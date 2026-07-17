СИНЬЦЗЯН

Синьцзян — Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая . Включает две исторические области — Джунгарию (Джунгарская впадина и примыкающие к ней горы Монгольского Алтая и Тянь-Шаня) и Кашгарию (бассейн р. Тарим и пустыня Такла-Макан с окаймляющими ее склонами Памира и Куньлуня). Нео­лит представлен в регионе стоянками с микролитическим инвентарем, бронзовый век (III–II тысячелетия до н. э.) — культурами Чемурчек, Гумугоу, Сяохэ, с инфильтрациями андроновской культуры, комплекса валиковой керамики и др. К концу II тысячелетия до н. э. завязались контакты с долиной Хуанхэ, куда поставлялся нефрит.

Растущая засушливость на рубеже II–I тысячелетия до н. э. вызвала распространение кочевнических культур скифо-сибирского круга (к VIII в. до н. э.). В середине II в. до н. э. индоиранские, или тохарские племена ( кит . юэчжи) под давлением сюнну переселились из Ганьсу в Семиречье. В конце II — начале I в. до н. э. Хань вытеснили сюнну из оазисов С., где благодаря оживленной шелковой торговле шел активный культурный обмен. В I–II вв. н. э. сюда пришел буддизм . В начале I в. ханьское присутствие резко ослабло, а в начале — середине II в. одни оазисы обрели самостоятельность, а другие попали под влияние номадов. Династийные хроники II в. до н. э. — IV в. н. э. упоминают здесь государства Цюцы, Цзинцзюэ, Шаньшань и др. Известнейшие объекты — городище Лоулань и могильник Инпань.

В конце V в. С. подчинился жужаням , в середине VI в. — Тюркскому каганату , в середине VII в. — Тан . В конце VII в. юго-запад (в частности, Кашгар ) оказался под влиянием Тибета . Снова активизировалась торговля шелком.

В 750-е, после поражения от арабов на р. Талас и восстания Ань Лушаня Танская империя, по сути, оставила С. Уйгурскому каганату и тибетцам. Усилился приток тюрков в оазисные зоны: после разгрома уйгуров кыргызами енисейскими многие из них нашли прибежище в Турфане, где сложилось их княжество, а Таримский бассейн заселили карлуки , создавшие каганат Караханидов . С середины X в. ислам здесь постепенно вытеснял буддизм , которому еще покровительствовало Каракитаев государство , которое в 1134 объединило под своей эгидой Джунгарию и Кашгарию.

В начале XIII в. С. стал объектом монгольских завоеваний : в 1209 власть Чингисхана признали уйгуры, в 1211 — карлуки, с 1218 земли каракитаев использовались монголами как плацдарм для вторжения в Центральную Азию. После смерти Чингиса территорию С. разделили Джагатай (со ставкой в долине Или) и Тулуй (со ставкой в Турфанском оазисе). В 1266–1301 земли Джагатайского улуса контролировал внук Угэдэя Хайду, после чего Джагатаиды восстановили его, перенеся свою ставку в Мавераннахр . В Кашгарии стали править вожди племени дуглат, которые в 1465 обособились от Моголистана в Яркенде, Хотане и Кашгаре. В джунгарских степях с начала XV в. усилился союз 4 ойратских племен. В 1514 Моголистан восстановил здесь свое доминирование, но вскоре распался. Четыре племени в начале XVII в. сплотились в Ойратское ханство. После разгрома Джунгарского ханства Цин в 1759 степь заново заселили казахи и размещенные там маньчжурами ханьцы и халха-монголы. Турфан и Комул добровольно подчинились, другие оазисы оказали сопротивление, за что их жители были переселены главным образом в район Кульджи , где сложилась смешанная группа таранчи — ядро современных уйгуров. В 1865–1870 бывший военачальник Кокандского ханства Якуб-бек основал здесь владение Йетти­шаар, просуществовавшее до 1878. В 1871 Кульджу заняла Россия, с обещанием вернуть его Цин после подавления восстания, а в 1881–1883 вывела армию из Илийского края. В 1884 была образована китайская провинция С. с центром в Урумчи.

Упразднение в 1928 самоуправления в Комуле вызвало восстание мусульман в 1931, которое подало сигнал к выступлениям по всему С. В 1933 в Хотане и Кашгаре была провозглашена Исламская республика Восточный Туркестан, которую в 1934 ликвидировал губернатор Шэн Шицай, контролировавший весь С., опираясь на поддержку СССР. В 1942, стараясь наладить отношения с Гоминьданом , он потребовал от Москвы вывести вой­ска, после чего она поддержала в 1943 движение илийских казахов и уйгуров и провозглашенную в 1944 в Кульдже Восточно-Туркестанскую республику (ВТР), во главе с Алихан-тюре, отряды которой, при помощи красноармейцев, в 1945 очистили север С. от китайцев. По соглашению 1946 создавалось коалиционное правительство, а ВТР сохраняла свою армию. В 1947 Чан Кайши назначил губернатором С. М. Сабри, но ВТР сохранила конт­роль почти над всем краем. С наступлением Народно-освободительной армии Мао Цзэдуна в 1949 губернатор Б. Шахиди начал переговоры о вхождении С. в КНР. В 1955 учрежден СУАР.

Лит .: Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Очерки истории. М., 1988; Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Этнос, языки, религии. М., 1992; Худяков Ю. С., Комиссаров С. А. Кочевая цивилизация Восточного Туркестана. Новосибирск, 2002; Millward J. A . Eurasian crossroads: A history of Xinjiang. New York, 2007; История Синьцзяна. Барнаул, 2012. Т. К. Кораев.