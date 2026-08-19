СИМПОСИЙ, СИМПОСИОН (греч. τὸ συμπόσιον, букв. совместная попойка, от συμπίνω ‒ «пить вместе с к.-л.»)

Греческий пир, важный общественный институт античной Греции .

Пиршество – главная часть греческого обеда. Обед обязательно подразумевал присутствие гостей. Приглашенные частенько приводили собственных друзей, что не только не возбранялось, но всячески приветствовалось.

Симпосион устраивался в андроне (мужской части греческого дома) или специально нанятом помещении. После совместной трапезы столы уносили и приносили другие – с десертом (сластями, сыром и фруктами). Симпосиасты (пирующие) украшали себя венками, женщины удалялись, и начиналась та самая часть обеда, которая собственно и называлась симпосион, когда пили вино (обычно разбавленное в соотношении 1:3) и вели беседу.

Пирующие возлежали на ложах, если же присутствовали юные участники, они сидели; среднее число гостей составляло от 14 до 30 человек. Из присутствующих избирался симпосиарх (верховный распорядитель пира), направлявший ход беседы и устанавливавший, в какой пропорции смешивать вино с водой, в какой последовательности произносить тосты.

Беседы велись на философские, литературные, политические темы, устраивались поэтические турниры, гости развлекали друг друга меткими остротами, загадками, решали задачи, спорили, состязались в риторике. Для развлечения симпосиастов специально приглашались кифаристы и флейтистки, акробаты и танцовщицы. Пирующие пели застольные песни – сколии: в Афинах, например, одной из излюбленных была песня, посвященная тираноубийцам Гармодию и Аристогитону .

Сотрапезники не чурались и простых игр и забав, вроде популярнейшего тогда коттаба : участник игры, выпивая чашу, оставлял на дне немного вина; затем выплескивал остатки особым образом, так чтобы оно попало в определенную цель. Если пир происходил в доме холостяка или нанятом помещении, на нем обычно присутствовали гетеры . Самые утонченные из них услаждали не только взор пирующих, но и их слух, участвуя в интеллектуальной беседе.

Симпосион, занимавший столь видное место в жизни греческих аристократов и интеллектуалов, не раз был описан в греческой поэзии и литературе: достаточно вспомнить «Пир» Ксенофонта или одноименное сочинение Платона, «Пир мудрецов» Афинея, пародийно-комический «Пир, или Лапифы» Лукиана и т.д. Сцены пира часто изображались на фресках и вазах. Традиции греческого симпосиона были унаследованы этрусками, а затем и римлянами, более толерантно относящимся к участию женщин в пиршественных застольях.

Иллюстрации :

Фреска (ок. 480 г. до н. э.). Фрагмент сцены пиршества. Внутренняя сторона саркофага из Гробницы ныряльщика. Пестум (Италия), Национальный археологический музей.

Сцена пира: возлежащий мужчина и юноша, играющий на авлосе. Тондо афинской краснофигурной чаши (м. 460 и 450 гг. до н.э.). Лувр.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева