СИНОПА (др.-греч. Σινώπη)

Город на южном берегу Черного моря, один из семи городов, боровшихся за звание родины Гомера .

Синопа располагается на легкозащищаемом полуострове с двумя гаванями у основания, откуда пролегает кратчайший маршрут в Херсонес Таврический. Хора Синопы была хорошо орошаема и плодородна, море славилось тунцом, склоны окрестных гор были покрыты лесом.

Первая колонизация состоялась в 756 г. до н.э., но затем город был разрушен киммерийцами и переоснован выходцами из Милета ок. 630 г. до н.э. На рубеже VII-VI вв. до н.э. город начинает чеканку своей монеты. Благодаря своему местоположению, вскоре Синопа стала цветущим торговым и ремесленным центром, владения которого простирались до р. Галис и сама выводила колонии по берегам Черного моря (Керасунт, Котиора, Трапезунт и др.); некоторые из этих колоний платили ей дань еще в конце V в. до н.э.

В 437 г. до н.э. Синопа была освобождена Периклом от проперсидской тирании Тимесилая и там появилась афинская колония. Ок. 375 г. до н.э. город был ненадолго захвачен персидским сатрапом Датамом. При Александре Великом и его ближайших преемниках Синопа сохраняла свободу и отбила нападение Митридата III Понтийского, но все же была взята Фарнаком I в 183 г. до н.э. и вскоре стала столицей Понтийского царства. В ходе войн с Митридатом Синопа была взята и разграблена Лукуллом (70 г. до н.э.), а затем объявлена свободным городом. Город подвергся нескольким нападениям со стороны Фарнака II, но оправился от разрушений после того, как Юлий Цезарь основал здесь римскую колонию (Colonia Iulia Felix Sinope).

При Августе она вошла в состав римской провинции Вифиния и Понт. В III в. н.э. Синопа обладала ius italicum. Большое число находок монет и амфорных клейм свидетельствуют об обширной торговле, которую Синопа вела по Черному и Эгейскому морям, с Афинами и Родосом. Страбон характеризует Синопу в римское время как город с прекрасными зданиями, рыночной площадью, портиками, гимнасиями и укреплениями. С возвышением Амасии роль Синопы стала падать.

Родом из Синопы были философ-киник Диоген , комик Дифил, христианин-еретик Маркион.

Иллюстрация :

Драхма. Синопа.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев