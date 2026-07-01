КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ - князь клин­ский (с 1320 год), твер­ской (1328-1337, 1339-1346 годы). Из ди­на­стии твер­ских Рю­ри­ко­ви­чей.

Третий сын князя Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча , брат Дмит­рия Ми­хай­ло­ви­ча, Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча и Ва­си­лия Ми­хай­ло­ви­ча.

В начале 1318 года от­прав­лен от­цом фак­ти­че­ски в ка­че­ст­ве за­лож­ни­ка в Зо­ло­тую Ор­ду. Че­рез не­ко­то­рое вре­мя хан Уз­бек, раз­гне­ван­ный рас­ска­за­ми о по­ве­де­нии Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча, при­ка­зал аре­сто­вать Константина Михайловича и мо­рить его го­ло­дом. Од­на­ко вско­ре, опа­са­ясь, что, уз­нав об аре­сте сы­на, Ми­ха­ил Яро­сла­вич не по­едет в Зо­ло­тую Ор­ду, ве­лел ос­во­бо­дить кня­жи­ча. В сентябре 1318 года Константин Михайлович встре­чал в Ор­де от­ца. Он стал сви­де­те­лем его му­че­ний и из­бе­жал смер­ти вме­сте с ним толь­ко по­то­му, что Ми­ха­ил Яро­сла­вич в по­след­ний мо­мент по­слал его к хан­ше (ве­ро­ят­но, Тай­ду­ле), ко­то­рая ук­ры­ла Константина Михайловича. В 1320 году вер­нул­ся на Русь вме­сте с вра­гом от­ца, московским князем Юри­ем Да­ни­ло­ви­чем, ко­то­рый, рас­счи­ты­вая сде­лать Константина Михайловича сво­им со­юз­ни­ком, же­нил его на сво­ей до­че­ри - Со­фье Юрь­ев­не. Свадь­ба со­стоя­лась в Ко­ст­ро­ме. По­сле это­го Константин Михайлович, по-ви­ди­мо­му, вер­нул­ся в Тверь, где по за­ве­ща­нию от­ца по­лу­чил Клин­ское кня­же­ст­во.

Вплоть до 1328 года Константин Михайлович не яв­лял­ся са­мо­сто­ятельной по­ли­тической фи­гу­рой, дей­ст­вуя вме­сте со стар­ши­ми брать­я­ми. Константин Михайлович был при­час­тен к Твер­ско­му вос­ста­нию 1327 года про­тив ор­дын­ско­го по­сла Чол­ха­на и из­бие­нию та­тар в Тве­ри и др. го­ро­дах Твер­ско­го княжества. Зи­мой 1327/1328 года во вре­мя ка­ра­тель­но­го по­хо­да ор­дын­цев на Твер­ское княжество Константина Михайловича вме­сте с млад­шим бра­том Ва­си­ли­ем бе­жал в Ла­до­гу.

В 1328 году по­сле ухо­да та­тар они вер­ну­лись в опус­то­шён­ные вла­де­ния. Константин Михайлович за­нял твер­ской стол, ос­тав­лен­ный стар­шим бра­том Алек­сан­дром Ми­хай­ло­ви­чем, спа­сав­шим­ся от ор­дын­ско­го воз­мез­дия сна­ча­ла в Пско­ве, а за­тем в Великом княжестве Ли­тов­ском. В том же го­ду Константин Миахйлович от­пра­вил­ся к Уз­бе­ку за яр­лы­ком на твер­ское кня­же­ние, вер­нул­ся в Тверь в 1329 году.

Его прав­ле­ние бы­ло ти­хим и мир­ным, главыной за­да­чей ста­ло на­ла­жи­ва­ние раз­ру­шен­ной ор­дын­ца­ми жиз­ни в кня­же­ст­ве. Во внеш­ней по­ли­ти­ке Константин Михайлович дол­жен был сле­до­вать кур­су Зо­ло­той Ор­ды и великого князя вла­ди­мир­ско­го Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты .

В 1329 году Константин Михайлович был вы­ну­ж­ден при­нять уча­стие в во­енной экс­пе­ди­ции про­тив бра­та Алек­сан­д­ра, ор­га­ни­зо­ван­ной великим князем вла­ди­мир­ским по при­ка­зу Ор­ды. В 1331 году Константин Михайлович вновь ез­дил в Ор­ду, где про­был несколько ме­ся­цев. В 1337 году кн. Алек­сандр Ми­хай­ло­вич доб­ро­воль­но при­был к ха­ну Уз­бе­ку, вы­ма­ли­вая про­ще­ние за со­бы­тия 1327 года. Уз­бек про­стил Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча и дал ему яр­лык на твер­ское кня­же­ние. Константин Михайлович без воз­ра­же­ний ус­ту­пил твер­ской стол стар­ше­му бра­ту. Од­на­ко про­ис­ки Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты при­ве­ли к то­му, что в 1339 году Уз­бек каз­нил в Ор­де Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча и его стар­ше­го сы­на Фё­до­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча. Твер­ской стол сно­ва пе­ре­шёл к Константину Михайловичу, од­на­ко он ока­зал­ся в столь за­труд­нительном по­ло­же­нии, что да­же не су­мел вос­пре­пят­ст­во­вать уво­зу в Мо­ск­ву ко­ло­ко­ла твер­ско­го Спас­ско­го со­бо­ра. В 1340 году Константин Михайлович в оче­ред­ной раз ез­дил к Уз­бе­ку, ви­ди­мо, за под­твер­жде­ни­ем сво­их прав на твер­ской стол.

В 1342 году вме­сте с другими русскими князь­я­ми Константин Михайлович вновь от­пра­вил­ся в Ор­ду, на сей раз к пре­ем­ни­ку Уз­бе­ка ха­ну Джа­ни­бе­ку . По­след­ний, по всей ви­ди­мо­сти, вновь под­твер­дил пра­ва Константина Михайловича на Твер­ское княжество, по­сколь­ку в ле­то­пис­ной за­пи­си о смер­ти Константина Михайловича он име­ну­ет­ся «Твер­ским».