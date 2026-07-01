СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИСТОРИ­ЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ

Синергети́ческий подхóд в истори́­ческом познáнии (от греч. syner­geia — «совместное действие») — меж­дисциплинарная исследовательская стратегия, при помощи которой изучаются общие закономерности процессов перехода от хаоса к порядку и обратно в социуме как открытой нелинейной системе. Термин «синергетика» был введен в начале 1970-х немецким физиком-теоретиком Г. Хакеном и неред­ко используется для обобщенного названия ряда научных направлений, в рамках которых исследуются процессы самоорганизации и эволюции, включая нелинейную динамику, теорию диссипативных структур (И. Пригожин), теорию детерминированного хаоса, фрактальную геометрию (Б. Мандельброт), теорию самоорганизованной критичности (П. Бак), теорию нестационарных структур в режимах с обострением (А. А. Самарский, С. П. Курдюмов) и др. Такого расширительного взгляда на синергетику как на метанауку, имеющую корни в теории нелинейных математических моделей, придерживается Г. Хакен и ряд других ученых (например, известные российские математики С. П. Курдюмов и Г. Г. Малинецкий).

Историки обратились к синергетическому подходу в конце 1990-х, преимущественно в рамках клиодинамики (см . работы Г. Г. Малинецкого, Л. И. Бородкина, С. П. Капицы, А. В. Коротаева, С. Ю. Малкова, Л. Е. Гринина П. В. Турчина, А. П. Назаретяна и др.). В эти годы концепции синергетики привлекли и Ю. М. Лотмана .

Как отмечал К. Майнцер, президент Германской ассоциации исследователей сложных систем, С. п. в и. п. исходит из предположения о том, что не только физическая, но и социальная реальность является нелинейной и сложной системой. В соответствии с синергетической парадигмой, развитие можно понимать как последовательность длительных периодов, соответствующих стабильным состояниям системы (аттракторов), которые прерываются короткими периодами хаотического поведения (точек бифуркации), после чего происходит переход к следующему устойчивому состоянию, выбор которого определяется, как правило, флуктуациями в точке бифуркации.

Бифуркация, аттрактор — термины из теории нелинейных дифференциальных уравнений. Точка бифуркации (от лат. bifurcus — «раздвоенный») — точка ветвления возможных путей эволюции системы в неустойчивом состоянии. Аттрактор ( англ. attract — «привлекать», «притягивать») — это набор состояний, к которым система асимптотически стремится приближаться. Флуктуации — случайные отклонения наблюдаемых величин от их средних значений, характеризующие хаотичность динамики системы.

Широкое распространение концепций синергетики как общенаучной парадигмы конца ХХ в. поставило вопрос не просто о расширении категориального аппарата истории и социально-гуманитарных дисциплин, но об использовании достаточно универсальных нелинейных математических моделей. Синергетика исходит из того, что на данном этапе существенно б о льшего внимания исследователей заслуживает сложность и непредсказуемость поведения изучаемых систем в периоды их неустойчивого развития, в точках бифуркации, в которых малые причины могут оказать сильное воздействие на траекторию процесса. Возникающий вблизи точки бифуркации «хаос» означает, что динамика процесса становится внутренне (а не в силу внешних причин) непредсказуемой .

Важный вопрос, который обсуждается историками в этом контексте, связан с соотношением закономерности и случайности в развитии процесса, в частности с ролью личности в истории. Этот вопрос приобретает особое значение при изучении переходных эпох, радикальных трансформаций общества, требующих адекватного ответа на большие вызовы, порождаемые риском схода системы на траекторию турбулентного развития. С этим вопросом связаны и новые подходы к изучению исторических альтернатив общественного развития, возникающих в точках бифуркации.

В рамках С. п. в и. п. выполнены работы по анализу динамики стачечного движения и других протестных движений в России в конце XIX — начале XX в., курсовой динамики петербургской фондовой биржи того же периода, демографических процессов в России последних веков. В течение последних трех-четырех десятилетий историки получили опыт использования синергетики на трех уровнях: как методологического подхода к изучению неустойчивых исторических процессов, для расширения категориального аппарата исторической науки, а также как инструмента для построения нелинейных моделей исторических процессов и анализа динамики эмпирических рядов с целью выявления хаотических режимов.

Синергетика может оказаться полезной в условиях, когда методологические проблемы анализа «переходных» исторических процессов являются недостаточно разработанными. Таким образом, вызовы нестабильности, препятствующие устойчивому развитию, возникавшие в разные периоды истории России и возможные в ее обозримом будущем, могут подвергаться анализу и моделироваться с помощью концепций и методов синергетики.

Лит .: Хакен Г. Синергетика. М., 1980; Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986; Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992; Бородкин Л. И. «Порядок из хаоса»: концепции синергетики в методологии исторических исследований // Новая и новейшая история. 2003. № 2. С. 98–118; История и синергетика: методология исследования / Отв. ред. А. В. Коротаев, С. Ю. Малков. М., 2010. Л. И. Бородкин.