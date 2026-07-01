СИММАХИЯ (др.-греч. συμμαχία «союзники», от συν - «вместе» и μάχη «сражение») На чтение: 1 минута

Союз, заключавшийся между двумя или более государствами, особенно для совместного ведения войны.

Три возможных пути заключения дружбы и союза перечислены у Тита Ливия (XXXIV, 57, 7-9): когда победители диктуют свои условия побежденным, второй – когда силы оказываются равными в войне и договор о дружбе стороны заключают на равных условиях, и третий путь – когда стороны никогда не враждовали друг с другом и «сошлись, дабы заключить союз и вступить в дружбу; тут никто своих условий не устанавливает». В договор могла предусматриваться обязанность приходить на помощь друг другу для отражения нападения врага, или обязательство более слабого партнера следовать за более сильным повсюду. Аристотель приводит также формулу: «считать общими врагов и друзей». Ещё в VI в. до н.э. сложился Пелопоннесский союз , в котором лидером была Спарта. В ходе Греко-персидских войн сложился Делосский или Афинский морской союз изначально равных партнеров для совместной борьбы с персами. Но со временем союзники оказались в подчиненном положении по отношению к Афинам. С древних времен существовал Беотийский союз во главе с Фивами. Общины Фокиды были объединены в Фокидский союз. В эллинистическую эпоху ведущими в политической жизни Эллады стали Этолийский и Ахейский союзы.

Исторические источники :

Аристотель. Афинская полития;

Ксенофонт. Греческая история;

Тит Ливий;

Фукидид.

Автор статьи: А.Б. Шарнина