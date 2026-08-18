СИНГХ, МАНМОХАН

Сингх, Манмохан (род. 29.09.1932, деревня Гах провинции Панджаб, Британская Индия, ныне Пакистан) — премьер-министр Индии (2004–2014), ученый, общественно-политический деятель.

Из небогатой семьи, отец занимался торговлей. В 1947 С. поступил в Панджабский университет, но из-за раздела страны и последовавшего за ним кровопролития в Панджабе смог приступить к занятиям только в 1948. Отличная учеба обеспечила ему стипендию на продолжение образования в Кембриджском университете. Получив в 1957 магистерскую степень по экономике и философии, С. 3 года преподавал в родном университете. Также С. работал в престижной Делийской школе экономики. В 1962 защитил докторскую диссертацию в Наф­филдском колледже Оксфордского университета по специальности «экономика». В Оксфорде в 1964 вышла его книга «Тенденции экспорта Индии и перспективы самостоятельного роста», где он критиковал ориентированность торговой политики Индии на внутренний рынок.

В 1966–1969 С. проработал в Секретариате ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию). Это предвосхитило его последующее назначение генеральным секретарем Комиссии Юга в Женеве (с 1987 по 1990).

В 1971 С. поступил на работу в правительство Индии в качестве экономического советника в Министерстве торговли. В 1972 назначен главным экономическим советником в Министерстве финансов. В разное время С. занимал должности секретаря в Министерстве финансов, заместителя председателя Комиссии по планированию, управляющего Резервным банком Индии, советника премьер-министра и председателя Комиссии по университетским грантам.

В 1991 премьер-министр Индии Нарасимха Рао предложил С. возглавить министерство финансов Индии, где он проработал до отставки правительства в 1996. На этом посту С. выступал за уменьшение бюрократии и либерализацию индийской экономики, но считал необходимым контроль государства в наиболее уязвимых отраслях и стратегически важных сферах. Во время нахождения С. на посту министра финансов рост индийской экономики составлял 7 % в год, а инфляция за этот период сократилась с 17 % до 5 %.

В 1991 С. вошел от Индийского национального конгресса (ИНК) в Совет штатов (Раджья Сабха), где с 1998 по 2004 был лидером оппозиции. На парламентских выборах в мае 2004 победу одержала ИНК, но лидер партии Соня Ганди во избежание политического кризиса отказалась стать премьер-министром и предложила С. возглавить страну. Он стал первым сикхом , занявшим столь высокий пост. После всеобщих выборов 2009 С. сохранил за собой пост премьер-министра на последующие 5 лет.

Правительство С. значительное внимание уделяло сельскохозяйственному развитию и сокращению безработицы. Во внешней политике С. стремился к нормализации отношений Индии с соседними странами. В 2005 он стал первым за 29 лет индийским лидером, посетившим Афганистан. В том же году состоялся исторический визит в Индию Первеза Мушаррафа , президента Пакистана. С. также неоднократно проводил переговоры с руководством Китая, имеющего с Индией неурегулированные территориальные споры.

Лит .: Юрлов Ф. Н., Юрлова Е. С. История Индии. XX век. М., 2010; Sanjaya Baru. The Accidental Prime Minister: The Making and Unmaking of Manmohan Singh. Gurugram (India), 2014. Е. В. Смирнова.