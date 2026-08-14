СИМОНИЯ Нодари Александрович

Родился в 30 января 1932 года в городе Тифлисе (Тбилиси). В 1950-м поступил в Московский институт востоковедения (с 1954 года Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР).

В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1958–1988 годах работал в Институте востоковедения АН СССР. В 1974 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук .

В 1988 году назначен на должность заместителя директора Института мировой экономики и международных отноешний (ИМЭМО).

В 1990 году был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1997 – академиком Российской академии наук.

В 1998 году избран академиком-секретарем Отделения проблем мировой экономики и международных отношений РАН. В 2000–2006 годах – директор ИМЭМО РАН.

С 2006 по настоящее время – руководитель Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН. С мая 2002 года по настоящее время – заместитель академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, руководитель Секции международных отношений.

Профессор кафедры международных проблем топливно-энергетического комплекса Международного института энергетической политики и дипломатии, советник ректора МГИМО(У) МИД РФ; советник РАН, ИМЭМО РАН.

Основные направления исследований : СССР и «третий мир»; социально-экономическое развитие современной России; национально-освободительные движения; революции и реформы в странах Востока; проблемы мировой энергетики.

Сочинения: автор 17 книг и сотен статей и разделов в коллективных трудах

«Страны Востока: пути развития» (М.: Главная редакция восточной литературы, 1975)

«Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного» (отв. ред. Л. И. Рейснер, Н. А. Симония. М.: ГРВЛ, 1984),

«Город в формационном развитии стран Востока» (отв. ред. Н. А. Симония. М.: ГРВЛ, 1990)

«Что мы построили» (М.: Прогресс, 1991).

Synthesis of Traditional and Modern in the Evolutional of Third World Societies. – L.: Greenwood Press Westport CT (USA), 1992;

Tendences à la monde. – Paris: Gemdev, Editions Karthala, 1994;

Priories of Russia’s Foreign Policy and the Way it Works // The Making of Foreign Policy in Russia and New States of Eurasia. M.E. Sharpe, Inc., Armonk, – N.Y. London, 1995.