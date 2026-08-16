СИНХОРЕГИЯ (др.-греч. συνχορηγία)

Исполнение хорегии совместно двумя гражданами.

Хорегия – подготовка на собственный счет трагического или дифирамбического хора к состязаниям на общественных праздниках – была одной из самых дорогостоящий литургий , и со временем она становится все более обременительной даже для состоятельных граждан. С одной стороны, это происходит из-за нарушений основ экономической жизни полисов, общего обнищания и разорения в ходе Пелопоннесской войны. С другой – из-за того, что драматические представления становятся все более роскошными и дорогостоящими. Кроме того, на фоне общего кризиса полисной идеологии престиж и привлекательность ревностного исполнения гражданских обязанностей падает. Демосфен в речи «Против Мидия о пощечине» указывает на экстраординарную ситуацию, когда фила Пандионида вообще не выставила хорега (речь идет о состязании лирических хоров), так что Демосфену пришлось добровольно взять эти обязанности на себя.

В результате в конце Пелопоннесской войны происходят неизбежные изменения в порядке исполнения хорегии, так же как и других литургий. Чтобы каким-то образом облегчить непосильную ношу финансовых затрат, была введена практика, когда исполнять обязанности хорега стали вместо одного двое граждан – синхорегия (συνχορηγία). Схолиаст Аристофана со ссылкой на Аристотеля сообщает, что в архонство Каллия были введены два хорега для трагедий и комедий на Дионисиях, а позднее хорегия и вовсе была отменена (Schol. Aristoph. Ran., 404). Обычай давать двух хорегов одному поэту засвидетельствован и в эпиграфическом материале (IG, II2, 3092 – о двух парах хорегов для двух поэтов – Диогена и Арифрона). Поэтому можно определенно говорить о введении практики синхорегии в конце V в. до н.э. А времена правления в Афинах Деметрия Фалерского (317-307 гг. до н.э.) хорегия была заменена агонофетией

Автор статьи: О.В. Кулишова