СИМОНОВ РУБЕН НИКОЛАЕВИЧ

Советский актер, режиссер, педагог, народный артист СССР.

Биография и творчество

Из армянской семьи. Отец - Николай Давидович Симонянц, владелец магазина на Кузнецком мосту, продавал ковры. Национальная политика в стране в те годы была такова, что Рубен Николаевич, начав артистическую карьеру, сменил фамилию на «Симонов».

В 1918 г. поступил в Московский университет на юриста. Однако уже в следующем году ушел в театральную сферу, поступив в драматическую студию им. Ф.И. Шаляпина. В 1920 г. снова сменил место учебы, поступив в театральную Мансуровскую студию к Е. Вахтангову. Студия эта относилась к Художественному театру. Там Симонов и служил актером, а с 1924 г. стал ее режиссером. Спустя два года студия превратилась в Московский академический драматический театр им. Е.Б. Вахтангова. В этом театре Рубен Симонов продолжил свою работу.

В 1925 г. у него и его супруги Елены Михайловны Берсеневой (актрисы театра Вахтангова) родился сын Евгений. Первая жена Симонова умерла рано, и он через некоторое время женился вторично, на Светлане Борисовне Джинбиновой (театральный режиссер и театровед).

В 1928-1937 гг. возглавлял театр-студию. Его коллегами были режиссеры Лобанов и Рапопорт.

В 1937 г. театр-студия вступила на следующий этап своего творческого пути. Она была объединена с Московским государственным театром рабочей молодежи. Руководителем коллектива стал И.Н. Берсенев.

С 1939 г. и до самой своей кончины являлся главным режиссером Театра Вахтангова.

Однако он трудился не только здесь. Он поставил ряд спектаклей в Большом оперном театре. Помимо режиссерской работы, занимался преподавательской деятельностью в Театральном училище им. Б.В. Щукина. В 1946 г. получил звание профессора.

Скончался в Москве в 1968 г.