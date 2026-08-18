СИМОНОВ РЭМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский и российский историк и математик. Доктор исторических наук (1974), профессор кафедры высшей математики МГУП, главный научный сотрудник Научного центра исследований истории книжной культуры РАН, профессор кафедры вспомогательных и специальных исторических дисциплин Высшей школы ИВСИД ИАИ РГГУ.

Родился 29 декабря 1929 года в городе Кзыл-Орда (Казахская ССР) в семье служащих. В 1952 году окончил математический факультет Пятигорского государственного педагогического института по специальности «учитель математики и физики», затем поступил в аспирантуру кафедры истории математики МГУ. С 1956 по 1966 год – доцент кафедры высшей математики Всесоюзного заочного института пищевой промышленности. В 1970-1973 годах – заведующий кафедрой общетеоретическиз дисциплин Московского автомобильно-дорожного института. В 1973-1978 годах – заведующий лабораторией, сектором математического обеспечения Всесоюзного НИИ документоведения и архивного дела. В 1974 году защитил докторскую диссертацию «Древнерусские математические знания и их значение для исторической науки» на историческом факультете МГУ. С 1978 года - профессор кафедры высшей математики Московского полиграфического института (теперь Московский государственный университет печати). С 2003 года работает в Научном центре исследований истории книжной культуры Ран при Академиздатцентре «Наука». С 2011 года – профессор Высшей школы ИВСИД ИАИ РГГУ по кафедре вспомогательных и специальных исторических дисциплин.

Автор более 680 научных публикаций. В область научных интересов входят история книги, а также ее историографический и источниковедческий аспекты, история математики, естественнонаучная мысль Древней Руси. Работы ученого носят междисциплинарный хараткер. Подготовил 4 докторов наук и 12 кандидатов наук.

Сочинения:

Кирик Новгородец - русский ученый XII века в отечественной книжной культуре. М., "Наука", 2013. 396 с. Математическая мысль Древней Руси. М.: Наука, 1977. 120 с.

Кирик Новгородец – учёный XII века / Отв. ред. Я.Н. Щапов. М.: Наука, 1980. 112 с., ил. Профессиональная этика и психология работников книжной торговли: Учебное пособие / Моск. полиграфич. ин-т. М., 1988. 100 с. (в соавт.). Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших времён до XVII в. / Отв. ред Э.Д. Днепров. М.: Педагогика, 1989. 480 с. (в соавт.). Букинистическая торговля: Учебник для студентов вузов / Под ред. А.А. Говорова, А.В. Дорошевич; Моск. полиграфич. ин-т. М., 1990. 236 с., ил. (в соавт). Древнерусские письменные источники X–XIII вв. / Под ред. Я.Н. Щапова. М.: Кругъ, 1991. 80 с. (в соавт.). Источниковедение и историография истории книги: Учебное пособие / Моск. полиграфич. ин-т. М.: Мир книги, 1993. 56 с. (в соавт.). Древнерусская книжность (В свете новейших источников календарно-арифметического характера): Учебное пособие / Моск. гос. академия печати. М.: Мир книги, 1993. 176 с.. ил. Древнерусская книжность (Естественнонаучные и сокровенные знания в России XVI в., связанные с Иваном Рыковым) / Моск. гос. академия печати. М.: Мир книги, 1994. 168 с., ил. (в соавт.). Профессиональная этика и психология книготоргового предпринимательства: Учебное пособие / Моск. гос. академия печати. М.: Мир книги, 1995. 169 с. (в соавт.). История книги: Учебник для вузов / Под ред. А.А. Говорова и Т.Г. Куприяновой / Моск. гос. ун-т печати. М.: Мир книги, 1998. 345 с. (в соавт.). Русская астрологическая книжность (XI – первая четверть XVIII века) / Моск. гос. ун-т печати. М.: Мир книги, 1998. 147 с. Древнерусская книжность: Учебное пособие / Моск. гос. ун-т печати; отв. ред. Р.А. Симонов. М., 1999. 55 с. (в соавт.). Этика и психология книготоргового предпринимательства: Учебное пособие / Моск. гос. ун-т печати. М., 2000. 280 с. (в соавт.). Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли / Ин-т философии РАН. М.: Наука, 2000. 376 с., ил. (в соавт.). (Серия «Памятники религиозно-философской мысли Древней Руси»). Естественнонаучная мысль Древней Руси: Избранные труды / Моск. гос. ун-т печати. М., 2001. 346 с., ил. Толковый словарь по книжному бизнесу / Моск. гос. ун-т печати; под ред. Ю.Ф. Майсурадзе. М., 2001. 159 с. (в соавт.). История книги: Учебник для вузов / Под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой. М.: Светотон, 2001. 400 с. (в соавт.). Палея толковая / Подг. текста и пер. А.М. Камчатнова; иссл. ст., коммент. В.В. Милькова, С.М. Полянского, при уч. Г.С. Баранковой, А.М. Камчатнова, Р.А. Симонова. М.: Согласие, 2002. 648 с., ил. 20. Древнерусская космология / Ин-т философии РАН; отв. ред. Г.С. Баранкова. СПб.: Алетейя. 2004. 480 с. (в соавт.). (Серия «Памятники древнерусской мысли. Исследования и тексты»). Математическая и календарно-астрономическая мысль Древней Руси (по данным средневековой книжной культуры) / Отв. ред. В.В. Мильков. М.: Наука, 2007. 431 с. (Серия «Памятники религиозно-философской мысли Древней Руси»). «Влесова книга» в историографии фальсификаций и издательской практике ХХ века / Моск. гос. ун-т печати. М., 2008. 188 с., ил. (в соавт.). Космологические произведения в книжности Древней Руси / Ин-т философии РАН; издание подготовили В.В. Мильков, С.М. Полянский. СПб.: Мiръ, 2008. Ч. 1: Тексты геоцентрической традиции. 650 с., ил.; 2009. Ч. 2: Тексты плоскостно-каморной и других космологических традиций. 624 с., ил. (в соавт.) (Серия «Памятники древнерусской мысли. Исследования и тексты»). Культура, этика, психология в книжной отрасли. М., 2010. 178 с. (в соавт.). Кирик Новгородец: учёный и мыслитель / Памятники древнерусской мысли: исследования и публикации. Вып. VII; Ин-т философии РАН. М., 2011. 544 с. (в соавт.).