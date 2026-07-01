СИНОЙКИЗМ

Синойки́зм ( древнегреч. συνοικισμός — «совместное поселение») — в Древней Греции объединение нескольких независимых общин — сельских или (реже) городских — в единый полис. С. мог быть единовременным или постепенным, сопровождаться или не сопровождаться фактическим переселением всех жителей вновь основанного полиса в общий городской центр. Практика С. как формы политогенеза была одним из характерных феноменов начала архаического периода, приведших к становлению полисной цивилизации. Среди наиболее известных примеров С. следует отметить: афинский С., легендарной традицией связываемый с именем Тесея, но в действительности осуществлявшийся на протяжении IX–VII вв. до н. э.; родосский С. 408 до н. э., в ходе которого на основе трех полисов о. Родос (Лисса, Камира, Ялиса) был создан единый полис Родос и основан одноименный город.

Лит. : Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988; City and Country in the Ancient World. London – New York, 1992. И. Е. Суриков.