КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ - князь клинский (с 1320 год), тверской (1328-1337, 1339-1346 годы). Из династии тверских Рюриковичей.
Третий сын князя Михаила Ярославича, брат Дмитрия Михайловича, Александра Михайловича и Василия Михайловича.
В начале 1318 года отправлен отцом фактически в качестве заложника в Золотую Орду. Через некоторое время хан Узбек, разгневанный рассказами о поведении Михаила Ярославича, приказал арестовать Константина Михайловича и морить его голодом. Однако вскоре, опасаясь, что, узнав об аресте сына, Михаил Ярославич не поедет в Золотую Орду, велел освободить княжича. В сентябре 1318 года Константин Михайлович встречал в Орде отца. Он стал свидетелем его мучений и избежал смерти вместе с ним только потому, что Михаил Ярославич в последний момент послал его к ханше (вероятно, Тайдуле), которая укрыла Константина Михайловича. В 1320 году вернулся на Русь вместе с врагом отца, московским князем Юрием Даниловичем, который, рассчитывая сделать Константина Михайловича своим союзником, женил его на своей дочери - Софье Юрьевне. Свадьба состоялась в Костроме. После этого Константин Михайлович, по-видимому, вернулся в Тверь, где по завещанию отца получил Клинское княжество.
Вплоть до 1328 года Константин Михайлович не являлся самостоятельной политической фигурой, действуя вместе со старшими братьями. Константин Михайлович был причастен к Тверскому восстанию 1327 года против ордынского посла Чолхана и избиению татар в Твери и др. городах Тверского княжества. Зимой 1327/1328 года во время карательного похода ордынцев на Тверское княжество Константина Михайловича вместе с младшим братом Василием бежал в Ладогу.
В 1328 году после ухода татар они вернулись в опустошённые владения. Константин Михайлович занял тверской стол, оставленный старшим братом Александром Михайловичем, спасавшимся от ордынского возмездия сначала в Пскове, а затем в Великом княжестве Литовском. В том же году Константин Миахйлович отправился к Узбеку за ярлыком на тверское княжение, вернулся в Тверь в 1329 году.
Его правление было тихим и мирным, главыной задачей стало налаживание разрушенной ордынцами жизни в княжестве. Во внешней политике Константин Михайлович должен был следовать курсу Золотой Орды и великого князя владимирского Ивана I Даниловича Калиты.
В 1329 году Константин Михайлович был вынужден принять участие в военной экспедиции против брата Александра, организованной великим князем владимирским по приказу Орды. В 1331 году Константин Михайлович вновь ездил в Орду, где пробыл несколько месяцев. В 1337 году кн. Александр Михайлович добровольно прибыл к хану Узбеку, вымаливая прощение за события 1327 года. Узбек простил Александра Михайловича и дал ему ярлык на тверское княжение. Константин Михайлович без возражений уступил тверской стол старшему брату. Однако происки Ивана I Даниловича Калиты привели к тому, что в 1339 году Узбек казнил в Орде Александра Михайловича и его старшего сына Фёдора Александровича. Тверской стол снова перешёл к Константину Михайловичу, однако он оказался в столь затруднительном положении, что даже не сумел воспрепятствовать увозу в Москву колокола тверского Спасского собора. В 1340 году Константин Михайлович в очередной раз ездил к Узбеку, видимо, за подтверждением своих прав на тверской стол.
В 1342 году вместе с другими русскими князьями Константин Михайлович вновь отправился в Орду, на сей раз к преемнику Узбека хану Джанибеку. Последний, по всей видимости, вновь подтвердил права Константина Михайловича на Тверское княжество, поскольку в летописной записи о смерти Константина Михайловича он именуется «Тверским».