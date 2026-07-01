СИНЬОРИЯ (в итальянских городах)
1) орган городского самоуправления в коммунах Италии, например, во Флоренции с. — коллегия представителей 7 старших цехов (иначе — приорат), в Венецианской республике синьория — совет, состоящий из дожа и его ближайших советников;
2) политическое устройство итальянских городов и их округи, при котором вся власть сосредотачивалась в руках пожизненного диктатора, должность которого постепенно становилась наследственной.
Синьория складывались в Италии в ходе непрекращающейся социальной борьбы — гвельфов и гибеллинов, пополанов и нобилитета, отдельных семейств и кланов. Когда коллегиальные органы были не в силах установить гражданский мир в коммуне, власть часто оказывалась в руках диктатора, который представлявшего интересы одной из сторон.
Законное основание власти диктаторов давалось обычно Папами либо императорами, жаловавшими диктаторам титулы маркизов или герцогов. Так, например, была установлена синьория в 1262 г. делла Скала в Вероне, в 1264 г. д’Эсте в Ферраре, в 1277 г. Висконти в Милане, в 1328 г. Гонзага в Мантуе, в 1434 г. Медичи во Флоренции. Синьоры не уничтожали, как правило, в одночасье всех институтов коммун, лишь постепенно вытесняя их создаваемым бюрократическим аппаратом, в котором ключевые фигуры назначались лично синьором. В любом случае, синьор правил опираясь на совет особенно приближенных представителей верхушки знати и/или пополанов.
Синьории с течением времени превращались в однородные с административной и законодательной точки зрения княжества, однако в течение XV в. большинство мелких государственных образований были поглощены более крупными (принципатами): Миланским герцогством, Тосканским герцогством, Феррарой и маркизатом Мантуя.
Иллюстрации:
Площадь Синьории во Флоренции.
Автор статьи: Г. А. Шмидт