СИМОНИД КЕОССКИЙ (Σιμωνίδης ὁ Κεῖος)

Греческий лирический поэт.

В эллинистическое время александрийскими учеными был включен в канон Девяти поэтов-лириков. Первоначально деятельность поэта протекала на родине – острове Кеос , где в г. Картее он обучал хор. В возрасте примерно 30 лет он был приглашен ко двору афинского тирана Гиппарха – тот во время правления Писистратидов курировал культурную политику Афин и собрал там целый ряд блестящих поэтов, включая Анакреонта и Ласа. После убийства Гиппарха (514 г. до н.э.) Симониду покровительствовали фессалийские династы Скопады и Алевады, и некоторое время он пользовался их гостеприимством. Впрочем, в конце 90-х–80-х гг. V в. до н.э. Симонид опять жил в Афинах. Кульминация греко-персидских войн стала его звездным часом: он писал и хвалебные песни в честь побед при Марафоне, Артемисии, Саламине, Платеях, и эпитафии в память славных героев – афинян, спартанцев, павших в этой войне. Его творчество вдохновляло на борьбу, способствовало патриотическому подъему и пробуждению национального самосознания эллинов. Самая известная эпитафия – воинам, павшим при Фермопилах (хотя авторство Симонида оспаривалось): «Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли» (перевод Л. Блуменау). Последние годы жизни Симонид провел в Сицилии, при дворе сиракузского тирана Гиерона . С ним поэт подружился и даже выступил посредником-миротворцем в конфликте Гиерона с тираном Акраганта Фероном (Schol. Pind., Ol., II, 29d). Его соперником при дворе Гиерона был Пиндар . По утверждению эллинистического поэта Каллимаха (конец IV – первая половина III в. до н.э.), похоронен был Симонид у стен Акраганта: плиту с его могилы начальник местного гарнизона использовал при строительстве башни, за что поэт его клеймит (Call. Aet. fr. 64).

Симонид работал в самых разных лирических жанрах: он писал элегии, эпиникии (хвалебные песни в честь победителей), френы (плач, траурные песни), сколии (застольные песни для симпосионов), эпиграммы – посвятительные и надгробные (эпитафии), гимны, дифирамбы, пеаны, партении (песни для женского хора), гипорхемы (танцевальные песни для хора).

Поэт славился своей мудростью; ему приписывались многие популярные изречения; он считался изобретателем искусства мнемотехники (Quint. XI, 2, 11); на его счет даже относили введение в алфавит нескольких новых букв – ξ, ψ, η, ω.

От произведений Симонида в целом виде дошло только три короткие элегии, несколько десятков эпиграмм и эпитафий, около 90 фрагментов монодической и хоровой лирики ; благодаря находкам папирусов не так давно (в 1992 г.) были найдены и опубликованы новые фрагменты элегий.

Сочинения:

Античная лирика. Библиотека всемирной литературы. М., 1968;

Эллинские поэты VIII—III вв. до н.э. М., 1999;

Greek Lyric. Vol. III: Stesichorus, Ibycus, Simonides, and Others / Ed. D.A. Campbell. Loeb Classical Library, 476. Cambr. Mass.; L., 1991.