СИНКЛИТ

Константинопольский сенат, высший совещательный орган при византийском императоре с достаточно «размытыми» правами и обязанностями.

В эпоху гибели позднеантичного общества синклит уцелел, а к середине VII в. его влияние существенно возросло, особенно, по сравнению с VI в., когда сенат играл чисто декоративную роль. Впрочем, с укреплением императорской власти, чрезвычайно ослабевшей в катаклизмах VII в., значение синклита в начале VIII в. вновь снизилось (см. Юстиниан II Ринотмет, Лев III).

В царствование Льва VI завершилось складывание классического облика Византии как централизованной военно-бюрократической монархии. В частности, 47-я и 78-я новеллы, изданные от лица этого василевса, отобрали у синклита право законодательной инициативы и низвели до положения консультативно-церемониального органа при императоре. Тем не менее, синклит не лишился всех функций: он имел определенное воздействие на кадровую политику правительства, во многом формируя его состав и не отстраняясь от разрешения проблем войны и мира. Синклит оставался почетнейшей ассоциацией титулованной знати, принадлежность к которой не только обеспечивала высокий социальный статус и соответствующее место в табели о рангах, но и солидное денежно-вещественное довольствие (см. Руга).

Синклитики (члены синклита) преимущественно проживали в Константинополе, а их число регулировалось, скорее, обычаем, чем юридической нормой. В синклит входили чины I – II классов: магистры (см. Логофисий), патрикии, анфипаты (аналог римских проконсулов), протоспафарии («меченосцы») и спафарокандидаты. Представители дворцовой службы и духовенства к синклитикам не относились. Возглавляли синклит «первенствующие члены» – парадинастевонты, а в середине Х в. своеобразным «председателем» синклита стал проэдр. Впервые этот титул из рук новоиспеченного василевса Никифора II Фоки получил евнух Василий Ноф – внебрачный сын Романа I Лакапина и опытный царедворец, энергично способствовавший восшествию Фоки на престол.

В середине Х в. и со второй четверти XI в. синклит вновь оказался в центре политической и социальной борьбы, выступая, по меньшей мере, в качестве верховного арбитра в ожесточенных спорах за обладание императорским скипетром. В годы малолетства Василия II и Константина VIII поддержка со стороны синклита открыла путь к трону Никифору Фоке и Иоанну Цимисхию. По смерти Василия II при его ничтожных преемниках синклит и вовсе возвратил прерогативу ключевого административного института Византии, а также принял деятельное участие в смене василевсов, вырывавших друг у друга корону обессиленной империи (см. Феодора Багрянородная, Михаил VI Стратиотик, Михаил VII Дука).

К концу XI в. династический кризис, наложившийся на общественно-хозяйственный и военный, привел к краху старую государственную модель: в комниновской Византии синклит почти полностью утратил политический вес.

Иллюстрации:

Провозглашение императора (Хлудовская псалтырь, ок. 850 г. Государственный исторический музей. Москва);

Сиклитики на приеме у императора Василия I («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид).

Автор статьи: А. Н. Слядзь