточённые сражения здесь продолжались даже после завершения операции, до конца апреля 1942 года. На всех прочих участках попытки форсирования Невы и Ладожского озера окончились неудачей по причине плохих погодных условий и сильного сопротивления противника.

Таким образом, на протяжении шестнадцатидневных боёв частям Ленинградского фронта и 54-й армии не удалось добиться сколь-либо существенных результатов. Прорвать блокаду Ленинграда не удалось, войска понесли значительные потери. По мнению Г. К. Жукова, одной из главнейших причин поражения в операции явилась нерешительность и недальновидность Г. И. Кулика, однако рядом историков это утверждение оспаривается.

Вторая Синявинская операция

К подготовке второй операции по прорыву блокады командование РККА приступило в начале октября 1941 года. Одновременно вермахт стал готовить наступательную операцию на город Тихвин, целью которой было соединение с финскими войсками. Если бы это им удалось, враг охватил бы блокадным кольцом не только Ленинград, но и Ладожское озеро, прервав единственную наземную возможность снабжать осаждённый город.

К операции Ленинградский фронт привлекал 54-я, 55-я армии, а также Невскую оперативную группу. Целью планируемой операции было взятие станции Мга и прорыв блокады. Таким образом была бы разгромлена группировка вермахта в районе Шлиссельбург-Синявино. Основной удар наносился 55-й армией, которая должна была вести наступление на главном направлении — ну Мгу и Синявино. Вспомогательный удар наносила 54-я армия, а Невская группа должна была наступать с Невского пятачка, захваченного во время прошлой Синявинской операции.

16 октября 1941 года немецкие войска неожиданно перешли в наступление в направлении Тихвина, чем поставили под угрозу срыва планируемую командованием Ленинградского фронта операцию. К тому времени решающего превосходства советским войскам на данном участке создать не удалось, более того, часть сил была отвлечена на оборону Тихвина.

Тем не менее, Ставка настаивала на проведении операции в намеченные сроки. 20 октября 1941 года советские части перешли в наступление и сразу же столкнулись с мощной немецкой обороной, использовавшей преимущества лесисто-болотистой местности и крупной водной преграды — Невы. Всего за неделю Красная Армия понесла здесь тяжелейшие потери. Положение не спасла и смена командующего 26 октября 1941 года, когда командующий фронтом генерал И. И. Федюнинский принял на себя командование армией, а комфронтом стал генерал М. С. Хозин.

К концу октября стало ясно, что план операции требует существенных корректив. 54-я армия обороняла Тихвин, и наступать не могла. Поэтому предполагалось расширить Невский пятачок и с него повести наступление на Синявино. Далее Невская группа должна была соединиться уже с 54-й армией, и довершить разгром врага во Мге. Параллельно удар должна была нанести 55-я армия. Прорвать блокаду Хозин и Федюнинский рассчитывали за 2-3 дня. Однако это обернулось многодневными напряжёнными боями, не приведшими к перелому на данном участке фронта, и обернувшимися большими потерями. Официальной датой завершения второй Синявинской операции считается 28 октября 1941 года, однако ряд историков считает, что последующие ноябрьско-декабрьские бои тоже следует относить к ней. Единственным успехом данной операции можно назвать лишь помощь обороне Тихвина , завершившейся успехом.

Третья Синявинская операция

На протяжении всего 1942 года советское командование не оставляло попыток прорвать блокаду Ленинграда. После тяжёлого поражения советских войск в Любанской операции, в ходе которой была разгромлена 2-я ударная армия генерала А. А. Власова , группа армий «Север» стала готовиться к решающему наступлению на Ленинград. Она была усилена частями, переброшенными из Крыма после падения Севастополя . В этих условиях командование РККА стало готовить новую наступательную операцию.

Для нового наступления на Синявинском направлении привлекались части Волховского и Ленинградского фронтов, а также корабли Балтийского флота. Стремительным ударом Волховский фронт должен был прорвать вражескую оборону в районе Гонтова Липка — Вороново, а затем наступать на Мгу и Синявино. В этом районе предполагалось соединиться с Ленинградским фронтом, который должен был наступать навстречу, из района Колпино . Для отвлечения внимания врага было предпринято несколько локальных операций с имитацией наступления на других участков.

Операция началась 19 августа 1942 года. После артподдержки в наступление перешли первые части, одновременно на реке Тосна с катеров был высажен десант. В результате неожиданного удара удалось освободить населённые пункты Усть-Тосно и Ивановское. Однако вскоре враг подтянул резервы и отбросил наступающих, которым удалось закрепиться на новом плацдарме. 27 августа 1942 года в наступление перешла 8-я армия, которая сумела прорвать оборону и продвинуться в направлении на Синявино. Однако вскоре враг перебросил на данный участок четыре дивизии и танковые части, укомплектованные новейшей техникой, застопорив её наступление.

9 сентября 1942 года была введена в бой 2-я ударная армия, на тот момент ещё не укомплектованная полностью. В связи с этим выполнить поставленные задачи по соединению с частями Ленинградского фронта она не могла. Существенных результатов добиться ей не удалось. Немецкие войска, между тем, начали наносить контрудары, поскольку советское наступление угрожало сорвать планы по захвату Ленинграда. Большая часть соединений 8-й и 2-й ударной армий была окружена в районе населённого пункта Гайтолово, и лишь после тяжелейших боёв им удалось прорваться на исходные рубежи.

Не сумела добиться положительного результата и Невская группа, которая сумела форсировать Неву и захватить несколько плацдармов, однако наступать далее не получилось. Противник перебросил сюда значительные силы. Большую часть плацдармов советские части оставили, отойдя по приказу командования на другой берег Невы. Лишь воссозданный Невский пятачок в районе Московской Дубровки удерживался вплоть до операции «Искра» 1943 года.

Советским войскам вновь не удалось достигнуть желаемого результата — прорвать блокаду Ленинграда. Однако при этом третья Синявинская операция привела к срыву планов врага по захвату Ленинграда. Подразделения, которые были для этого переброшены, должны были наступать на Сталинград , но увязли в боях на северном участке фронта, и таким образом не смогли оказать поддержки группировке Ф. Паулюса . Не имея возможности получить новые подкрепления взамен измотанных и понесших значительные потери частей, командование законсервировало операцию по захвату Ленинграда на неопределённые сроки.