СИНЬОРИЯ (в итальянских городах)

1) орган городского самоуправления в коммунах Италии, например, во Флоренции с. — коллегия представителей 7 старших цехов (иначе — приорат), в Венецианской республике синьория — совет, состоящий из дожа и его ближайших советников;

2) политическое устройство итальянских городов и их округи, при котором вся власть сосредотачивалась в руках пожизненного диктатора, должность которого постепенно становилась наследственной.

Синьория складывались в Италии в ходе непрекращающейся социальной борьбы — гвельфов и гибеллинов , пополанов и нобилитета, отдельных семейств и кланов. Когда коллегиальные органы были не в силах установить гражданский мир в коммуне, власть часто оказывалась в руках диктатора, который представлявшего интересы одной из сторон.

Законное основание власти диктаторов давалось обычно Папами либо императорами, жаловавшими диктаторам титулы маркизов или герцогов. Так, например, была установлена синьория в 1262 г. делла Скала в Вероне, в 1264 г. д’Эсте в Ферраре, в 1277 г. Висконти в Милане, в 1328 г. Гонзага в Мантуе, в 1434 г. Медичи во Флоренции. Синьоры не уничтожали, как правило, в одночасье всех институтов коммун, лишь постепенно вытесняя их создаваемым бюрократическим аппаратом, в котором ключевые фигуры назначались лично синьором. В любом случае, синьор правил опираясь на совет особенно приближенных представителей верхушки знати и/или пополанов.

Синьории с течением времени превращались в однородные с административной и законодательной точки зрения княжества, однако в течение XV в. большинство мелких государственных образований были поглощены более крупными (принципатами): Миланским герцогством , Тосканским герцогством, Феррарой и маркизатом Мантуя.

Иллюстрации:

Площадь Синьории во Флоренции.

Автор статьи: Г. А. Шмидт